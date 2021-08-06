【關鍵專訪】《歷史．當代》策展人陳貺怡：當代館的兩個十年，以及那些值得再看的展

因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，台灣進入三級警戒，使得各大場館封閉。進入7月之後，疫情在民眾與各級機關的努力之下隨之趨緩，進而滾動式重啟民生日常和活動場域。

台北當代藝術館（以下簡稱當代館）20週年系列首檔展覽《歷史．當代》就於近日重新開放，將展至8月22日。展題聚焦於當代藝術的時間性，邀請五位曾在館內策劃展覽的策展人，多年之後回望當初經典命題，透過選件回應展題核心精神，彰顯了當代藝術仍未成為歷史，在變動的時間中，仍可以被強化、也可以被推翻。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《歷史・當代》策展人陳貺怡、駱麗真館長、《憑證入場》策展人蔡胤勤

不同於多數聯展將作品集合在同一策展概念之下，《歷史．當代》以一個展覽一間的形式呈現，熟悉當代館的民眾，將可以在這些展覽縮影中來一趟時空之旅。

策展人陳貺怡為巴黎第十大學當代藝術史學博士，曾在法國求學與旅居十餘年，現為台灣藝術大學美術學院院長。因疫情閉館期間曾為館方錄製線上導覽影片，讓期待參觀的民眾先在線上一賭風貌。這篇專訪文章則記錄下她在策劃、選題、邀展的過程中，如何爬梳當代館館史，以及他對當代館在台灣藝術界中定位的觀察。

在合作與協商的過程中，創造今與昔的對話

回顧當代館過去20年的歷史時，除了以各屆館長定下的發展方針和展覽參觀數據為線索，陳貺怡也扣合全球當代藝術圈中討論熱度高的議題，整理出當代館和國際之間透過策展而生的對話。

《歷史．當代》策劃報告書中歸納到：從2001年開館至2020年上半季為止，當代館共展出了109檔年度大展，其中以視覺文化為主題的展覽近8成，而參觀人數超越8萬人的前4名展覽中，由2016年《蜷川實花展》、2018年《晃│影－史帝夫・麥柯里個展》及《影像的謀反》等攝影展佔去半數，突顯了當代館作為一實驗性場域，不僅展出形式活潑多元，也願意接納年輕藝術家以及博物館較少展出的流行文化主題。

然而，20年來的展覽中，只有一檔專門強調女性藝術家、一檔專門討論同志議題，以及三檔是關於原住民藝術。因此部分展題也將在展覽中重返當代館，獲得再次被討論及欣賞的空間。

陳貺怡強調展覽的初衷「不在於重現、也不是複製，而是重訪或回顧過去的展題」。除去國外館所借展以及大眾文化主題的展覽之外，挑選五檔由國內策展人策劃、且議題性較強的展覽，在與策展人一來一往的協作過程中，找回當年展出過的作品，或以其他新作重現當初的展出精神。

展覽從一樓103展間一路往二樓進行編年，前半段挑選曾在全館展出的聯展，後半段則重現MoCA Studio展出過的個展，讓出生年代各異的藝術家們，在展場中激盪出對話。

Photo Credit: Claire Chu提供 陳貺怡

當代館的兩個十年，以及那些值得再看的展

展覽一樓以順序法呈現2001年至2009年間的聯展，並在第一間展室中保留了文獻展形式，集結20年來當代館所有展出畫冊，由蔡胤勤策劃《重返現場》。2001年首任副館長賴瑛瑛定下「溝通」和公眾參與等立館核心理念，同一年的開館展中展出作品《你們家有什麼東西可以拿到美術館展覽？》，由藝術家張美陵走入社區訪談居民，將住家中的物品以攝影形式展出在美術館，時隔20年後他再度走入社區拍攝，將新作與舊作並置，言明立館精神從未改變。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《重返現場》將當代館20年來的展冊包覆在均一材質中，讓觀眾拿著探照燈翻閱，為查找歷史的行為賦予了考古一般的身體感知。

而謝素貞館長任內對於策展概念的引入和提倡，也提供策展人高千惠發揮的舞台，他在2005年以極具批判性的展題《偷天換日：當・代・美・術・館》，詰問美術館是否成為「民生」與「金錢」的交易所。而今重省當初命題，高千惠邀請到年輕藝術家打造魚菜共生的生態循環系統，比擬台灣當代藝術生態的正向變化。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《更新檔2.1a──在一片荒蕪的海洋中漫漫》在展場中實地打造「魚菜共生」的生態系統，置換2005年《偷天換日》的藝術機制概念。

石瑞仁館長任內，以詼諧手法暗諷政治現實的《派樂地》創下立館以來最高參觀人次，策展人胡永芬選擇將張立人的作品《世紀偉人》加進這場高人氣展覽的展出脈絡中，以蔣公大戰外星人的荒誕橋段，延續這場幽默的政治派對。

第一個十年裡，陳貺怡觀察到辦展趨勢的分水嶺：「2004年到2005年謝素貞館長在任時，他曾強調不辦個展，因為當時台灣當代藝術家尚未累積到足以撐起全館空間的創作能量。但到了2010年石瑞仁館長的時代，便陸續舉辦了倪再沁、陳順築及周慶輝等藝術家的全館個展，或許可以說明在當代館開館10年之後，當代藝術觀眾、策展人以及舉辦展覽的能力均有明顯提升。前10年的發展，也讓後續2016年潘小雪館長時代，能夠邀請策展人更積極地討論解殖、原住民當代藝術等較為尖銳的當代藝術議題。」

二樓展場打破順序法，藉由聯展和個展之間的相互呼應，創造出時空的交融與對話，展題中對「性別」和「自然」兩大主題多有著墨。2015年王俊傑在MoCA Studio的個展《若絲計畫：冷漠的賽拉薇》，和2017年胡朝聖策劃的《光・合作用——亞洲當代藝術同志議題展》，在第一和最後一間展室中遙相呼應，點出多元性別和身份認同在社會規範下的流動性。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《冷漠的賽拉薇A》是王俊傑《若絲計畫：冷漠的賽拉薇》其中一件作品，向法國藝術家杜象（Duchamp）男扮女裝後的自我認同若絲・賽拉薇（Rrose Sélavy）致敬。

另一方面，陳明惠策劃的2013跨年大展《後人類慾望》，以「複製人」、「跨性人」、「改造人」三大主題回應唐娜．海若威（Donna Haraway）提出的數位女性主義，和徐薇蕙在2014年個展中以市售面膜為創作媒材、雕塑充滿女性陰柔意象的《生命之花—青春》，也加強了對身體和性別的討論。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《未竟之途──徐薇蕙個展》——《明：生命之花──青春》。

陳貺怡指出：「當代館雖不乏女性藝術家的個展或聯展，但討論女性議題的展覽卻僅占1%」，因此選擇展題時也特別補足這一塊。

2006年第三任館長賴香伶任內，首創了名為MoCA Studio的實驗性場域，鼓勵年輕藝術家以計畫提案的形式進行駐地創作，其間舉辦的展覽，為日後石瑞仁館長時代藝術家個展的成熟進行鋪陳。

此次受邀展出的尚有2013年陳建北的個展《你甘知影阮的名──台北植物園》， 和邱承宏延續2016年個展作品《小花蔓澤蘭》所創作的新作。前者考察當時台北植物園內不受研究人員青睞的無名花草，後者則深入小花蔓澤蘭從中南美洲被引進台灣作為軍事用途的歷史，均著眼植物在人類社會中被賦予的定位，創作對象與前述徐薇蕙的面膜花相映成趣。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 陳建北《吾鄉、吾土系列二：你甘知影阮的名──台北植物園》結合植物園志工和專家學者的訪談資料，當年展出後也逐漸引起園內對原生種的重視，並在今春以展覽《野花園》作為回應。

最後的201展間內，聚集了生於1950年代的陳建北、1960年代的王俊傑，以及1970年代的崔廣宇等三位不同世代的藝術家，進行一場跨越台灣當代藝術史的對話。其中崔廣宇在2001年開館展時，便曾以台灣最年輕的當代藝術團體「後八」名義參展，此次重現他在2012年的個展《極地日誌：錯誤的冰塊》，記錄下參與北極圈藝術旅行計畫時，透過和同船旅伴共同執行任務，反思人與環境共存的可能性。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 崔廣宇《二〇一〇 極地日誌：錯誤的冰塊》。

當代館在台灣當代藝術史中的貢獻與定位

「雖說當代館歷史和台灣藝術史並不完全疊合，作為一個體制，它仍然揭露了某些面向。」展中受邀的藝術家和策展人，印證著台灣當代藝術的發展軌跡。

陳貺怡回溯道：「台灣當代藝術在80年代解嚴之後開始發展，最早一代藝術家像是吳瑪俐、盧明德、以及陳建北等人，從國外留學回來之後，在大學院校中開始教授當代藝術概念。而當王俊傑等五年級生學成歸國之後，台灣當代藝術環境已逐漸成熟。到了崔廣宇的年代，他們則不見得會出國留學，因為國內便能享受到一定的資源，例如國際交流、駐村等機會。這次策展藉由爬梳過去20年的資料，讓我們看到台灣當代藝術在各方面條件具足下，可以再繼續做下去、並做得更好，即便政治失利、外交不彰，我們還是可以利用館與館之間交流的機會，在國際當代藝術圈中發展文化實力。」

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 當代館

談到當代館作為藝術機構的定位，陳貺怡強調：「不同於台北市立美術館從現代藝術起家，隨著時序推移逐漸延伸至當代藝術，因而較符合『現當代美術館』的定義。當代館的定位從立館以來便十分明確，是台灣唯一的當代藝術館，也會是全球當代藝術圈與台灣當代藝術界對話的主要窗口。」

因此，她期許下一個20年，除了博物館四大功能中「教育」和「展覽」之外，當代館也能在預算與硬體空間上獲得政府資源，建立起實質「典藏」以及奠基於館藏之上的學術「研究」，鞏固作為一間當代美術館的實力，擁有更多和國際對話的條件。

回觀當代館20年，從首檔展覽開始便以年輕化與潮流化的展覽和門票設計等方式建立品牌，一方面舉辦賣座展覽吸引觀眾來館參觀，另一方面也在歷任館長的治理方針和學術把關下，推出不同策展主題，累積起社會上對於當代藝術的認知程度，可說發揮了重要的培育功能。

《歷史．當代》藉由歷年展覽的呈現，闡明了當代藝術在尚未成為歷史前，在變化中不斷反思的功能和力量。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航