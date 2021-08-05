2021/08/05,
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上古神話「大禹治水」：千年一遇，古今的洪水傳說

上古神話「大禹治水」：千年一遇，古今的洪水傳說
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

神話傳說於上古時期，乃集體創造之願望；獨裁政府，動輒以萬年、千年，自製奇蹟，不為生靈塗炭而悲，卻道多難興邦。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

據今人研究，世界各地，皆有洪水傳說。前所未有，洪水滅世，掩沒無數生靈。聖經的挪亞方舟，蘇美的吉爾伽美什史詩，以至中國上古神話，共工怒觸不周山。

神話傳說，往往來自初民的，原始思維。巫術、宗教以至科學，皆以所知解釋未知。自然造化，冬雷震震，夏雨雪，可驚可佈。我們賦予世界意義，寄託求生之希冀。

《淮南子》
昔者，共工與顓頊爭為帝，怒而觸不周之山，天柱折，地維絕。天傾西北，故日月星辰移焉；地不滿東南，故水潦塵埃歸焉。

共工怒觸不周山，口耳相傳，各有記錄。水神共工，或與火神祝融，或與顓頊爭執，共工怒撞不周山，支撐天的柱、繫地之繩，盡皆斷裂，日月星辰向西北，江河流東南。

女媧補青天，大禹治水，希望因而產生。洪水乃古代災害、客觀事實。殘害人命，女媧尚以神話解難，大禹治水乃社會政策，一再反映，先民如何以人力，力抗洪水。

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Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain

《孟子》
堯之時，水逆行，氾濫於中國。蛇龍居之，民無所定。下者為巢，上者為營窟。《書》曰：「洚水警余。」洚水者，洪水也。使禹治之，禹掘地而注之海，驅蛇龍而放之菹。水由地中行，江、淮、河、漢是也。險阻既遠，鳥獸之害人者消，然後人得平土而居之。

水怒為洪，能載舟，亦能覆舟，必須疏導。古代帝王聖人，堯舜禹湯，千古之典範。堯眼見洪水橫流，先命禹之父，鯀治洪水；舜登位後，鯀無功誅殺之，改命大禹接手。

大禹治水，與其父一成對比，鯀頑禹賢。鯀以堵塞之法，岸邊設河堤，水愈積愈高；禹則汲取教訓，疏導各地積水，導向大海，不必等河堤快將崩塌，排洪謀殺無辜百姓。

《史記》
禹乃遂與益、后稷奉帝命，命諸侯百姓興人徒以傅土，行山表木，定高山大川。禹傷先人父鯀功之不成受誅，乃勞身焦思，居外十三年，過家門不敢入。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

除此之外，最為著名者，乃三過其門不入。大禹接任治水一職，剛和妻子新婚甜蜜，為了工作，三次經過家門，從未相聚休憩，如此克苦明君的形象，故稱許「偉大的禹」。

多年之後，大禹終於成功了，天下太平，沒有氾濫怒水，人民安居樂業，不再驚恐。水本為生存基礎，無所不潤，養育萬物，如百姓期盼明君，好好生活，乃眾人之願。

洪水傳說、神話，一直延續於今日中國。所不同者，上古時期，乃集體創造之願望；獨裁政府，動輒以萬年、千年，自製奇蹟，不為生靈塗炭而悲，卻道多難興邦。

《荀子》
治亂，天邪？曰：日月星辰瑞厤，是禹桀之所同也，禹以治，桀以亂；治亂非天也。時邪？曰：繁啟蕃長於春夏，畜積收臧於秋冬，是禹桀之所同也，禹以治，桀以亂；治亂非時也。地邪？曰：得地則生，失地則死，是又禹桀之所同也，禹以治，桀以亂；治亂非地也。

荀子論君王治世，不視自然災害作藉口。世界和平或混亂，日月星辰、四季土地，聖王如禹，暴君像桀，他們都有相同條件。人禍實乃問題根本，因此，苦難無窮。

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〈擊壤歌〉
日出而作，日入而息。
鑿井而飲，耕田而食。
帝力於我何有哉？

帝堯之世，天下大和，百姓無事，多好，有八九十老人，擊壤而歌，笑聲高昂。這樣安穩，就連皇帝的權力，也不羨慕。套之今日，如此簡單的願望，已被埋沒。

大禹神話已矣，逝者如斯夫，不捨晝夜。當世界由巫術走向宗教，再轉至科學，獨有一國，仍在建構洪水、地震傳說，死亡永遠停留在兩位數，苛政猛於水也。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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