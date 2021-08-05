你願意減薪5％換在家工作嗎？民調：65％美國勞工樂意之至，15％甚至願意犧牲全部特休

隨著美國接種率提升，原先因應疫情調整為在家工作的公司，陸續開始要求員工回到辦公室。但對於已經全部或部分工作在家執行長達一年多的美國人而言，這恐怕沒這麼容易。

《彭博社》指出，保險公司Breeze日前委託民調公司Pollfish針對1000名美國人進行調查，發現有65％的美國勞工認為，如果他們的工作能夠全部在家進行，那他們願意減少5％的薪資，其中，竟還有15％的美國人願意用四分之一的薪水換取遠距工作。

此外，有46％的美國勞工接受以四分之一的特休天數，來換取在家工作，更有15％可以犧牲全部的特休。

《彭博社》認為，這可能是財務考量下的結果，去年有一項研究估計，人們若在家工作，則一年可以省下數百美元的通勤費用。

有趣的是，該項調查還發現，有過半的美國勞工願意為了在家工作，放棄一整年的Netflix、Amazon，甚至有34％願意放棄未來所有全國及地方選舉的投票權。

回到辦公室後，三分之一員工心理健康受到負面影響

至於已經回到辦公室上班的勞工，根據《CNBC》報導，麥肯錫6月一項針對1602名受僱者的調查顯示，有三分之一認為重返辦公室對他們的心理健康產生負面影響，但有另外三分之一覺得是正面影響，因為回到辦公室讓他們更投入於工作。

而對這些受僱者而言，他們最關心的是在疫情下到辦公室工作可能存在的健康和安全風險，同時也憂心會失去遠距上班所帶來的自主性。就前者來說，受僱者會擔心辦公室的通風、空氣品質是否有所改善，並且希望公共空間能有更多清潔消毒。

另一方面，他們擔心若感染COVID-19，會把病毒帶回家傳給家人，尤其年幼的孩子根本還無法接種疫苗，這也反映在調查結果上——有44％的家長認為，重返辦公室對他們的心理健康產生負面影響，沒有小孩的人之中，只有27％有這種感受。

「沒有小孩的年輕男性」更願意回辦公室

《CNBC》指出，重返辦公室也引發了公平性的問題。麥肯錫這份調查的共同作者Jeris Stueland指出，自願回辦公室的員工更有可能是沒有小孩的年輕男性，有些父母也會擔心部分人回歸、部分人遠距的彈性做法會對他們的職涯產生負面影響。

此外，即便是全部改為遠端工作也不一定能夠達到公平，因為這牽涉到了受僱者是在怎樣的環境下工作，例如家中空間大小、安靜程度或隱私。

華爾街希望員工回辦公室、科技業採彈性作法

在美國，企業要求員工回到辦公室上班的情況，似乎因行業別而有所不同。《CNN》報導指出，多數華爾街銀行的共識是在9月6日勞動節以前讓員工回到辦公桌，但科技業則開始嘗試更多具有彈性的作法。

例如臉書（Facebook）在6月宣布，如果員工的工作允許，就可以申請遠端工作，另一方面，想回到辦公室工作的員工也可以採取彈性作法，但鼓勵他們至少一半的時間在辦公室。此外，臉書執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）告訴員工，他計劃明年至少一半時間採取遠端工作。

推特（Twitter）的發言人也提出了類似做法，只要員工的工作情況允許，就能在家裡和辦公事之間安排工作時間，並強調要攘員工彈性決定最好的工作方式和地點。

華爾街並不傾向這種作法。摩根史坦利（Morgan Stanley）的執行長James Gorman在6月時較為強硬地指出，希望所有在紐約的員工都能在勞動節前回到辦公室，「在紐約，如果你可以去餐廳，那你也可以進來辦公室，而我們希望你在辦公室」。

摩根大通（JPMorgan）6月時在控制50％人流的情況下重啟美國的辦公室，其管理層人士表示：「我們堅信，面對面地合作對我們的（組織）文化、客戶、企業和團隊都很重要。」

《富比世》5月時報導，許多華爾街銀行為了吸引員工回到辦公室，紛紛提供免費的餐點作為誘惑——在紐約這樣的大都市，外出用餐是很貴的。訂餐公司Sharebite的執行長Dilip Rao表示，免費或減價的早、午、晚餐成為新的福利，讓返回辦公室變得有吸引力，「當我在和這些公司交涉時，他們就像在說：『我不在乎每天要花20元美金（的餐費），我只要員工回來辦公室』」

《彭博社》報導，一些公司舉辦「回來工作」派對、提供托育服務，甚至是瑜伽課程，試圖讓員工回到辦公室。

Delta變異株打亂計劃，但摩根大通、高盛仍堅持員工回歸

隨著美國疫情回升，部分期待員工回到辦公室的公司也無法如願。《CNN》報導，美國銀行（Bank of America）原本期待所有接種疫苗的員工在勞動節後回到辦公室，但傳播力強的Delta變異株則破壞了這個計畫，其執行長Andy Cecere表示：「在權衡我們的選擇以後，我們相信正確的方法是延遲擴大回到辦公室的決定」。

許多公司同時在調整他們的復工計畫，原本打算在9月20日前全面回歸的傳媒公司ViacomCBS，將計畫推遲到10月18日；谷歌（Google）也把在家工作的政策延長到10月18日。

而摩根大通和高盛（Goldman Sachs）則告訴《CNN》，他們並沒有改變要讓員工回到辦公室的政策，前者原本期待7月能夠回歸，後者在6月就已經把員工帶回辦公室。

不過，如果有更多公司持續延遲回到辦公室的計畫，許多寄望上班族消費的餐廳、酒吧和小型企業恐怕就不能如願，在今年秋季營業狀況仍會持續受到疫情打擊。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航