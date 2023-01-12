土耳其6月總統大選情勢不明，在野陣營「6人會議」整合觸礁，推不出單一人選挑戰艾爾多安

（中央社）土耳其大選將於6月舉行，在野陣營卻遲未推出單一候選人挑戰競選連任的總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。「造王者」人民民主黨則批在野陣營拒絕對話及共擬選戰路線，因此有意單獨推候選人參選，選情更加混沌不明。

土耳其主要在野黨組成統一戰線，稱「6人會議」，但距離選舉日不到6個月，他們卻未推舉單一人選。親庫德族政黨人民民主黨（HDP）前共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）10日投書土國新聞網站《T24》，指稱若「6人會議」拒絕HDP對話的善意，HDP將提自家候選人出戰。

德米爾塔什於文中向「6人會議」喊話，「人們在雜貨店買蕃茄時也會交談。你要怎麼解釋在尋求700萬選民支持之際避與HDP對話？」

一名HDP成員日前告訴報導中東新聞的《Al-Monitor》網站，在過去一年半，「我們持續懇求在野陣營與我們坐下來談，制定共同戰略。他們反而無視我們，蔑視我們，並相信我們會聽從他們的指令，為他們動員我們的支持者。」

這名成員說，事實上，這個在野陣營與艾爾多安一樣是法西斯主義者，不願為庫德族做任何事。「讓法西斯分子自己去內鬥吧，我們走自己的路。」

「如果他們認為我們在虛張聲勢，並且會像我們在伊斯坦堡那次幫助他們勝選，那他們會大吃一驚。」

土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）與最大在野黨、左翼的共和人民黨（CHP）各率陣營競爭的態勢下，擁有12％選票基本盤的HDP，成關鍵造王者。2019年6月，成千上萬的庫德族選民響應HDP號召，投票支持CHP伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），使他改寫歷史，扳倒執政黨候選人成為伊斯坦堡市長。

在野陣營此後卻與庫德族保持一定距離，憂心艾爾多安會利用他們與HDP的任何公開合作，批在野陣營與「恐怖分子」勾結。土國檢方2021年3月以和「恐怖主義」掛鉤為由，要求解散HDP。

這名HDP成員駁斥在野陣營是為了審慎行事的看法，並指出在野重要人物－民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）已經明確表達對庫德族的看法。「她說她不想和我們有任何關係」。

即使HDP與在野陣營談攏，最終推舉單一候選人，艾爾多安的支持率顯示他仍有能力阻止他人挑戰總統府大位，如果經濟於春季出現復甦跡象，更是如此。

艾爾多安左盼阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯的投資力振頹靡經濟，右望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）落實讓土耳其成為俄羅斯天然氣出口樞紐的承諾，還大談土耳其在黑海發現的天然氣。為刺激選情，艾爾多安近日更一口氣宣布調升最低工資、公務員薪資及退休金。

《彭博》（Bloomberg）報導，安卡拉研究機構Metropoll去年10月底進行的民意調查顯示，艾爾多安的支持率從2021年的約39％上升至47.6％。這對於在位和他一樣長的領導人而言，都相當了不起。在民主國家，反現任領導人的情緒往往隨時間推移增強，但對於一手促成經濟混亂的領導人而言，支持率不降反升，著實驚人。

此外，艾爾多安及正義發展黨持續操作庫德恐怖主義、同性戀危及家庭及伊斯蘭價值，並拉高對希臘嗆聲的強度及頻率，盼激起民族主義熱情。這套路過去確實曾把艾爾多安送入總統府，這回再次奏效的可能性也不容小覷。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺