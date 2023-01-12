土耳其6月總統大選情勢不明，在野陣營「6人會議」整合觸礁，推不出單一人選挑戰艾爾多安
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《彭博》（Bloomberg）報導，安卡拉研究機構Metropoll去年10月底進行的民意調查顯示，艾爾多安的支持率從2021年的約39％上升至47.6％。這對於在位和他一樣長的領導人而言，都相當了不起。在民主國家，反現任領導人的情緒往往隨時間推移增強，但對於一手促成經濟混亂的領導人而言，支持率不降反升，著實驚人。
（中央社）土耳其大選將於6月舉行，在野陣營卻遲未推出單一候選人挑戰競選連任的總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。「造王者」人民民主黨則批在野陣營拒絕對話及共擬選戰路線，因此有意單獨推候選人參選，選情更加混沌不明。
土耳其主要在野黨組成統一戰線，稱「6人會議」，但距離選舉日不到6個月，他們卻未推舉單一人選。親庫德族政黨人民民主黨（HDP）前共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）10日投書土國新聞網站《T24》，指稱若「6人會議」拒絕HDP對話的善意，HDP將提自家候選人出戰。
德米爾塔什於文中向「6人會議」喊話，「人們在雜貨店買蕃茄時也會交談。你要怎麼解釋在尋求700萬選民支持之際避與HDP對話？」
一名HDP成員日前告訴報導中東新聞的《Al-Monitor》網站，在過去一年半，「我們持續懇求在野陣營與我們坐下來談，制定共同戰略。他們反而無視我們，蔑視我們，並相信我們會聽從他們的指令，為他們動員我們的支持者。」
這名成員說，事實上，這個在野陣營與艾爾多安一樣是法西斯主義者，不願為庫德族做任何事。「讓法西斯分子自己去內鬥吧，我們走自己的路。」
「如果他們認為我們在虛張聲勢，並且會像我們在伊斯坦堡那次幫助他們勝選，那他們會大吃一驚。」
土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）與最大在野黨、左翼的共和人民黨（CHP）各率陣營競爭的態勢下，擁有12％選票基本盤的HDP，成關鍵造王者。2019年6月，成千上萬的庫德族選民響應HDP號召，投票支持CHP伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），使他改寫歷史，扳倒執政黨候選人成為伊斯坦堡市長。
在野陣營此後卻與庫德族保持一定距離，憂心艾爾多安會利用他們與HDP的任何公開合作，批在野陣營與「恐怖分子」勾結。土國檢方2021年3月以和「恐怖主義」掛鉤為由，要求解散HDP。
這名HDP成員駁斥在野陣營是為了審慎行事的看法，並指出在野重要人物－民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）已經明確表達對庫德族的看法。「她說她不想和我們有任何關係」。
即使HDP與在野陣營談攏，最終推舉單一候選人，艾爾多安的支持率顯示他仍有能力阻止他人挑戰總統府大位，如果經濟於春季出現復甦跡象，更是如此。
艾爾多安左盼阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯的投資力振頹靡經濟，右望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）落實讓土耳其成為俄羅斯天然氣出口樞紐的承諾，還大談土耳其在黑海發現的天然氣。為刺激選情，艾爾多安近日更一口氣宣布調升最低工資、公務員薪資及退休金。
《彭博》（Bloomberg）報導，安卡拉研究機構Metropoll去年10月底進行的民意調查顯示，艾爾多安的支持率從2021年的約39％上升至47.6％。這對於在位和他一樣長的領導人而言，都相當了不起。在民主國家，反現任領導人的情緒往往隨時間推移增強，但對於一手促成經濟混亂的領導人而言，支持率不降反升，著實驚人。
此外，艾爾多安及正義發展黨持續操作庫德恐怖主義、同性戀危及家庭及伊斯蘭價值，並拉高對希臘嗆聲的強度及頻率，盼激起民族主義熱情。這套路過去確實曾把艾爾多安送入總統府，這回再次奏效的可能性也不容小覷。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。