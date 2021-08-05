【2020東京奧運】「我不是資質最好的，但一定是最努力的」：文姿云奪銅牌，寫下台灣空手道新紀錄

「空手道小清新」文姿云今（5）日順利為我國摘下銅牌，寫下台灣空手道新紀錄，而空手道為本屆2020東京奧運新納入的比賽項目，僅此一屆。爾後2024巴黎奧運確定不會有空手道，未來2028年洛杉磯奧運也太可能將此再納入比賽，因此這面獎牌是空手道歷史性的奧運獎牌。

文姿云關鍵蠍子踢，奪得銅牌寫下台灣空手道新紀錄

2020東京奧運空手道賽程與一般公開賽不同，採分組循環賽，每組排名前2名選手晉級4強準決賽，因為不設銅牌戰，只要晉級4強就至少有銅牌。

今天首戰文姿云與保加利亞對手戈拉諾娃（IvetGoranova）交手，戈拉諾娃1分59秒時首先拿下1分後，進攻猛烈一來一往，最終文姿云以2比5吞下敗仗。循環賽第2戰，文姿云迎戰伊朗對手巴曼尼亞（Sara Bahmanyar），文姿云先連拿2分，而巴曼尼亞在1分01秒時拿下1分，最後文姿云再添3分，順利以5比1拿下勝利。

循環賽第3戰，文姿云與土耳其名將艾帕普魯（Serap Ozcelik Arapoglu）交手，開局艾帕普魯第1分鐘時先拿1分，之後文姿云連續攻擊拿下3分，艾帕普魯1分56秒時踢擊拿下3分，文姿云則在最後取得2分，確定以5比4拿勝。

最後，文姿云於循環賽第4戰，先處於比分落後1比4，最後一秒使出招牌「蠍子踢」獲得3分，扳平比數4比4，不過最終由評審裁定，不敵烏克蘭對手特里加（Anzhelika Terliuga），以銅牌作收，這也是台灣在這屆奧運的第12面獎牌。

Photo Credit: 中央社 東京奧運空手道女子55公斤級4強戰5日晚間登場，台灣「小清新」文姿云（背對者）對決烏克蘭好手特里加（Anzhelika Terliuga）（後），終場雙方皆獲4分，經裁判判定由特里加勝出，文姿云無緣金牌，但仍為台灣再添一面銅牌。圖為比賽倒數時刻文姿云關鍵蠍子踢，追平比分。中央社記者吳家昇攝 110年8月5

文姿云：我不是資質最好的，但一定是最努力的

根據《全國運動會的粉絲頁：110年 全國運動會在新北》專訪，文姿云在今（2021）年3月受訪時說，2013年的時候曾經受到嚴重挫折，當時參加杜拜亞錦賽爭奪冠亞軍，對上日本選手時使出「蠍子踢」（勾踢），卻在比賽攻防中受到傷害，右髖關節軟骨破裂，黯然坐輪椅返國。這對她來說，人生像是跌到谷底。

不過，她受訪時卻也樂觀表示，空手道已是自己生活的一部分，不想輕言放棄，她不服輸的個性，督促自己積極治療、努力復健。最後，僅花短短兩個多月就重返國際舞台，隔年甚至奪得人生第一面亞運金牌，之後她並誓言奮力向上爬到世界第一的巔峰。

其實，在教練眼中她的資質並不是最好的，進步速度又慢，但是文姿云肯聽話指導、肯吃苦，是會特別注重細節的選手。文姿云強調，當遇到挫折、低潮時，就會告訴自己：「雖然我資質不是最好的，但是我一定是最努力的。」

回想到啟蒙時期，就是她在國中二年級在比賽場上遇到教練蘇尚志，那時教練向她提議假日可到內湖高中一起訓練，此後每周末來回花上三小時車程，只為追求自己喜歡的空手道。

終於在國三那年熬出頭，文姿云拿下生涯中第一面全中運金牌，此後不斷努力，才有站上2014年仁川亞運的舞台，替台灣摘下一面國際空手道金牌。

空手道不只是她生活，更是一種使命感，踏入就離不開的運動，也曾至民權國小當空手道社團的教練，希望有機會成為全民運動。如今，文姿云為台灣空手道創下紀錄，奪得奧運銅牌。

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