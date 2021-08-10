「人工受孕」不等於「試管嬰兒」，到底兩者有什麼差別？

文：李俊逸醫師

根據國健署說明，人工受孕是指利用人工生殖技術來協助受孕的方法，分為人工授精（IUI）和試管嬰兒（IVF）。坊間習慣將人工授精稱為人工受孕。

人工受孕不等於試管嬰兒！人工受孕和試管嬰兒差別為何？

在不孕症治療中，最常聽到的名詞不外乎是「人工受孕」及「試管嬰兒」，到底兩者有什麼樣的差別呢？

所謂人工受孕，就是在排卵日將處理過的優質精蟲直接注入女方體內裡，讓精蟲及時地和卵子相遇。因此，進行人工受孕需有一定的條件。女方輸卵管必須通暢，男方精蟲數及活動力需要達到一定標準。例如假日夫妻、夫妻不同住、女方月經週期不規則、男方精蟲數及活動力沒有達到正常標準但沒有太差，以及精卵排斥等都可以考慮人工受孕的療程。因為人工受孕還是需要精子和卵子自己相遇結合，相對於試管嬰兒，人工受精的費用相對便宜很多，大概一次約1.5至2萬台幣，但成功率只有20％。

試管嬰兒則是所謂體外授精。女方需要施打排卵針，並且頻繁回診照卵泡的大小，當卵泡成熟時就會施打破卵針，然後安排取卵手術。將卵子取出以後，讓卵子和精子在實驗室裡人工結合，並且培養成胚胎，之後再將胚胎植入到子宮裡。試管的費用依照療程種類的不同差異很大，療程有二代試管、三代試管、四代試管、借卵試管等，從12至50萬台幣都有，每個人的身體狀況可能適合不同的療程，醫生會視檢查狀況決定。一般來說，試管嬰兒的成功率會比人工受孕高上許多，最高甚至到80％以上。較年長的夫妻，醫師一般也會直接利用試管嬰兒來達到懷孕的目的。

人工受孕的限制條件

根據我國《人工生殖法》規定，在台灣接受人工受孕療程必須符合以下條件：

具有法律上婚姻關係的夫妻 妻子擁有可孕育生產的子宮 夫妻至少一方擁有健康的精子或卵子 夫妻任一方經診斷會有不孕症，或患有遺傳性疾病 經醫療機構評估後適合接受人工受孕療程

任何人都適合試管嬰兒的療程，只要還有卵子及精蟲。至於有卵巢衰竭或無精症的夫妻，則可透過借卵、借精的方式，藉由捐卵者的卵子及捐精者的精子來圓懷孕的夢。試管的費用依照療程種類的不同差異很大，療程有二代試管、三代試管、四代試管、借卵試管等，從12至50萬台幣都有，每個人的身體狀況可能適合不同的療程，醫生會視檢查狀況決定。一般來說，試管嬰兒的成功率會比人工受孕高上許多，最高甚至到80％以上。較年長的夫妻，醫師一般也會直接利用試管嬰兒來達到懷孕的目的。

人工受孕與試管嬰兒的差異

人工受孕 試管嬰兒 受精方式 體內受精 體外受精 適合族群 男性：精子品質差 女性：卵子品質差 多囊性卵巢…等 男性：精子品質差 女性：慢性不排卵、輸卵管阻塞…等 療程流程 施打排卵針或排卵藥→超音波檢查→施打破卵針→取精→人工受孕→補充黃體素→驗孕 夫妻雙方術前檢查→監測卵泡→取卵→取精→體外受精→胚胎移植→驗孕 療程費用 約1.5至2萬台幣 / 次 依選擇的試管療程不同 單次療程費用在12至50萬台幣之間 懷孕機率 約20％ 依療程不同約20至80％

總而言之，患者本身適合人工受孕或試管嬰兒，是按照不孕症檢查的結果，讓醫師做專業的判斷與建議。但因為目前台灣不孕的主要原因為晚婚晚生，茂盛醫院的患者年齡平均為39歲，在這樣的狀況下，醫師多半會建議採用試管嬰兒。

根據研究指出，高齡夫妻使用人工受孕的效果並不好，整體費用來說，直接施行試管下，達成懷孕所耗的金錢和時間反而較少。且高齡夫妻容易有胚胎染色體異常，容易造成試管多次失敗及流產，這時運用三代以上的試管，懷孕率可以相對較高。茂盛醫院收治的病患中，更不乏年近50歲或是在他院試管失敗次數高達20幾次的夫妻，但最終都能成功得子，希望這些成功的故事能帶給求子夫妻一些信心及希望。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航