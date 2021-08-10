2021/08/10,
健康

「人工受孕」不等於「試管嬰兒」，到底兩者有什麼差別？

「人工受孕」不等於「試管嬰兒」，到底兩者有什麼差別？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

人工受孕不等於試管嬰兒！兩者在受精方式、適合族群以及成功機率都差異很大，那究竟不孕症夫妻適合哪一種呢？醫師指出，須按照不孕症檢查的結果，讓醫師做專業的判斷與建議後，再行決定。

文：李俊逸醫師

根據國健署說明，人工受孕是指利用人工生殖技術來協助受孕的方法，分為人工授精（IUI）和試管嬰兒（IVF）。坊間習慣將人工授精稱為人工受孕。

人工受孕不等於試管嬰兒！人工受孕和試管嬰兒差別為何？

在不孕症治療中，最常聽到的名詞不外乎是「人工受孕」及「試管嬰兒」，到底兩者有什麼樣的差別呢？

所謂人工受孕，就是在排卵日將處理過的優質精蟲直接注入女方體內裡，讓精蟲及時地和卵子相遇。因此，進行人工受孕需有一定的條件。女方輸卵管必須通暢，男方精蟲數及活動力需要達到一定標準。例如假日夫妻、夫妻不同住、女方月經週期不規則、男方精蟲數及活動力沒有達到正常標準但沒有太差，以及精卵排斥等都可以考慮人工受孕的療程。因為人工受孕還是需要精子和卵子自己相遇結合，相對於試管嬰兒，人工受精的費用相對便宜很多，大概一次約1.5至2萬台幣，但成功率只有20％。

試管嬰兒則是所謂體外授精。女方需要施打排卵針，並且頻繁回診照卵泡的大小，當卵泡成熟時就會施打破卵針，然後安排取卵手術。將卵子取出以後，讓卵子和精子在實驗室裡人工結合，並且培養成胚胎，之後再將胚胎植入到子宮裡。試管的費用依照療程種類的不同差異很大，療程有二代試管、三代試管、四代試管、借卵試管等，從12至50萬台幣都有，每個人的身體狀況可能適合不同的療程，醫生會視檢查狀況決定。一般來說，試管嬰兒的成功率會比人工受孕高上許多，最高甚至到80％以上。較年長的夫妻，醫師一般也會直接利用試管嬰兒來達到懷孕的目的。

人工受孕的限制條件

根據我國《人工生殖法》規定，在台灣接受人工受孕療程必須符合以下條件：

  1. 具有法律上婚姻關係的夫妻
  2. 妻子擁有可孕育生產的子宮
  3. 夫妻至少一方擁有健康的精子或卵子
  4. 夫妻任一方經診斷會有不孕症，或患有遺傳性疾病
  5. 經醫療機構評估後適合接受人工受孕療程

任何人都適合試管嬰兒的療程，只要還有卵子及精蟲。至於有卵巢衰竭或無精症的夫妻，則可透過借卵、借精的方式，藉由捐卵者的卵子及捐精者的精子來圓懷孕的夢。試管的費用依照療程種類的不同差異很大，療程有二代試管、三代試管、四代試管、借卵試管等，從12至50萬台幣都有，每個人的身體狀況可能適合不同的療程，醫生會視檢查狀況決定。一般來說，試管嬰兒的成功率會比人工受孕高上許多，最高甚至到80％以上。較年長的夫妻，醫師一般也會直接利用試管嬰兒來達到懷孕的目的。

人工受孕與試管嬰兒的差異

人工受孕

試管嬰兒

受精方式

體內受精

體外受精

適合族群

男性：精子品質差

女性：卵子品質差 多囊性卵巢…等

男性：精子品質差

女性：慢性不排卵、輸卵管阻塞…等

療程流程

施打排卵針或排卵藥→超音波檢查→施打破卵針→取精→人工受孕→補充黃體素→驗孕

夫妻雙方術前檢查→監測卵泡→取卵→取精→體外受精→胚胎移植→驗孕

療程費用

約1.5至2萬台幣 / 次

依選擇的試管療程不同

單次療程費用在12至50萬台幣之間

懷孕機率

約20％

依療程不同約20至80％

總而言之，患者本身適合人工受孕或試管嬰兒，是按照不孕症檢查的結果，讓醫師做專業的判斷與建議。但因為目前台灣不孕的主要原因為晚婚晚生，茂盛醫院的患者年齡平均為39歲，在這樣的狀況下，醫師多半會建議採用試管嬰兒。

根據研究指出，高齡夫妻使用人工受孕的效果並不好，整體費用來說，直接施行試管下，達成懷孕所耗的金錢和時間反而較少。且高齡夫妻容易有胚胎染色體異常，容易造成試管多次失敗及流產，這時運用三代以上的試管，懷孕率可以相對較高。茂盛醫院收治的病患中，更不乏年近50歲或是在他院試管失敗次數高達20幾次的夫妻，但最終都能成功得子，希望這些成功的故事能帶給求子夫妻一些信心及希望。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。