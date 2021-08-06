從陽光萬人迷到PTSD，《火神的眼淚》張志遠發生了什麼事？

文：潘欣平醫師

今（2021）年網路討論度最高的台灣消防職人劇《火神的眼淚》，你看過了嗎？劇中的角色張志遠出身於音樂世家，卻毅然決然成為消防員。原本陽光開朗的他，在經歷多次火場任務之後，衝擊與壓力逐漸累積，讓他得到了「創傷後壓力症候群」，最後⋯⋯。

等等，張志遠的結局，請大家自己去追劇，這裡就先不暴雷。但是關於「創傷後壓力症候群」（英文簡稱PTSD），我們很樂意讓大家摸清它的底細！

什麼是PTSD？志遠可能會有怎樣的困擾？

創傷後壓力症候群（PTSD）是一種精神疾病。如果遭遇（有時甚至只是目睹或聽聞）重大創傷事件，導致內心產生重大衝擊、情感與精神壓力超出自身負荷的範圍，就可能罹患PTSD。

像張志遠這樣，經常出入災害現場，往往必須面臨生離死別的消防隊員或救難人員，可以說是PTSD的高危險群。一旦罹患，他可能會發生以下的症狀：

反覆想起或夢到創傷事件，不斷的重複體驗痛苦，而且越想忘記，就越容易想起。

害怕想起創傷事件，因而逃避事件相關的人、事、物、地點等，不但影響日常生活，也讓精神受到更多壓力。

情緒起伏劇烈、或陷入自責、麻木、又或處在崩潰的邊緣，經常伴隨不良的反應與行為，例如：暴躁易怒、焦慮緊張、難過低潮、頭暈想吐、注意力無法集中、遠離人群、失眠，嚴重可能會產生自殺的念頭。

怎樣會引發PTSD？

引發創傷後壓力症候群（PTSD）的事件成因、以及病況、症狀等，都會依據每個人的性格和成長經驗有所不同。例如，本身有焦慮症或憂鬱症的人，會更容易患上PTSD。因此PTSD的診斷，要仰賴完整的身心精神科評估過程。

不過，我們還是可以歸納出一些較常引發PTSD的事件，像是：

戰爭

天災（颱風水災、土石流、地震、海嘯、龍捲風）

重大意外（建物或道路坍方、爆炸、大火、列車出軌、船難、墜機）

交通意外（車禍、山難、迷路）

暴力與虐待（包括家庭暴力、綁架、脅迫、恐怖攻擊、性侵害）

長期霸凌（校園、職場霸凌、婆媳問題、親情勒索）

家人、配偶、好友重病或驟逝

生產或手術（開刀、麻醉、難產、生產造成的疼痛）

親朋好友如何幫助PTSD患者？

如果親友罹患了創傷後壓力症候群（PTSD），在日常生活中，我們可以盡量多傾聽、少評論、設法了解對方的心情。就算無法同理對方的感受，也不要情緒激動、更不要出言嘲諷或表現出不耐煩的態度。

更進一步，我們可以建議或陪同他尋求專業醫療協助、找尋創傷後壓力症候群輔導相關資源，以及關懷團體的支持。

PTSD是可以治療的，治療的方式分為藥物治療與非藥物治療，而非藥物治療則包含個別心理治療、認知行為治療（CBT）、團體治療、家族治療等。專業人員會針對個案進行評估，然後再根據個案的狀況決定治療方式。

心理創傷發生後別逃避，唯有正視並處理好內心的傷口，才能從PTSD帶來的痛苦中解脫，變得更加堅強。

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本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航