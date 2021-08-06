2021/08/06,
健康

從數據推估：台灣有辦法達到「群體免疫」的目標嗎？

從數據推估：台灣有辦法達到「群體免疫」的目標嗎？

我們想讓你知道的是

「台灣有辦法達到群體免疫的目標嗎？」，先說結論：非常困難。

文：數感實驗室Numeracy Lab

台灣自今（2021）年5月中旬，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）實施三級警戒迄今2個月後，許多人現在最關心的就是自己何時可以打疫苗，回到過去正常的生活。不僅如此，如果能夠達成所謂的「群體免疫」，完全解封，那真是太美好的一件事了。

只是，這需要花多少時間呢？

台灣疫苗施打現況：每日約增1％涵蓋率

截至7月底，台灣已累計施打約600萬劑，其中高達97％為第一劑。打完至少一劑的涵蓋率約是25％。從疾病管制署自7月11日到7月20之間所公布的數據來看，台灣每日疫苗施打量大約介於18萬至31萬劑之間，平均每日可施打23萬劑，也就是每天增加1％的涵蓋率。

而所謂的「群體免疫」，意思是指在完全解封、不必再採取額外防疫措施（連口罩都不必戴）的狀況下，若要讓疾病自然而然地消失，至少要讓多少比例的人口具有免疫力。

某些專家指出，在疫苗保護力90％的前提下，COVID-19的群體免疫門檻是疫苗涵蓋率要超過70％。

這個數字是根據以下的公式（ref.1）來看：

群體免疫門檻=(1/疫苗保護力)×(1-1/R₀)

然而，以目前台灣人主要只施打了「第一劑」AZ疫苗和莫德納疫苗，保護力沒有這麼高。AZ與莫德納第一劑的保護力分別只有76％與70％。

因此，若以70％的保護力估計，至少得90％的人口都接種第一劑，才能達成群體免疫。

不過如果將來，越來越多人兩劑疫苗都打好打滿，AZ 與莫德納的疫苗保護力將上升至81％與94％。

以85％的保護力粗估，大約需要74％的疫苗涵蓋率。

那麼，接下來的問題就是：台灣有辦法達成第一劑9成或兩劑7成5的疫苗涵蓋率嗎？

台灣有辦法達到群體免疫的目標嗎？

先說結論：非常困難。

先談第一劑9成的目標，由於台灣12歲以下的人口則占了近11％。換句話說，政府必須要申請擴大使用對象，讓青少年接種BNT疫苗，還得強制12歲以上民眾全面接種，才能達成9成涵蓋率。

嗯，不太可能。

那兩劑74％的疫苗涵蓋率呢？

台灣18歲以上的人口，佔了總人口85％，看起來是有機會。但現實中存在著「疫苗猶豫」的族群。以接種相當普及的英國為例，它們花了近9個月的時間，約有73％的成年人接種疫苗，接種速率逐漸下滑。主要就是因為有一部份的民眾不願意施打疫苗。

如果台灣要有兩劑74％的涵蓋率，表示成年人口裡至少得有：74％ / 85％ = 87％的人願意接種疫苗。

如果疫苗充裕，民眾接種意願高、行政流程等一切都順利的話，依照目前的接種速率1％推估，大約再4個月，也就是年底左右可以實現。

可是，只要超過13％的台灣成年民眾不願意接種，就無法達成群體免疫。

更令人擔心的是，上述的討論都是基於「原始COVID-19病毒」，它的R₀只有2.7。

如果是目前已成為世界主流的Alpha和Delta變種病毒，它們的R₀的高達4與6。

此時，接種兩劑的涵蓋率分別必須超過88％（Alpha病毒）與98％（Delta病毒），就算所有成年人都接種，也無法實現此高涵蓋率。

達不到群體免疫，不代表疫苗政策無效

不過，也千萬別喪氣，數據分析不是用來打擊信心，而是讓我們更清楚知道現況，接下來該往哪個方向努力。

儘管台灣無法達成群體免疫，單靠疫苗不能根絕COVID-19，但施打過疫苗的民眾重症率降低，即使病毒依然持續在人群間傳染，即便依然不幸感染了，相當高的機率也只是輕症，這就是很大的幫助了。再者，千萬不要忘記防疫起士的概念：戴口罩、勤洗手，每一項措施，都能有效減緩病毒傳播。

短期內的未來，COVID-19大概不會完全消失，只是在大家都接種疫苗後，COVID-19最終可能會變得像眾人熟悉的感冒，不再演變成重症，不再癱瘓整個醫療體系。

減輕COVID19對自身的致命傷害，這才是疫苗最大的功用！

參考資料

  1. COVID-19 Vaccines and Herd Immunity

本文經數感實驗室Numeracy Lab授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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