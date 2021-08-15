《時間醫學調理法》：出國怕時差？禁食16小時，胃時鐘的作用就會優先於中樞時鐘

文：大塚邦明

出國怕時差？禁食16小時解決問題

我們再稍微思考一下時差問題。

以日本飛往洛杉磯為例，兩地時差16小時。以飛行時間10小時來說，如果正中午從日本出發，抵達洛杉磯時是當地早上6點，相當於日本時間晚上10點。正常來說應該是晚上休息時間，可是，洛杉磯卻才剛天亮。這時，生理時鐘的時間和實際的生活時間就有了落差。這種現象稱為體外同步化失調（external desynchronisation）。

甚至，生理時鐘控制的體溫、血壓、荷爾蒙分泌、睡眠與喚醒之類的節律，也會產生不同步的情況。這種現象稱為體內同步化失調（internal desynchronization）。

搭飛機前往國外後，血壓的節律馬上就能適應國外的生活節律。脈搏節律也能較早適應。

可是，體溫或排便的節律，則需要花上一至兩個星期適應國外的生活節律。旅行之前，身體裡面原本同步一致的節律，到了新環境之後，全被打亂。結果，引起疲倦感、頭痛、噁心、腸胃障礙、睡眠障礙等症狀。這就是時差問題，因體外同步化失調和體內同步化失調所引起的身體不適。

其實，有個方法可以預防旅行時的時差問題。

根據哈佛大學塞普爾博士（Clifford Saper）等人的研究，建議「從旅行目的地的早餐時間開始倒算，持續禁食16個小時」。

16個小時不吃東西，胃時鐘的作用就會優先於中樞時鐘。

禁食16小時或許有點辛苦，不過，仍然值得一試。然後，抵達旅行目的地之後，就依照該國家的當地時間用餐，在白天充分活動身體，夜晚在黑暗的房間裡睡覺，只要採取這一連串的行動模式，重置生理時鐘的效果就會更好。

順道一提，也有研究報告證實，生物節律原本就十分清楚，也就是過著早晚步調分明的健康生活的人，比較不會有時差問題。

有人說時差問題通常會在回國後的兩週內消失，但其實會有反彈現象，所以必須多加注意。

在休息和活動節律（起床和就寢的時間）所觀察到的24小時節律，會在海外旅行期間產生錯亂。這種節律異常，在回國一至兩週後，會有暫時消失。

但是，原本應該消失的節律異常，會在回國後的第三個星期死灰復燃，並且比海外旅行期間更加嚴重，這樣的情況不在少數。這種宛如時差問題後遺症的節律異常，會每隔兩個星期反覆復發、緩解，最後逐漸恢復成原本的健康狀態。由於時差的影響，可能長達四至八個星期，所以回國之後，還是要多加注意身體狀況。

做體操消除社會性時差

感覺有社會性時差時，就必須察覺自己的生理時鐘已經錯亂了，並想辦法調整。我有幾個祕訣能提高調整生理時鐘的效率。

早上確實的照射明亮的太陽光；起床時洗臉、梳頭髮、漱口、刷牙；吃早餐，調整胃時鐘；從中午開始，慢慢增加白天的活動量；到了晚上，就關掉電視和電腦；睡覺時，關閉房內的電燈，維持寧靜。這些方法都能調整生理時鐘。

特別值得推薦的健康法是體操和散步。

在早上做完體操後，散步30分鐘是最好的方法。運動的效果當然不用說，每天早上在固定的時間起床，走出戶外晒太陽，久而久之，生理時鐘的作用就會變成習慣。同時也能接觸四季變化的大自然，讓自己產生好心情。

靠飲品調整節律

除了飲食之外，茶類、咖啡、香草也具有調整生物節律的作用。

飲品會作用於身體細胞內的核受體（nuclear receptor），調整生物節律。

大部分的核受體都具有調節生理時鐘的作用，來自於植物的成分和營養素會產生作用，來調節生物節律。人體裡面有好幾種這樣的受體，即便營養素僅有微量成分，仍然可以和受體結合，進一步使效果大幅增加。

例如，薑黃的薑黃素、柑橘類所含的β－隱黃質、洋蔥等所含的槲皮素等成分，也能作用於核受體，改善膽固醇、正常維持血糖值，同時保護心臟、腦血管和細胞。

綠黃色蔬菜、豌豆、大豆、香芹、生薑、辣椒、葡萄和百香果等，也能作用於細胞的核受體，使生理時鐘充滿活力，並調整時鐘。

90分鐘節律，讓你適應環境

若要維持生活節律，必須有效運用身體內的各種生理時鐘。

我們的身體裡面有各種的節律。其中一種是「超晝夜節律」（ultradian rhythm），約5分鐘、90分鐘、8小時、12時等節律，週期比晝夜節律（24小時）短。還有「長日節律」（Infradian rhythm），約3.5天、7天、30天、0.4年、1.3年等，週期比晝夜節律更長。

在現代，難免無法避免晝夜節律錯亂，所以要注意晝夜以外的節律，透過節奏更鮮明的活動與休息，減少生理時鐘錯亂。

如果希望工作更有效率，我建議依照每90分鐘休息一下。否則，就算你想繼續工，集中力也無法持續下去，於是工作容易出錯，且也會讓自律神經錯亂、損害健康。

身體把晝夜節律分成16個單位，就是90分鐘。在一整天當中，我們依照這個節律重覆休息與活動。

如果下列七個項目中，你有某個項目不符合，就表示有90時鐘的節律障礙。這時候，就利用第二至五章介紹的方法進行修復。

工作一段時間後，感覺集中力欠佳，才發現已經過了90分鐘。 有點嘴饞，想要吃些點心或喝茶。 差不多每隔90分鐘靈感浮現。 聚精會神的處理公司的機密工作，作業效率的絕佳狀態差不多持續90分鐘。 出差研修。能專心聽講的時間大約是90分鐘。 能將個人知識充分應用在指導新員工或年輕員工，也差不多是90分鐘。 晚上睡覺後，中途為了上廁所而醒來，那個時間差不多是就寢後的三小時或4.5小時。

90分鐘是適應環境且持續維持生命所不可欠缺的節律。

90分鐘與時鐘基因Cry有關。人類會運用90分鐘和時鐘基因Cry，讓自己逐漸適應新的環境。

對生命活動來說，90分鐘是非常重要的生理時鐘。把90鐘節律當成生活行程安排的基本單位，好好的加以利用。

醒後一小時，讓三種生理時鐘同步運轉

在起床的同時，皮質醇會上升，24時節律會開始運作。在起床的這個時段裡，指揮睡眠的90分鐘節律，會切換成提高身體和腦部活動用的90分鐘節律。同時，8小時節律也會開始運作。

也就是說，起床後、睡前的一小時，是90分鐘、8時、24小時等，三種生理時鐘同步運作，也是檢查當天健康度的重要時段。首先，透過下頁檢查表，檢查一下荷爾蒙力的健康度。如果發現哪個項目有問題，請透過第二至五章的方法來修復。

我們曾使用活動量監測儀，調查輪班值勤對血壓的變動節律所造成的影響。之前曾分別連續記錄一般勤務（日班）和夜班的護理師血壓，並針對其數據進行分析。一般勤務的護理師資料中，血壓變動篩出24小時、12小時、8時的節律。另一方面，夜班護理師的24小時節律，被延長成27小時，而12小時和八小時的節律則變得曖昧不明。然後，全新出現了3.5天的節律。

就類似現象來說，反覆過勞的上班族活動週期中，也可以看到3.5天的節律。如果監控那些經常加班或是連假日都上班的人，就會發現3.5天的週期內有活動量的增減。這就代表，那已經是身體可以承受的最大限度。

不論再怎麼努力，人能維持最高活動量的時間有限，一旦超過高峰，活動量就會下降。那個最高與最低的週期就是3.5天。

從事輪班工作的人，最重要的關鍵就是整頓3.5天的生活節律。

例如，每隔3.5天排定一次休假也是一種方法。如果星期日是休假日，那麼，下次的休假就應該排定在星期三或星期四。這個時候，就可以好好休息，並透過生活方式來重置生理時鐘。

另外，工作期間要注意五分時鐘和90分時鐘。在每隔5分鐘、每隔90分的時候，轉換一下心情或是短暫休息，這樣就不會太過勉強身體，也能提升工作效率。

我和明尼蘇達大學的哈伯格教授（Franz Halberg）曾將7天的節律，命名為「七日規律」（circaseptan）。但我認為，相較以七日為週期，3.5天週期才應該是原本既有的節律。

其實，有許多的報告都指出，各種身體活動都可以看到3.5天或7天的節律。例如，在母親的胎內，胎兒的生物節律是遠遠超出24小時的七日規律。剛出生的新生兒的血壓，也可以看到明顯七日規律。成年人也一樣，雖然沒有那麼清晰，但居家血壓的變動性，仍可看到以7天或3.5天為主的週期。

上夜班，要利用週末重置生理時鐘

輪班或是夜班所造成的生物節律錯亂，比出國所造成的時差問題更為嚴重。

例如，醫師、護理師、機師、空姐、警務人員、警察、消防員、司機等職業，因須輪班或值夜班，常有罹患癌症或生活習慣病的問題，其主因就在於生物節律錯亂。

產業醫科大學的久保達彥博士對一萬四千名男性勞工進行調查，結果發現，日夜輪班的勞工罹患前列腺癌的比例，比從事一般勤務的人高出三倍。現在，生理時鐘錯亂導致癌症發病的理由，也已經獲得證實。

有報告指出，比起輪班制度，只有值夜班的人，較少出現生理時鐘錯亂的情況，癌

症發病的比例也較少。儘管如此，若生活型態是經常在夜間工作，很難確保時間與家人或朋友交流情感，在社交品質可能產生問題。

而輪班制的工作也會對心臟造成負面影響。因為血壓和脈搏數的晝夜節律錯亂，容易引起心臟衰竭或心律不整。患有心臟相關疾病的人，並不適合輪班制的工作。

可是，在24小時持續活動的現代社會中，輪班制度是必要的，因此，必須盡早做出應變對策。企業在安排輪班工作時，務必評估生物節律方面的影響。

同時，也必須把亮度超過2500勒克斯的特殊照明導入辦公室，嘗試調查照射亮光的時段與健康之間的關係。

書籍介紹

本文摘錄自《時間醫學調理法：免吃補就有精氣神，遠離三高、憂鬱、糖尿病》，大是文化出版

作者：大塚邦明

譯者：羅淑慧

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我感覺自己睡很多，但上班老是打盹、恍神。

時間到了上床睡覺，躺下後卻睡不著、要不就是睡了但很淺眠……

高血壓、糖尿病、憂鬱症、骨質疏鬆，其實問題可能出在時差症候群。

本書作者大塚邦明是日本最新的醫學研究——時差症候群專家，

他說，每個人體內都有三個「時鐘」：

生理時鐘：週期性的24小時過日子。

心理時鐘：不用靠鬧鐘，時間到了你就會起床。

胃時鐘：中午到了就要吃午餐，晚上就想吃晚餐。

任何一個時鐘產生錯亂，都會產生時差症候群：

導致精神變差、生病甚至產生癌細胞。

怎麼調整我們體內這三個看不見的時鐘，讓彼此產生完美搭配？

他獨家研發出24小時體內時間調理法，只要你按表操作，

不用特別改變作息和飲食，就能擺脫時差症候群，養足精氣神。

帶出頂級表現的生理時鐘管理法

早餐要在起床後一小時內吃完，中午前別做劇烈運動，

工作90分鐘，記得休息5分鐘，

這是能創造最大效率的 90分鐘節律法，有10名太空人親自實驗過。

還有，如果你是老照不到太陽的夜貓子，多到燈光明亮的便利店走動，

也能調整體內的生理時鐘。

起床後一小時，決定你一天的表現

日本名醫大塚每天起床後的一小時，一定做以下四件事：

晒太陽，深呼吸，吃早餐，還有一個是？

簡單四件事，能幫你帶出一整天的最高表現。

激活體內時鐘的睡眠養生法

油膩飲食，常是失眠主因，多吃青魚可以攝取不飽和脂肪酸，

睡前四小時不要喝茶，許多人最愛的小酌的確可以助眠，

但有幾個前提要遵守。

（本書整理出提高睡眠品質的營養素與食物）

修復錯亂的時差症候群

高血壓、糖尿病、憂鬱症、骨質疏鬆，

時差症候群也是引起這些病的原因。怎麼改善？

不管工作日或休假日，儘量在同一個時間起床，

平常睡不飽沒有關係，每周至少找一天要睡滿六小時以上，

至於多數人最常忽略的胃時鐘該如何調整？

正確吃早餐可以幫你，因為早餐是調整時差的重要關鍵。

當你有了時差症候群，能力再強也難有好表現。

這是日本名醫最新的時間醫學調理法，

免吃補就有精氣神，遠離三高、憂鬱、糖尿病。

本書賣點

高血壓、糖尿病、憂鬱症、骨質疏鬆，

其實問題可能出在時差症候群，

時間醫學調理法可以幫助你。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰