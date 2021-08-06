奧運選手背後的無名英雄：「運動醫療團隊」有哪些專家、各自負責什麼工作？

文：陳曉謙, PT, MSc, CSCS（物理治療師／肌力與體能訓練師）

很開心因為奧運新聞與轉播，能讓大家從疫情中轉換心情，也注意到在不同領域下努力的人。除了奪牌、為國爭光的喜悅，筆者也想分享一些較不容易被注意到的人，包括醫療團隊、負責協助行政事宜的團本部、讓大家及時收到最新消息和喜訊的體育媒體等。

因為自己對醫療團隊比較熟悉，以下根據自己在世大運時的經驗（擔任中華代表隊的物理治療師）做些分享，文章最後附上此次奧運中華代表隊醫療團的名單。

醫療團隊的功能，包括：提升運動表現（Performance）、促進運動/訓練後的恢復（Recovery）、受傷的處理及復健（Rehabilitation）、預防再受傷（Prevention）。

醫療成員中，因為不同的養成背景，會讓我們在處理受傷跟疾病，有各自擅長的地方。例如醫師擅長處理疾病、嚴重損傷，像是急救、中暑、脫水、肌肉斷裂、骨折等狀況；治療師、防護師擅長肌肉骨骼疾病的處理／復健，例如手術後的復健訓練、常見的扭傷、拉傷的處理，也可以在賽前透過一些訓練或手法提升運動表現、賽後透過按摩、伸展、儀器等輔助來協助恢復。

1. 醫師（Medical doctor, MD）

醫療團醫師的常見科別包括：家醫科、骨科、復健科等，近期還有中醫師的加入。家醫科處理的常見問題如感冒、拉肚子等；骨科醫師擅長處理手術（骨折、軟組織斷裂等）；復健科醫師則較常以打針的方式治療。

醫師負責的多跟「危及生命、較嚴重的損傷」有關，或是當選手有骨折、軟組織斷裂的疑慮，可以透過超音波影像等檢查，來確定受傷的嚴重程度、是否需要開刀等。

可能因為是醫師成本較高，或是大多數的肌肉骨骼受傷，治療師跟防護師即能處理，因此在大型綜合型賽會（世大運、亞運、奧運等），才比較會有醫師隨行，其他賽事則以一位治療師或防護師隨行為主。

2. 物理治療師、運動防護師（Physiotherapist, PT/Athletic trainer, AT）

治療師跟防護師，可能是除了教練以外，跟選手相處時間最長的角色。工作包括：賽前的貼紮及身體的調整、比賽或訓練中的待命，以及賽後的放鬆、治療等，大概都是由我們所包辦。當選手因為受傷而無法練習，復健跟治療會取代大部分的訓練時間。有時候受傷本身不難處理，但需要很長的恢復，往往最難的反而是陪伴選手度過這心理上的壓力、不能訓練的焦慮感。

自己隨隊的經驗是從早上6、7點起床，晚上12點回到休息的地方，中間包括協助選手的伸展、貼紮、按摩、訓練等，如果每個選手都花30分鐘，15人的代表隊，花費的時間多達8小時，而且這是每個選手只花半小時的情況。在一些小賽事，如果沒有行政或管理隨隊，可能要同時扮演翻譯、協調行政事務的角色等。

3. 營養師（Dietician）、心理師（Psychologist）

我不確定國外情況，但以台灣來說，目前隨選手出去的營養師、心理師應該較少，也沒有包含在這次的代表團裡。我覺得一部分是目前台灣對這塊領域較比較陌生，選手也不確定這些專業能幫到自己什麼，也可能覺得吃、心情不好這些自己就可以處理了。

儘管沒有在代表團的名單裡，但我認為這些角色至關重要。以營養師來說，不管是到國外不熟悉飲食、賽前要迅速增重或減重、密集的賽事間如何補充跟恢復；以心理師來說，往往頂尖選手的實力水平較為相近，最後能突破重圍的可能是心理素質較好，擅長處理壓力、舒緩緊張的人。

這邊提供一個例子，我們稱為Female athlete triad（女性運動員的危險三角），意思是女性運動員同時有骨質疏鬆、月經異常、食物攝取不足等問題。這樣的狀況如果只看婦產科醫師，透過藥物或許能改善停經，但問題往往是一個複雜系統或多重因素交織而成。骨質疏鬆可能來自飲食跟訓練量的問題；賀爾蒙失調可能來自壓力跟訓練量；吃的不夠可能是怕自己變胖等，所以需要團隊或專業間的合作，才能看到問題全貌。

小結

其實運動員的成功，除了選手的努力，背後有一整個團隊在支持。獎牌背後，也有同樣在努力，但沒有奪牌的選手，他們也值得同樣的鼓勵。不管比賽結果如何，很開心因為奧運的轉播，重新燃起運動場上的那股熱血，幫選手加油、打氣的凝聚力。除了給予選手的支持，也希望大家看到的不只是「一個人」而是「一整個團隊」。因為跨專業的團隊合作，才能有更好的成果。

東京奧運中華隊醫療團

醫師：林瀛洲、周文毅、郭純恩、林聖章；

運動防護師／員：王瑞翔、詹華蓁、冷侑蓉、凃思危、王詩婷、林儀昀、程心儀、陳愷謙、曾琮仁、辜羿璇、廖麗惠；

物理治療師：李瑋君、吳建良、周詣倫、高敏珊、陳妍伶、趙遠宏、蕭凱倫。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航