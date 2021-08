《大不列顛小怪癖》：真正的英國庶民時尚不是「英倫風」，而是橘色皮膚和超級高跟鞋

文:讀者太太 Mrs Reader

還沒來英國以前,我對英國的時尚工業非常嚮往。倫敦不但是國際四大時裝周的重鎮之一,英國還出了Vivienne Westwood和Alexander McQueen這兩位我最敬仰的服裝設計師,他們的實驗性和別出心裁的大膽創意開創了時尚界的先河,直到今天都深深影響著全世界的時尚圈。

但是,真正到了英國,我發現伸展台上的時尚和台灣人熟悉的經典風衣、蘇格蘭格紋、毛呢、龐克等「英倫風」,並沒有完整呈現英國民間的流行指標。真正的英國庶民時尚不但超乎外國人的想像,有些甚至怪異到讓人很難認同。

首先是仿晒後的橘色皮膚

有別於東方人覺得白淨皮膚才是美的代表,大多數西方人認為,晒得深一點、宛如小麥色或橄欖色的膚色才是吸引力的象徵,擁有這種膚色不但代表經常從事戶外活動,身體比較健康,也意謂有錢有閒,負擔得起去海邊度假的開銷,是種隱含社會階級意識的審美觀。

然而,英國地處溫帶又常年陰雨,一年中大概有三百天都在下雨,不常看到太陽,再加上許多英國白人的體質天生很難「上色」,譬如我可憐的老公讀者先生。每次我們去南法度假回來,全家只有他一個人沒被晒黑,「晒紅→脫皮→變回原來膚色」就是他的宿命,永遠不會變黑的體質不知讓多少相信「一白遮三醜」的東方人羨慕得要命,對身為英國人的讀者先生來說,無法自然晒成健康膚色卻始終是他一大人生困擾。

正因如此,仿晒在英國非常有商機。在英國人的眼中,只要能掩蓋所謂的「英倫慘白」膚色,無論是自然晒還是仿晒,都是最時尚的代表。對晒不黑的英國人來說,只要花點錢去仿晒沙龍(tanningbar)躺一下,就能擁有象徵健康的深膚色,絕對是愛美人士心中打理外表時不能缺少的一環。

只不過英國流行的仿晒不是我們印象中的古銅色,而是一種介於喝太多酒臉變紅,和快要被晒傷時的橘紅色,在我眼中不但一點也不自然,還會聯想到前美國總統川普的橘色皮膚。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

剛移民英國時,主管某天下班前很興奮地告訴我,他即將和聚少離多的家人去西班牙度假,為了這次籌備已久的假期,他事先預約了仿晒療程,先把自己常年躲在辦公室裡晒不到陽光的慘白膚色弄深後,再和家人一起出發,才不會在西班牙的沙灘上因為一身慘白膚色而顯得很糗。

果然,隔天該主管就以「橘色人」的姿態出現了。當時我還不太了解這種審美觀,非常震驚,見到他一臉滿足的開心模樣又不忍心潑他冷水,只好回家後和讀者先生分享這則奇聞異事。讀者先生才告訴我,這是一種在英國很流行的庶民文化。後來看到同事三不五時變成「橘色人」,我就知道他們大概是為了度假做準備,或是最近交了新的男、女朋友,想讓自己散發更性感動人的魅力。

仿晒服務的價格從一次十五英鎊到四十五英鎊不等,雖然也有店家提供月付的包套優惠價,但天天跑tanning bar不只花時間,如果人在國外度假時突然需要仿晒也不能使用,機動性不強,其實不是非常方便。

許多英國人會自己買仿晒噴霧在家噴好噴滿。我有個辣妹同事就是仿晒噴霧的愛好者,但有時她可能因為急著出門,噴霧的面積與施力的力道不太平均,皮膚上的橘色部分東一塊、西一塊,看起來就像長頸鹿,辣妹同事倒是不以為意,仍然覺得自己魅力四射。在英國辣妹的審美觀裡,大概寧願膚色不均,也比慘白沒有血色來得好。

為何英國人的仿晒是橘色而不是古銅色呢?我覺得是因為他們實在太「白肉底」了,噴在亞洲人身上剛剛好能呈現古銅色效果的仿晒,一到英國人身上就成了川普般的橘色皮膚。

我們眼中極不自然的假晒效果與橘色皮膚,在英國卻被視為魅力的象徵,堪稱最與眾不同的英式審美觀無誤。

第二個是不合時宜的穿搭法則

英國的氣候對於來自亞熱帶島國的台灣人算是非常寒冷,全年平均溫度高溫在攝氏十四度、低溫六度,大部分時候我都穿長袖,就算穿短袖也一定會加件外套,冬天更是羽絨服不離身,英國雖然不是每年冬天都會下雪,個位數的氣溫加上溼冷的空氣仍像生活在冰箱裡。

神奇的是,許多英國年輕人似乎擁有銅牆鐵壁般的皮膚或天生自帶電暖器,常常看到一、兩度的氣溫中男大學生穿著短褲上街,彷彿只要不是零度以下就算溫暖好天氣。年輕女孩更不用說,周末晚上出門狂歡,不管外面多麼冰天雪地,一律袒胸露背,不是穿著短到不行的洋裝,就是性感的細肩帶上衣配短裙,宛如置身熱帶島嶼。

這種極度不合時宜的穿著在年輕人聚集的大學城最容易看到。記得我初抵英國看到這一幕景象,打心底由衷佩服這些姊妹們的體質,後來問了英國朋友才知道,這些年輕女生之所以這麼勇敢,其實是多半已經喝了非常大量的酒精飲料,身體發熱,所以感覺不到寒冷。

英國年輕女性在寒風中「愈冷愈開花」的現象,其他歐洲人同樣覺得不可思議。幾年前法國朋友來英國拜訪我們,晚上一起去附近的pub小酌,剛好那天是周五,外面正下著小雪,pub門口照常出現幾位穿著清涼的年輕辣妹,身上的布料比一般人的睡衣還少,當場讓法國朋友看得目瞪口呆,立即拿出手機偷拍,因為這幅「天上飄著雪、地上有積雪、路邊有衣不蔽體的辣妹」的畫面,在法國絕對看不到,他認為一定要和法國的家人朋友分享,讓他們見識一下英國人的瘋狂。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Newcastle的夜晚

這種現象最早源於幾個英格蘭北部的城市,其中又以位於東北部的Newcastle最著名。Newcastle地處嚴寒,人們習慣了各種極端氣候,無論狂風暴雨或大風雪都是家常便飯,根本「a piece of cake」。大約一九九○年代開始,當地漸漸發展出一股為了展示上酒吧時盛裝打扮的造型,無論男女都捨棄外套或大衣的風潮,不管天氣多寒冷、氣溫多低都不穿保暖衣物,尤其是女孩子們,時常在下著雪的冬天穿著輕薄短小、布料只夠蓋住屁股蛋的洋裝,典型的「愛美不怕流鼻水」!

此等怪異時尚現象的代表人物首推英國女歌手Cheryl Cole,典型的「不怕冷的北方女孩」。她因為在零下四度的氣溫中只穿一件絲質無袖洋裝出席公開活動而登上英國各大媒體版面,堪稱英國名人中「穿著不看天氣臉色」的典範。隨著Cheryl Cole爆紅,此一風氣後來快速傳播到全英各地,成為英國冬天街頭的一大奇景。

最後是英國女孩的超高高跟鞋

除了在寒冷的冬天穿著不合時宜的清涼服裝,英國女生也非常愛穿鞋跟超高的超級高跟鞋(super high heels),貝嫂Victoria Beckham就是最經典的代表人物。個頭嬌小的她每次公開亮相都穿著恨天高,從來不曾見過她因為無法駕馭而跌倒,看來也是長期訓練的結果。

走進英國的鞋店,動輒可見高度超過八公分的高跟鞋,好看是很好看,但我穿上後根本無法走路,實在很難想像英國女生居然可以穿著它們出門一整天,有些人甚至還穿著跳舞!

愛穿鞋跟超高的高跟鞋或許和英國女人的平均身高在歐洲來說最矮有關(十八歲到二十九歲女性的平均身高僅一百六十三公分),是一種補償心理。既然無法擁有名模的身高,就用人工的方式讓自己看起來很高。根據統計,英國女性的高跟鞋平均高度是三.三寸(約八.四公分),堪稱歐洲第一名,遠遠超過法國的二.四寸與德國的二.七寸,是全歐洲高跟鞋平均高度最高的國家。

也有調查顯示,英國的高跟鞋高度存在著區域差異,譬如英格蘭東北地區的高跟鞋平均高度是三.四六寸(約八.八公分),榮登全英國之冠。是的,Newcastle再次上榜!如果冬天時造訪Newcastle,應該很容易看到穿得少少、足蹬近九公分高跟鞋的女子走在雪地上,這景象絕對有資格被列入世界奇觀!

Photo Credit: 時報出版 時尚雜誌中的英倫時尚和英國庶民文化流行的時尚不盡相同

然而,愛穿恨天高並不代表英國女人都像貝嫂一樣是駕馭高跟鞋的好手。根據另一項統計顯示,英國女人被評為歐洲最不會穿高跟鞋的族群,有四十三%的人有鞋跟被卡在排水孔的經驗、三十四%的人曾經穿著高跟鞋跌倒,還有二十九%的人曾在走樓梯時因為穿著高跟鞋而拐到,除此以外,更有六十五%的英國女性曾經因為穿高跟鞋而腳受傷。

如果穿高跟鞋這麼痛苦,為何英國女人還是對高跟鞋如此愛不釋手?除了平均身高較矮,調查也顯示,英國女人相信高跟鞋能帶來更多自信,包括在職場上更有話語權,「姊穿的不是高跟鞋,姊穿的是氣勢」可謂最貼切的形容。

英國人的時尚讓你覺得不解、滿頭黑人問號嗎?每種文化都有不同的審美標準,美本來就沒有標準定義。英國人或許也認為亞洲人追求皮膚要白到像水煮蛋才是荒謬到不行的想法呢!

書籍介紹

泡茶一定要先倒牛奶、下午茶可以配香檳、找不到電燈開關的洗手間……

搞不懂卻再真實不過的第一手英國生活見習錄!

彬彬有禮、對於全民排隊無比自豪的英國人一旦手握方向盤就換了人格,超車、比手勢、闖黃燈樣樣來,盡情做自己;堅信喝熱茶能消暑之餘,和「tea」有關的單字也特別多,常讓人困惑「Come to our house for tea」到底是指吃晚餐還是喝杯茶;若想參透迂迴的英式說話術,第一步就是在聽到純正英國腔悠悠說出「very interesting」時,自動翻譯成「這是什麼謬論」。

經常需要維修的百年老屋比新成屋更搶手、無法接受魚味卻熱愛炸魚薯條……不論是獨步全球的洗碗法、「六個星期後就會自動好了」的佛系醫療觀,還是高跟鞋平均高度穩居全歐之冠,日不落國的平凡生活總能帶來文化衝擊,時不時尷尬癌發作的盎格魯薩克遜民族遠比你以為的更有趣!

做為一個土生土長的英國人,我住在台灣時對於兩個國家之間的文化差異很感興趣。看《大不列顛小怪癖》這本書讓我很開心,讀者太太一定是很有洞察力的作者,因為她不僅注意到了很多住在英國很久之後才會意識到的事情,也明顯熱衷於英國當地的文化。真心說,了解這些小小的日常行為會讓英國人覺得很溫馨。我推薦這本書給任何想要多多了解英國文化的人!――戴舒萱(Susie Woo)「跟英國人一起學英文」YouTube主持人

Photo Credit: 時報出版

