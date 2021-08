拼錯字、贅字、文法不對⋯⋯寫英文email時千萬不能犯的常見錯誤

寫email與客戶聯繫絕對是職場上最重要的一環,也是對方對你的第一印象。要怎麼避免信件錯誤並留下好的印象呢?以下幾點是寫email時千萬不能犯的錯誤,每次在正式送出郵件之前,務必要先再三檢查喔!

Email標題應該簡潔、明確地表達來信主旨,讓收件者一看就知道是與哪個項目有關。切記不要將瑣碎、不重要的資訊放在標題。如果是要通知會議時間,以日期時間+動詞、事件作為標題就可以囉。

這樣提出明確的時間是不是讓重點更明確了呢?比起「盡快回覆」,點出回覆期限可以讓彼此更清楚,不用苦苦等候對方的信件!

我們在寫郵件的時候,容易因為字彙量不足或是過度想強調某個觀念,而大量使用重複的英文單字,使得整篇email出現了好幾次相同字眼。例如下面這段敘述:

Dear Ms. Spellman,

I’m writing this email because of the product design. I think the product should show energy and youth, since the target audience of this product are teenagers between 12-15. How about booking a product meeting to discuss together. (X)

Dear Ms. Spellman,

I’m writing this email because of the merchandise design. I think the product should show energy and youth, since it’s target audience are teenagers between 12-15. How about booking a meeting to discuss together. (O)