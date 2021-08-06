印尼新住民鄭尤莉的斜槓夢想之路：她是美容師、新娘秘書，也是料理店老闆娘

文：陳怡伶

苗栗竹南火車站附近，隱藏著一間能嘗到道地印尼中爪哇風味料理的「爪哇殿咖啡-Istana Jawa Café」，是由印尼新住民鄭尤莉（Yoully Ay）與台灣友人游珈甯兩人共同合夥開設的。

自2020年4月開幕至今，爪哇殿除了販售咖啡與印尼料理，更身兼美容工作室、以及移民移工聚會場地，如此多元的空間活用，正與尤莉來台20年豐富的經歷息息相關。

在母國時，由於母親以新娘秘書為業，從小便培養鄭尤莉與其姊妹一起協助新娘秘書的工作，耳濡目染下，培養了尤莉對美的意識。

憑藉著美姿美儀的興趣，尤莉高中就讀美髮科，除了積極學習，課後也參與模特兒工作與比賽，更是母親的得力助手。

然而，夢想的事業卻隨著尤莉結婚來到台灣而停擺，語言與文化不通、孩子的誕生都讓尤莉暫時收起自己喜歡的美容彩妝工作。尤莉說，來到異鄉後孤單、寂寞的心情都是難免的，但她相信當時下定決心的自己。

離家千里後，尤莉才體認到母親從小的教誨「每個女孩子都要有一技之長，但也不能忘記自己的家庭與孩子」母親不僅擁有自己的事業，還撫育了六個孩子長大，那自己憑什麼做不到呢？

Photo Credit：鄭尤莉提供 母親是影響尤莉一生的人，不僅是她的典範，更是人生導師。

為了克服語言不通，尤莉開啟中文學習之路，從一開始隻身帶著學習工具書到菜市場練習中文，後來結識一位老兵爺爺與其印尼看護工，尤莉自願擔任這位看護的中文老師，甚至她還報名新住民識字班，跟著剛就學的女兒一起學習寫注音符號，一路上有識字班主任、老兵爺爺與其他移工朋友的幫助，奠定了尤莉一口流利中文的實力。

學習中文的同時，尤莉也重拾了自己最喜歡的美容與彩妝，報名了政府開辦的新住民美容培訓課程，即便台灣與印尼的美容彩妝在風格、技巧上有極大差異，也曾遭遇不適應的狀況，但過往積累的努力與經驗，讓她在學習過程更加得心應手，並成功通過美容丙級檢定。

Photo Credit：鄭尤莉提供 經過修習專為新住民開設的美容培訓課程後，鄭尤莉確認要把美容美妝作為自己的志業。

能獨當一面，以美容彩妝為志業的夢想慢慢地在心中扎根，為了向更專業的美容師拜師，尤莉連續三個月每天從早到晚、無償到老師的美容室打掃、摺毛巾，做各式各樣的雜務，以證明她的決心。

勤奮的態度最終得到老師的認可，同意讓她到美容室來學習，尤莉很感激孩子的體諒，特別是當時就讀國小一年級的女兒自動自發幫忙照顧弟弟，讓她能夠騰出時間追求自己的夢想。

Photo Credit：鄭尤莉提供 尤莉目前育有一對兒女，孝順體貼的他們會主動協助尤莉的美容工作室與咖啡店事務。

隨後，尤莉得到了承接美容室的機會，卻苦於自身資金不足，所幸獲得長期協助新住民的社工員黎玉琴鼓勵與出資，讓尤莉終於得以擁有自己的工作室。

工作室最初只有按摩項目，但隨著尤莉不斷精益求精，後續接二連三推出保養、繡眉服務，吸引了苗栗地區許多注重保養的女性新住民與移工上門。

那時候尤莉的美容工作室在苗栗市場附近，她每天送孩子上學後，便到菜市場發傳單，漸漸靠著精湛的技術開拓了台灣客群。

然而，她發現台灣各地有很多愛漂亮的印尼姊妹，卻因語言不通、不敢上台灣本地的美容院，尤莉便開啟「行動美容」服務，利用週末到各地幫姐妹做臉、繡眉，幾年下來累積的好口碑，讓她這間苗栗的小工作室傳到台灣各地的印尼社群，甚至是遠在澎湖的客人都希望尤莉能到離島來幫她繡眉。

除了經營美容室，鄭尤莉也受到在台印尼移民工協會（ATKI Taiwan）的邀請，教導移工同胞們學習彩妝，以培養一技之長，同時她也擔任苗栗在地的新住民組織「苗栗縣VIP新住民協會」第三、四屆理事長，平時協會參與表演時，表演者的服裝、妝髮幾乎皆由尤莉一手包辦。

Photo Credit：鄭尤莉提供 苗栗當地的新住民團體「苗栗縣VIP新住民協會」以南洋爪哇風格為主題，參與當地的元宵踩街遊行活動，尤莉負責團隊成員的服裝、妝髮。

為了使美容事業能更專業化，尤莉開始思索新工作室的據點，這時她的台灣好友游珈甯，向她提出一起開店的構想，兩人達成共同開店的共識後，便利用一年時間去探訪台灣各地的印尼小吃店，她們發現印尼小吃店的型態主要針對客群仍為移工或新住民，其環境布置與餐點較難以吸引本地人。

「我想要開一間台灣人也會想踏入的店面，販售家鄉著名的爪哇咖啡與料理，同時也作為自己的專屬美容工作室！」在兩人的努力下，這間名為「爪哇殿咖啡-Istana Jawa Cafe」的複合式餐廳空間正式落腳於苗栗竹南市區。

Photo Credit：鄭尤莉提供 「爪哇殿咖啡 Istana Jawa Café」的道地爪哇料理也是出自尤莉之手，色香味俱全讓人食指大動。

談到珈甯這位跨國至交好友，要從尤莉還在全台跑透透做行動美容時說起。

有一次尤莉上台北工作，但她在晚間抵達時客戶卻臨時取消預約，讓她頓時不知該如何是好，尤莉只好求助一位認識的台灣朋友，這位朋友是珈甯的姊姊，在姊姊的提議下，尤莉便到當時住在台北的珈甯家中過夜。

中性打扮的珈甯，照顧朋友非常熱情，她更提議未來若是尤莉需要來台北工作，無須另外再找住宿，住在她家即可。尤莉很感念當時珈甯願意對不認識的她伸出援手，是以珈甯對她提出合夥的構想時，兩人很快就有共識，至今仍是重要的事業伙伴。

Photo Credit：鄭尤莉提供 「爪哇殿咖啡 Istana Jawa Café」由鄭尤莉（右）與她的台灣友人游珈甯（左）共同創辦，兩人除了是事業伙伴也是跨國至交好友。

然而，尤莉的斜槓事業似乎未就此停止，她的一位印尼移工朋友礙於合約未到期及疫情因素，無法回印尼結婚，便向尤莉提出要求，希望她擔任新娘秘書並協助舉辦一場傳統印尼婚禮。

這是尤莉首次承包一條龍式的婚禮工作，也是爪哇殿咖啡開幕以來的最大挑戰，她與珈甯兩人共同完成喜帖印製、婚紗拍攝、禮服挑選、宴會料理、場地布置，將店面做了大改造變身為婚宴場地，也讓新人雙方的移工朋友們得以擁有一場充滿印尼味的婚宴。

Photo Credit：鄭尤莉提供 鄭尤莉與游珈甯利用「爪哇殿咖啡」的內部空間，成功為一位女性印尼移工及其丈夫完成印尼傳統婚禮，新娘的服裝與妝髮皆由尤莉設計。

來台20年，尤莉憑藉著自身的努力與對美容美妝的熱愛實現了夢想。她說，最感謝自己的家人以及一路上遇到所有幫助她的貴人，自己很幸運能得到這些從來沒想過的機會。

疫情解封後若是您路過竹南，不妨進去「爪哇殿咖啡」品嘗道地的中爪哇料理、來杯咖啡，聽聽鄭尤莉精彩的人生故事吧！

Photo Credit：鄭尤莉提供 「爪哇殿咖啡 Istana Jawa Café」在疫情期間也有推出外送便當，竹南/頭份地區的朋友可透過外送平台訂購。

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：美容師、新娘秘書與料理店老闆娘－－印尼新住民鄭尤莉的斜槓夢想之路

關於爪哇殿咖啡 Istana Jawa Café

註：本文照片是三級警報前拍攝

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒