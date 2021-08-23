農民與消費者都深受其害，以色列「農業保護主義」到底保護了誰？

以色列時間今（2021）年8月2日早上，在整晚馬拉松式討論後，該國政府批准2021－2022年度國家預算案；這是過去3年來，以色列政府首次批准預算案。接下來，預算案必須在11月4日前通過國會財政委員會及整個國會的批准，若無法通過，那麼國會就形同自動解散，必須迎接下一次的選舉。

以色列內閣通過2021－2022年度預算案｜Photo Credit: 以色列新聞局（Amos Ben-Gershom）

預算案中包含幾項如猶太教飲食規定等頗具野心的改革，其中的一項是針對生鮮農產品、特別是蔬果及雞蛋零售價格做出的改革。

這項由財政部長李伯曼（Avigdor Lieberman）與農業部長福勒（Oded Forer）提出的計畫，旨在於5年內，逐步增進蔬果與雞蛋的市場競爭，以壓低零售價格。改革主要項目包括：降低對由歐洲進口的生鮮產品限制、承認並採用歐洲蔬果進口標準、並對投入農業科技發展的農民提供補助。

李伯曼與福勒表示，改革最終每年能為以色列每個家戶省下840謝克爾（shekel），約新台幣7273元。

不過，儘管這樣開放歐洲農產品進口的做法，將能嘉惠以色列消費者，讓他們能買到更多樣、更便宜的農產品，卻很可能會嚴重打擊以色列本土農業從業者，讓他們所生產的許多產品變得不太經濟，從而停止部分產品的生產；不堪負荷的業者甚至可能變賣土地，轉為住宅或商業用地。許多業者主張，這些不可逆的改變將對食品供應、甚至國安造成威脅。

來自以色列各地的眾多農業從業人員，在內閣對預算進行表決前夕，發起了幾次抗議活動，他們駕駛曳引機等各種農業用車輛，進入國會所在的耶路撒冷，並丟躑像是洋蔥與雞蛋等農產品，抗議這項將會危及他們生計的改革。

以色列農業協會發動的抗議，標語寫著：連鎖零售商才是（哄抬蔬果）價格的元兇｜Photo Credit: 以色列農業協會

其實，以色列有關農產品價格相對高昂的民生問題，存在已久；但對於這個立國以來就敵國環伺、且處在資源相對匱乏區域的小國來說，農業上的自給自足也相對重要，加上開國先驅在農業上所下的苦心，不難理解，為什麼政府歷年來想方設法扶植本土農業。

但這樣的做法長年下來，導致農產品價格偏高，難免讓消費者大喊吃不消，而幾次試圖改革的結果，則讓農業從業人員覺得自己的利益將被犧牲。

錫安主義與農業

根據統計，以色列900萬人口中，登記有案的農業從業人員是1萬3000位（即務農人口佔總人口的0.14％），但實際從農者應該只有7000人（約總人口的0.08％）；此外，還有2萬4600名外籍移工，1萬6600位巴勒斯坦移工。

農業佔GDP百分比方面，1967年為14.13％、1987年為10.70％、1998年為9.19％、2019年則為1.85％。

儘管建國初期，農業是重要的產業之一，但隨著時間的推移，年輕世代多不願意承續農業，使得務農人數的比例及農業在總體產業所佔的比例，逐年遞減。

然而，以色列建國時的幾個錫安主義支派中，最強勢的勞工錫安主義（Labor Zionism）主張移民到以色列之後的猶太人，必須改頭換面成為「新希伯來人」（New Hebrews），屏除所有「流亡時期」的習性與傳統，並學習親自耕耘這片故土；在這種願景下的「新希伯來人」，是健康、陽光、且自給自足的。

位於埃及邊界（現：加薩邊界）的Zikim集體農場，一名正在挖掘壕溝的工人，攝於1956年｜Photo Credit: 以色列新聞局（Moshe Pridan）

在建國前一批批移民到現今以色列的猶太人，建立許多集體農場（kibbutz，基布茲，又譯：奇布茲）；移居到這些集體農場的猶太人，發展農業等其他各種產業，追求自給自足的生活；不過，早期的一些集體農場移民，會雇用本地的阿拉伯人從事農業等勞動工作；這傳到以色列第一位總理、當時的勞工錫安主義重要領袖之一的本・古里昂（Ben Gurion）耳中，讓他大為不滿，還譴責這樣的作法。

位於以色列內蓋夫沙漠北部的Beit Kama集體農場空拍圖，攝於2008年｜Photo Credit: 以色列新聞局（Moshe Milner）

除了勞工錫安主義發展出來的意識形態及集體農場的建立，以色列國防也成為該國農業發展的重要因素之一，在建國初期幾十年不斷經歷戰亂、與周邊國家有各種爭執、且正當性在國際上也經常受質疑的以色列，自然發展出追求自給自足的危機意識。

若不是因為這些歷史性因素，直觀來說，在相對缺乏水資源的以色列，發展農業其實是不符合經濟效益的；因此，開發並善用水資源、發展農業技術、及確保政府對農業的保護政策，就成了扶植本土農業最重要的手段。

以色列的農業保護主義

官方數據顯示，以色列所有消費者購買的生鮮農產品，只有3.7％是進口的；這樣的比例，很大一部分是政府在進口農產品方面加諸重重限制、以保護本土農業的結果。

根據《國土報》在2019年發表的一份調查，以色列農業部與財政部針對進口農產品課高額的關稅，就連國內不生產的作物、或是非當季蔬果也是如此；例如：以色列高達90％的大蒜都是進口的，但每公斤進口稅是7謝克爾，在連鎖零售超市Shufersal的每公斤零售價格是41.6謝克爾。

以色列境內的各種氣候型態並不適合種植鳳梨，因此僅有非常少數的鳳梨種植業者，但進口鳳梨會被課25％的進口稅；而以色列幾乎不出產的粉紅佳人蘋果（pink lady apple），每公斤課2謝克爾的進口稅，在Shufersal的每公斤零售價格則為15.9謝克爾；葡萄每公斤的進口稅是2到4謝克爾，不論當季以色列是否出產葡萄，而Shufersal的零售價格則為每公斤19.9到24.9謝克爾，視品種而定。

戈蘭高地葡萄採收，攝於2000年｜Photo Credit: 以色列新聞局（Moshe Milner）

除了關稅以外，還有一些從進口商角度來看，不知為何而發展出來的規定，例如，進口到以色列的鳳梨必須是去除了葉子的，但鳳梨一旦除去葉子，保鮮期就從幾週跌到幾天，這意味著進口商不可以選擇相對緩慢的海運或其他運輸方式，而必須花3倍的價錢空運鳳梨；但在歐美，進口鳳梨都可以保留葉子。

此外，多年來，政府控管進口的部門，似乎一直因為有限的人力，擱置多種農產品的進口申請案；《國土報》訪問的以色列進口商就提到，多年來他們一直試圖進口柑橘、酪梨、芒果、奇異果、杏桃、李子、水蜜桃、櫻桃等，但申請案長年滯留在農業部，沒有下文。

有關進口的層層規定，本該是以色列政府保護本土農業的重要關鍵之一；諷刺的是，如同後文將提到，本土農業業者似乎並不認為，他們是這些保護機制下的受益者。

後文將會探討，以色列農產品價格居高不下，到底誰從中「獲益」。可以確定的是，消費者在這種情況下，是絕對的輸家。2011年，眾多以色列消費者，將對這種情形的憤怒，化成了一場拒買運動的實際作為。

乾酪抵制運動（Cottage Cheese Boycott）

2011年6月，一位名叫阿爾羅夫（Itzik Alrov）的以色列青年，在臉書上發起「乾酪抵制運動」，呼籲以色列民眾，響應他的訴求，拒絕購買乾酪一個月。

乾酪是以色列非常受歡迎的國民食物之一，尤其在早餐與晚餐的餐桌上常見，乾酪可以搭配各種蔬菜、燻鮭魚，也可以當作抹醬塗在各種麵包或作為三明治的醬料。但是，就像許多乳製品一樣，以色列的乾酪品牌大致只有3家廠商生產，其中最大的乾酪生產商Tnuva市佔率將近70％。

250毫升的Tnuva乾酪，此處零售價格為5.5謝克爾（約新台幣48元）｜Photo Credit: 謝宇棻 提供

在阿爾羅夫發起這場拒買運動前的幾個月，Tnuva開始調漲乾酪價格，最高到達每250毫升8謝克爾（折合台幣約69元）；面對天天享用的基本食物價格飆漲，許多不滿的民眾迅速參與阿爾羅夫的運動，不僅他的臉書頁面短時間內就吸引超過10萬人按讚支持，活動還因為民眾支持太過踴躍，提前開跑，民眾採取實際行動，停止購買乾酪；當時活動的訴求是，拒買乾酪，除非零售價格為每250毫升5謝克爾以下。

事後調查顯示，這場拒買運動讓以色列乾酪的購買率下降了30％，也提升消費者對各類乳製品價格的意識。

女工們在Tnuva特拉維夫工廠製作起司，攝於1934年｜Photo Credit: 以色列新聞局（Kluger Zoltan）

這場抵制運動最終發揮了不少效果，導致Tnuva讓步，將產品降價，各大連鎖超商也表示會降低乳製品零售價格，民間發起了一件針對Tnuva濫用壟斷哄抬產品價格的集體訴訟，政府監管單位也介入調查，並積極重新對Tnuva產品進行價格控管。

此外，當年擔任經濟部長的現任總理班奈特（Naftali Bennett），還因此在2014年宣布，調降數種乳製品的進口關稅；儘管當年政府顧及本土農業的生計問題，還搭配像是配額之類的配套措施，但仍引來許多本土農民的不滿，導致不少人走上街頭抗議。

讓這場抵制運動發生的導火線——即Tunva哄抬乾酪價格一事，背後牽涉到Tnuva股權轉移。在Tnuva開始調升乳製品價格以前，一家英國私人股權投資公司（安佰深集團，Apax Partners）買下了大量Tnuva股權；該公司擅長購入企業股權、迅速提升其股價、然後再賣出以淨賺；當年在這家公司買下Tnuva股權後，也試圖進行同樣的操作，研擬如何提升Tnuva股價，其中策略之一，就是提高乳製品價格。

結果，讓以色列民眾反彈的，除了飆漲的乾酪價格以外，還有在這項操作下，以色列政府為保護本土農業，對生鮮農產品、乳製品設置的各種進口關稅及其他關卡，反而肥了Tnuva的英國股東，顯示全球化之下，政府政策後果的難以預測。

從農民到餐桌：誰獲得利益？該如何改革？

如果以色列農民與消費者都是生鮮農產品保護主義下的受害者，那麼獲利的究竟是誰？

幾個比較主流的說法，顯示農產銷售公司、批發商及大型連鎖零售業者互踢皮球：首先，不少農民認為，向他們直接購買產品、然後到市場上進行銷售的農產銷售公司，對後面的批發商抬高價格，以賺取高額的利潤。

而這些農產銷售公司則喊冤，反批是下一步的批發商及幾個大型連鎖零售業者，由於具有市場壟斷優勢，惡意壓低其買進價格、哄抬賣出價格及中介的服務費，加上政府又對進口蔬果農產品百般限制，才讓農產品價格居高不下；但零售業者也叫苦連連，表示他們購買農產品的花費，遠高於歐洲零售業者。

參與抗議的農民，手持寫著「農業改革是災難」的標語，標語旁畫像為主導改革之一的財政部長李伯曼｜Photo Credit: 以色列農業協會

不論中間的元兇是誰，一家以色列媒體在2019年的調查顯示，農業業者的銷售價格與消費者購買價格兩者間的價差可高達50％到70％；其中，價差最大的是在本地菜餚中經常入菜的甜菜，農業業者銷售價格是每公斤1.9謝克爾，而在超市的零售價格則在每公斤3.9到6.9謝克爾之間，農產銷售公司的平均獲利是51％到73％；有業界代表指出，農產銷售公司的合理獲利應該介於30％與35％之間。

蔬果價格持續偏高，特別是在各種傳播媒體發達的今天，自然時不時就會招來民怨；歷年來，意識到這點的以色列政府也不斷祭出變革，企圖就此問題擬出解套；比如農業部曾試圖增加中間批發商的市場競爭，或投入資金，創造讓農民可以直接將產品賣給消費者的市場空間（類似歐美常見的「農夫市集」farmers market的概念）。

從結果來看，似乎仍有些差強人意。

然而不可否認，以色列政府對本土農產品的保護，還是讓消費者無法享受多元且較為便宜的生鮮農產品；從這個角度看來，適度或是漸進地放寬進口限制，或許是在全球化浪潮下，不可避免的一步。

當然，政府也意識到，突然要本土業者、特別是比較小型的農場立刻轉型，適應與他國業者競爭的產業型態，是強人所難；並且基於前文所提到的國安考量，以色列仍需要維持本土農業。因此這次財政部與農業部在宣布這項改革時，也表示會撥款協助並獎勵農民多使用高科技、投入研發，並開放更多外籍移工來補充人力不足的問題。

如同前文提到的乾酪拒買運動所顯示的，在複雜的全球化之下，政府政策與市場機制，都很可能產生「非期然後果」（unintended consequense）。究竟以色列政府的這波改革，是否會依目前計畫實行，其後果為何，是否真能刺激市場競爭、讓消費者蒙福，仍有待時間證明。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航