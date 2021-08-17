《動機是一切的開始》：東北地區還沒有從大地震的傷痛中痊癒，《在咖啡冷掉之前》逐漸變得炙手可熱

文：植木宣隆

【以「本然」為基礎制定策略】

是否能貫徹「本來就是如此的事情」？

有一個我非常重視的詞彙是與天地自然之理並列的，那就是「本然」，意指本來就是如此的事情。

這個詞並不常用，不過，任誰都有本然。若無論何時都遵循著本然生活，便能夠保持自然且不感受到壓力。用更淺顯易懂的句子來表示，它是如「個人風格」根本之處的存在，因此大家這樣理解也無所謂。

尤其是對從零開始創造產品的工作而言，本然是不可或缺的。無論是作者還是編輯，若不挖掘自己的本然，就什麼事情也無法開始。

每個人都要看透作者的本然與編輯的本然，並在各自的本然交會處工作，該處所產生的「產品＝書」，這不就具有能量了嗎？

若更詳細一點解釋，不同的出版社應該也有各自的本然。而在三者本然交會處誕生的產品，就會更具有能量了。這是我根據自身經驗所制定的假說。

本然是個能與優勢互換的詞彙，或許，這個詞也能夠用來表示從根本來說對那個人而言最沉穩的狀態，以及就算不過度勉強也能夠保持的態度。正因如此，我們才必須更加、更加著眼於此。

以編輯來說，大家當然會有各自擅長的領域，以及至今為止所培育的基礎和人際網絡。倘若其中存在著本然，只要好好去珍惜就行了。

相反地，假使無視本然，硬要去做本來並非如此的事情，就會不順利。在我看來，失敗的案例恐怕就是因為涉足不符合自己風格的事，再加上投注過多心力，才造成這樣的結果。

我先前也有提到，不要勉強去改變每個編輯的生理節律與運氣曲線，換言之，只要讓每個編輯在重視自己本然的前提下做出判斷即可。就結果而言，公司得以用良好的形式運作就沒問題。每個人都去活用自己的本然，活用擅長的領域，這麼做也能夠讓公司創造出更多樣性的產品。

無論是什麼書，每年都能出一本即是編輯的特權

只要遵循本然來工作，便很容易獲得結果。也因為有這個觀點的緣故，我們公司設有一個規範，名為「編輯特權」。

書籍的企劃當然要經過公司內部企劃會議評估，且一定要得到總編輯的同意。然而，倘若一年中出現一本無論如何都想出版的書，就算沒有經過企劃會議評估或沒有總編輯的同意也可以出版，就是這樣的特權。

事實上，二○一五年發售，熱銷了八十五萬本，還被拍成電影的作品《在咖啡冷掉之前》（川口俊和著），就是其編輯池田琉璃子利用編輯特權所出版的一本書。

這本書發行的四年前，據說她偶然間與朋友一起去看了作者川口先生的戲，當場被感動得痛苦流涕，無論如何都想將這部舞台劇製作成書、製作成小說。然而，敝社並非在小說領域很厲害的公司。當這個企劃出現在企劃會議上時，被當時的總編輯給否決了。

即便如此，她依舊非常想出版這本書，就使用了編輯特權。不過，雖然她向作者提出了委託，川口先生是舞台劇的編劇家和導演，並非小說家。在原稿完成之前雙方交涉了好幾次，著實花了三年的時間。

在製作出可以讓人信服的書之前，池田非常堅持。就因為如此被舞台劇給感動，才希望能讓更多人知道這個故事。

在好不容易完成原稿之際，總編輯已經由黑川精一繼任。對於使用了編輯特權才完成的原稿，黑川也表示同意。

該書的主題為「遺憾」，好比如果那時有這麼做就好了、如果當時多對那個人說這些話就好了等等，而黑川本身的雙親已經過世超過十年以上，可以說有許多的遺憾。

他曾說過，在讀完原稿之後便回想起了那些事，但另一方面，也稍微覺得被救贖了。他大概是感受到這本書或許會讓許多讀者擁有跟他相同的想法吧。

竟然成為書店大獎提名作品！

該書的初版賣了七千本。池田的心中除了有只要再刷兩次就好的情緒以外，卻也大吹牛皮表示「想要得到書店大獎」。

所謂的「書店大獎」，意指由書店員工投票決定最優秀新出版小說的獎項。會以「很有趣」、「想推薦給客人」、「想要在自己的店裡販售」等基準進行投票，在與書籍相關的無數獎項中，這也是每年最受矚目，反響也相當大的活動。

此為眾多老字號藝文出版社每年都會激烈競爭的最高權威競賽。以業界人士來看，我猜，或許會有人心想著「門外漢到底在說什麼啊？」而一笑置之吧。

我們並沒有在發行後馬上採取什麼誇張的舉動，不過池田仔細地結合了迷你畫架與迷你黑板，精心製作出宣傳用的促銷道具。每一個都是她親手製作，並將這些道具送到全國的書店。這不只能出色地表現出作品的世界觀，更吸引了人們的好評。於是，火苗便逐漸開始燃燒。

最開始的大動作，是東北地區的書店訂單增加了。黑川因而說想要去東北的書店看看情況，一問之下，才知道黑川想要和池田以及兩名業務、廣告負責人，共計四個人前往。

只是去看看情況卻要四個人，我雖然覺得人數有點多，不過心想他們應該有什麼目的，便欣然地答應了。

以對方的角度來看，這代表四名員工特地從東京過去，或許黑川已經察覺到書店方將會改變應對方式，而事實上也的確如此。訂單更進一步增加了。我從這次的出差中發現，東北地區還沒有從東北大地震所造成的傷痛中痊癒，搞不好這本書的內容正打動了這點。

在那之後，黑川等人還說也想要去廣島。他們似乎是將廣島視為會讓人們對失去的感受產生興趣的地點而選擇了廣島，這果真也是正確的，我們因而收到了大量的訂單。

這本書的情況，是從偏鄉一點一滴逐漸炙手可熱起來，漸漸地連都市地區也開始熱賣的罕見模式。

在書本發行數個月後，我也感覺到「這本書應該可行」，便開始加快加印的步調。其引爆點在於該書成為了書店大獎的推薦作品，接著就被拍成電影。雖然我們很可惜與大獎擦身而過，不過也因為是書店大獎的推薦作品，該書得到了書店相當大的重視。

我在本書的一開頭就提到首先要「這麼想」，而池田實踐了這點。如果認為「怎麼可能得到書店大獎」，就不會被推薦了吧。

托了改編成電影的福，《在咖啡冷掉之前》成了熱賣八十五萬本的長期暢銷作，不僅在海外和台灣也熱賣超過十萬本，更在英國獨占文學類翻譯書最暢銷作品將近半年等等，不斷創造巨大的浪潮。

從小學三年級開始一年讀三百本小說的編輯

《在咖啡冷掉之前》熱賣後，以黑川和池田為中心，公司內部開始舉辦文學書籍的讀書會，徹底去研究小說的標題、種類、書腰還有打廣告的方法。在書店，文學類書籍通常都是按照作者的名字陳列。就好比作者川口俊和先生的名字是「ka」部首，而大家甚至會仔細查出其他名字為「ka」部首的作家有出版過什麼樣的作品。

我先前介紹了手工準備的促銷道具，而黑川曾說過，池田為了賣出這本書所想出來的方式不下百種。總之，能做到的事要全都試著去做，並且完成它。即使只是一樣促銷道具，池田甚至也會考慮到該在什麼時間宅配運送，當地的業務負責人才比較好採取行動等。

我後來才知道，對池田而言，其實小說正是她的本然。雖然她是第一次擔任小說的負責人，不過她原本就是個「瘋狂」的小說愛好者。據說大概從小學三年級開始，她竟然每年都會讀三百本小說，而且時至今日依然沒有改變。

我是偶然遇到她的母親才得知這件事的。聽說她小時候是個一旦開讀小說，就連話都不會回的孩子。媽媽表示，直到最近她才知道女兒當時是因為太專注讀書了，才沒有聽到。

不過，這些事都是在池田將這本書化為形體後才聽說的。於是，我終於察覺到她的本然。雖然至今為止池田已在商業與自我啟發的類型製作了幾本暢銷書，卻沒有如此暢銷的。能夠大賣八十五萬本的暢銷書當然是因為她拚命地努力，不過，我想也正是因為這是她的本然才能夠做到吧。

《說不出是自殺》

有一本於二○○二年發行後熱賣超過十萬本的書籍，名為《說不出是自殺》（自殺遺孤編輯委員會、長腿育英會編）。本書的負責人為鈴木七沖，他將接受了「長腿育英會」協助的十三名自殺遺孤大學生與專門學校的學生相關體驗進行編輯，後來他也負責出版《我的人生思考1》與繪本《生命的祭典》等暢銷書和長銷書。日本有很多人在讀了這本書後斷了想要自殺的念頭，決定重新開始，因而造成了相當大的話題。

當這本書問世時，我以相當複雜的心情去關注著這本書的動向。

其實在我小學五年級時，我的二哥自殺身亡了。當時哥哥是大學文學院的學生。

直到前一天為止，看似生活上都沒有任何煩惱的二哥，突然就死去了。由於沒有遺書，也不曾跟朋友商量過就過世，所以不知道自殺的理由。這件事情更加重了家人的痛苦。

縱使是對剛滿十一歲的少年而言，這也是件一回想起來就會讓我想要放聲大叫的事。我也因為此事而受到附近的壞孩子嘲弄所苦。捉弄者過了一段時間就會忘記，但我可沒有。

在哥哥自殺身亡的三年後，我升上國中二年級，被一本書觸動了心弦，至今仍舊難以忘懷。那本書是羅曼．羅蘭（Romain Rolland）的《約翰．克利斯朵夫》，為河出書房新社的綠色封面世界文學全集，分成兩部，總共有三集的大長篇。該書是以貝多芬為原型而寫的「成長小說」（描寫人性成長的教育小說），為描述背負殘酷命運的主角一步一步向前邁進的作品。

其中，就有這樣的一則故事。

日後成為音樂家的主角在貧困的生活中，被師父帶去欣賞歌劇。由於歌劇非常出色，主角對此相當感動。後來作為練習音樂的鼓勵，師父都會帶他去劇院。以下就是敘述那個場面的一段話。

「在觀賞歌劇後的一個禮拜，我有一半是抱持著觀賞後的感動，另一半則是只想著下次要看哪一部歌劇而生活的。」

雖然這已經是超過半個世紀的事情了，直至今日，我仍然記憶猶新。

這究竟是多麼美好的詞句啊。如果用這樣的態度生活，應該可以克服大部分的事情吧。

這段話多麼有代表性，我感受到作家的看法與想法貫穿了整個故事，給予了讀者無限的力量。

在哥哥過世後一直盤踞於我心中的芥蒂彷彿減輕了一般，與此同時，我的內心深處湧現出了「我可以藉此活下去」的想法。這段讀書體驗就是如此鮮明。

再回來談論我剛才提到的書籍《說不出是自殺》。這本書是在我就任社長的那年發行的，而在那個時候，我也如同書的標題一樣，有個「說不出是自殺」的自己存在。我能夠很自然地說出這個故事，是在超過十年以後，也就是我過了六十五歲之後。

我想，或許什麼事情都一樣吧。想要治癒心中的傷痛，需要很長很長的時間。

回到本然的話題，也許我年少時期的經驗在我重考時期要改變升學方向與選擇職業時，都在潛意識下發揮了作用，促使我選擇這些路。

而製作出會使人打起精神、受到鼓勵、療癒心靈的書，可以說是逐漸成為了我自己的本然吧。

書籍介紹

本文摘錄自《動機是一切的開始：當所有人都按部就班地走向目標，你能讓自己用飛的嗎？》，寶鼎出版

作者：植木宣隆

譯者：郭子菱

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日常動盪不安、計劃不斷更延，覺得好像再也沒有能掌控的事物嗎？

就算世界因疫情而晦暗不明，也別放棄內心對目標的渴望，

要繼續相信自己能做到，因為那是一切的開始，

強大的動機將帶領你抵達期望的終點！

風靡全球的千萬暢銷書《怦然心動的人生整理魔法》、百萬暢銷小說《在咖啡冷掉之前》幕後推手——日本Sunmark出版社社長植木宣隆，曾在某本書上市10天後，就在記事本寫下「六個月後這本書會達成百萬銷售」，最後真的在他寫下的日期實現。

他是日本第一位在電車買廣告宣傳自家出版品的人，更曾一口氣包下東京都所有JR車廂內二十面廣告版位整整一週，最後獲得的效果遠遠超過花費。

看似狂妄的豪語、不走常規路的驚人之舉，竟然都讓他達成心中所想。

他，是怎麼做到的？

關鍵就在於你對「達成目標」這件事的想法，以及有多相信自己可以做到。

植木宣隆認為：「要去想著自己是認真地期望這麼做，且事情一定會如此發展。」

在開始之前和採取行動的過程中，始終抱持這個想法且堅持到最後，就會取得滿意的結果。

本書濃縮植木宣隆實踐此信念的心得以及和各領域傑出者共事40年的經驗，告訴讀者想如願以償必須先這麼做：

去除極限意識，擁有打破既有框架的思維及勇氣

唯有突破限制，擺脫先例的束縛，才能拓展無限可能。就像植木宣隆身為經營者，卻不像其他企業以成本為優先，放膽嘗試業界不曾有過的創舉，最終回收超越所花成本的報酬。

成為「變態」，在他人看不見的地方發揮變態之力

變態往往能充分意識到自己的優勢，並盡全力堅持下去，也就是正面意義的偏執狂。譬如近藤麻理惠也說過自己是「整理方面的變態」，因此創造出引發全世界風潮的「麻理惠流整理術」。

不需事事講求規矩，亂調中也存在著美

完成目標的手段不必非得按照規矩來，而是要盡情展現自己的優勢，例如同樣題目的企劃，比起遵照統一格式、墨守成規，著重自己擅長的領域並放大強調，具備個人風格的報告更能吸引人目光。

不要用「脖子以上」工作，用你的手腳、肝、心臟、膽量與行動力

成果不是坐在電腦前用腦袋奮力思考就能獲得，與其用大腦不斷思考為何產品賣不好，不如就算颳風下雨也出門走訪，讓客戶或廠商留下深刻印象；碰到不想錯過的企劃，哪怕來回寫上百封信，也要展現勢在必得的毅力與堅持。

目標是「最棒的工作與美好的人生」

從事愈棒的工作，就愈能產出大量如愉悅、快樂和療癒等的人生價值。因此要將自己放在變化性高的場所，透過工作學習、改變，進而提升自我價值，實現最美好的人生。

從動機開始，瞄準他人不敢想的目標，挑戰他人不敢使用的方法，

唯有不自我拘束、真心相信自己，你終將收獲豐碩的果實！

本書特色

作者在超過40年的職涯中，歷經景氣動盪、行業起伏等各種挑戰，積累成人生智慧。他在書中的概念與方法不只能鼓勵年輕人拋開身上的枷鎖、勇敢創造自己的價值，也適合企業家借鏡思考自己的人生與經營哲學。 作者曾和稻盛和夫、船井幸雄、近藤麻里惠等大師多次合作，眼界寬廣、底蘊深厚。身為長者的他以平易近人的文字及豐富實例，娓娓道來他對企業經營、人才培育的心得，並分享富有傳奇色彩的人生經歷，為迷茫不安甚至失去鬥志的這一代人，帶來最溫暖真誠的啟示。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰