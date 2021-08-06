2021/08/06,
運動

【2020東京奧運】中華隊8/5戰績＆各國獎牌榜：空手道「型」王翌達無緣晉級排名賽，女子高爾夫徐薇淩、李旻第三輪比賽進行中

【2020東京奧運】中華隊8/5戰績＆各國獎牌榜：空手道「型」王翌達無緣晉級排名賽，女子高爾夫徐薇淩、李旻第三輪比賽進行中
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

今（6）日台灣選手的賽事包括男子空手道「型」，以及邁入第三天賽程的女子高爾夫項目。空手道「型」台灣好手王翌達在淘汰賽B組中排名第5，東奧賽事止步於此；昨日女子高爾夫選手徐薇淩、李旻皆暫居11名，今天持續奮戰。

2020東京奧運已接近尾聲，我國仍有好手持續奮戰中。截至5日，台灣選手已拿下2金、4銀、6銅，共12面獎牌，為歷屆奧運新高。以下整理今（6）日賽程與台灣選手的賽事重點。

空手道「型」王翌達組排名第5，無緣晉級

代表台灣出賽的好手王翌達，今天在淘汰賽B組第1套型拿下25.00分、第2套型拿下24.94分，平均分數為24.97分，組排名為第5，未排進前3名、因此無法晉級排名賽。

空手道「型」評分項目分為「技術表現」與「運動表現」兩部分，王翌達在第1套型中，拿下技術表現17.50分、運動表現7.50分，總分25.00分；第1套型中，拿下技術表現17.50分、運動表現7.44分，總分24.94分，兩輪平均24.97分。

王翌達為2018年亞運空手道「型」銀牌得主，《中央社》報導，今年6月他在法國舉辦的奧運空手道世界資格賽，以第2名之姿取得東京奧運入場券。王翌達透露，奧運不光是他夢想中的殿堂，他的目標是能站上頒獎台，他將踏上這最後的舞台，全力爭取奧運獎牌。

AP_21218068297232
Photo Credit：AP / 達志影像

空手道比賽分為「型」與「自由組手」兩類，王翌達出賽的「型」是以假設的對手為目標，單人進行空手道技術的預定動作表演；昨日摘下銅牌的文姿云參加的則是「自由組手」，也就是雙人對打比賽。空手道是首次成為奧運正式競賽的項目，2024巴黎奧運也已確定不會納入，因此本次東奧對空手道選手來說是十分難得的機會。

女子高爾夫徐薇淩、李旻昨日暫居11名，第三輪比賽進行中

東京奧運女子高爾夫項目，今天將邁入第三天的賽程，《中央社》報導，台灣女將徐薇淩、李旻雙雙繳出低於標準2桿的69桿，連續2天都「同燈同分」，目前都以低於標準4桿的138桿、排名並列11。

目前奧運女子高爾夫領先排頭是美國女將納莉．柯達（Nelly Korda），她以低於標準13桿的129桿獨走，而另有3人以低於標準9桿的133桿並列第2。

徐薇淩與李旻若要搶牌，首要之務就是得縮小與領先榜之間的差距，而前2天的比賽，徐薇淩開球上球道率僅有50%，她也表示，接下來策略，就是要先把球開準，「才會給自己比較多的抓鳥機會。」

台灣雙姝和排名並列第2的領先組，目前還有至少5桿的差距，徐薇淩也承認，接下來的打法會更積極進攻，才有機會縮小差距。

各國獎牌榜

轉播資訊

60FAB5C0543DF1627043264
Photo Credit: 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。