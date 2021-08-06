【2020東京奧運】中華隊8/5戰績＆各國獎牌榜：空手道「型」王翌達無緣晉級排名賽，女子高爾夫徐薇淩、李旻第三輪比賽進行中

2020東京奧運已接近尾聲，我國仍有好手持續奮戰中。截至5日，台灣選手已拿下2金、4銀、6銅，共12面獎牌，為歷屆奧運新高。以下整理今（6）日賽程與台灣選手的賽事重點。

空手道「型」王翌達組排名第5，無緣晉級

代表台灣出賽的好手王翌達，今天在淘汰賽B組第1套型拿下25.00分、第2套型拿下24.94分，平均分數為24.97分，組排名為第5，未排進前3名、因此無法晉級排名賽。

空手道「型」評分項目分為「技術表現」與「運動表現」兩部分，王翌達在第1套型中，拿下技術表現17.50分、運動表現7.50分，總分25.00分；第1套型中，拿下技術表現17.50分、運動表現7.44分，總分24.94分，兩輪平均24.97分。

王翌達為2018年亞運空手道「型」銀牌得主，《中央社》報導，今年6月他在法國舉辦的奧運空手道世界資格賽，以第2名之姿取得東京奧運入場券。王翌達透露，奧運不光是他夢想中的殿堂，他的目標是能站上頒獎台，他將踏上這最後的舞台，全力爭取奧運獎牌。

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空手道比賽分為「型」與「自由組手」兩類，王翌達出賽的「型」是以假設的對手為目標，單人進行空手道技術的預定動作表演；昨日摘下銅牌的文姿云參加的則是「自由組手」，也就是雙人對打比賽。空手道是首次成為奧運正式競賽的項目，2024巴黎奧運也已確定不會納入，因此本次東奧對空手道選手來說是十分難得的機會。

女子高爾夫徐薇淩、李旻昨日暫居11名，第三輪比賽進行中

東京奧運女子高爾夫項目，今天將邁入第三天的賽程，《中央社》報導，台灣女將徐薇淩、李旻雙雙繳出低於標準2桿的69桿，連續2天都「同燈同分」，目前都以低於標準4桿的138桿、排名並列11。

目前奧運女子高爾夫領先排頭是美國女將納莉．柯達（Nelly Korda），她以低於標準13桿的129桿獨走，而另有3人以低於標準9桿的133桿並列第2。

徐薇淩與李旻若要搶牌，首要之務就是得縮小與領先榜之間的差距，而前2天的比賽，徐薇淩開球上球道率僅有50%，她也表示，接下來策略，就是要先把球開準，「才會給自己比較多的抓鳥機會。」

台灣雙姝和排名並列第2的領先組，目前還有至少5桿的差距，徐薇淩也承認，接下來的打法會更積極進攻，才有機會縮小差距。

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