指標開發案重磅出擊含金量高 ，「南京、光復商圈」房市看漲強勁

30年前，君悅酒店進駐台北信義計畫區後，至今仍為凱悅集團在台的經典地標，但這背後也意味著數十年間，凱悅集團在台沒有再擴大的計畫。30年後凱悅集團一改過去的策略，除了空降頂級的Park Hyatt以及具設計潮牌感的安達仕，以都會精品設計風格為主打的「Hyatt Centric凱悅尚萃」也將進駐台北，無疑就是看好後勢的發展。

凱悅集團向來以台北信義計畫區為拓點考量，但這次「凱悅尚萃」的選址座落在南京東路、光復北路一帶。商仲業者指出，以南京東路為主，西向敦北商圈、東往光復北路一帶，是台北市主要的金融產業重鎮，由於開發的早，土地稀缺導致過往少有新開發案，不過隨著都市更新與危老的推動下，近年數個開發案已陸續著手進行，將再次翻轉區域價值。

大巨蛋開發案將再度推升「南京、光復商圈」發展。／Photo Credit：甲桂林

舉例來說，預計在年底完工、明年營運的大巨蛋開發案就座落於該區，其規劃設計包含巨蛋體育館、商場、影城、旅館、辦公大樓的複合式娛樂休閒園區，預計落成後可帶來眾多人潮。此外，距離大巨蛋不到兩公里的小巨蛋，也是個大演場會與表演的重要場所，兩處遙遙相望互相帶動區域發展，屆時大巨蛋完工後，勢必為區域再次拉抬身價。

今年1月新光人壽以新台幣92.88億元，一舉標下位於南京東路的中華開發大樓，且每坪土地金額高達1229萬元，刷新區域高價，更顯示新光人壽看好區域發展。

中華開發大樓標售刷新區域高價，每坪土地金額高達1229萬元。／Photo Credit：甲桂林

要說這幾年松山區最受矚目的開發案，莫過於京華城改建案，目前該案規劃未來開發的四棟頂級辦公大樓，公司內部評估開價每坪至少150萬元起跳，不僅將挑戰松山區辦公室新高價，行情直逼信義計畫區水準。此外，備受矚目的台塑大樓都更案也蓄勢待發，按照依台塑集團的規劃，未來將改建成兩棟A級商辦大樓，和一棟高級住宅大樓，顯見敦北、南京、光復一帶，區域翻新指日可待。

「南京東路匯集台北金融貿易產業，甚至有台灣華爾街之稱。」商仲業者指出，松山區一帶除了多個開發案，近期還有國際級酒店公寓案「鐫萃」，這是由大陸建設與台北馥敦飯店攜手開發，在金融觀光雙軸核心的南京東路上，規劃出一幢兩棟的新地標建築物，一棟就是凱悅集團以尚萃品牌進駐的高端國際酒店，另一棟住宅的部分則是大陸建設所推出的「鐫萃」，總銷超過65億元，市場推估單價可望達180萬元，該建築坐落於大巨蛋與小巨蛋間，掌握光復、南京精華的核心。

地產業者強調，五星級酒店與住宅的複合式開發案，特色包括服務和物管，而以地理位置來看，「鐫萃」位處燙金板塊帶，可說是台北市的心臟地帶，不僅與信義區相近，通往松山機場也十分便利，並能快速扺達隔一橋的內湖科學園區及南港軟體園區串連國際視野的區位。

精品豪宅掛飯店品牌身價鍍金，高端買家對五星奢華酒店品牌忠誠度高，大陸建設推出的「鐫萃」為松山區指標國際酒店寓邸。／Photo Credit：甲桂林

此外，大陸建設還重金聘請義大利建築團隊設計，勾勒出台北市獨特的生活質感風貌，打造城市中的經典建築。該案目前規劃地上23樓、地下6樓，推出45、55及65坪的房型，不少高端買方看好區域增值空間，以中長期資產配置為考量或為二代置產，受到不少CEO、自營商、科技界高階主管的青睞，無疑是今年最受矚目的建案之一。

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