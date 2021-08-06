美國擬要求所有旅客入境須打完疫苗，CNN開除3名不願接種疫苗的員工

（中央社）《路透社》報導，美國研擬要求入境旅客須打完疫苗。白宮官員5日證實，跨部會小組確實正在考慮，但目前仍處研議階段，且考量Delta變異株威脅，新措施待適合恢復國際旅遊時才會上路。

《路透社》報導，為促進美國航空旅遊業復甦，白宮希望重啟國際旅遊，目前正擬定計畫要求所有外國入境旅客須接種完COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，僅少數族群除外。

白宮發言人莎琪（Jen Paski）5日在媒體簡報會中證實，要求打完疫苗才可入境確實是美國跨部會工作小組考慮方案之一，但目前仍在研議中，尚未做出最終決定。

莎琪說，美國現行旅遊限制引發不少困惑，也缺乏一致性，有人會問某國疫苗接種率較高，為何仍有限制等。跨部會小組希望以美國公眾健康為核心，研擬出一套安全且具一致性的國際旅遊政策，提供外界公平且易消化的指引。但她強調，考量Delta變異株仍在肆虐，美國目前會維持現有旅行限制，但希望在重啟國際旅遊的適當時機到來時，已準備好一套作法。

至於若接種中國或俄羅斯疫苗的旅客是否也能順利入境，莎琪沒有正面回應，僅說待政策研議完成，會對外公布更多細節。

為抑制病毒跨境傳播，美國目前禁止過去14天到過中國、印度、伊朗、巴西、英國、歐洲申根區、愛爾蘭及南非的非美國公民入境。從其他國入境的旅客，包括美國公民，則須出示登機前3天內檢驗陰性報告。

截至目前，美國僅批准3款COVID-19疫苗緊急使用授權，包括輝瑞BNT疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，及嬌生集團（J&J）單劑型疫苗。

CNN開除3位未接種疫苗員工

另一方面，雖然美國已有7成的成年人接種疫苗，許多人陸續開始復工，但包括Google、Facebook、微軟和Twitter等企業要求員工，必須接種COVID-19疫苗才能回辦公室上班，而昨日傳出美國有線電視新聞網（CNN）解雇了3名員工，原因是他們上週沒有接種COVID-19 疫苗就來辦公室，成為第一家因為員工未施打疫苗做出處份的知名企業。

CNN fired three employees who violated its Covid safety protocols by going to the office unvaccinated, the company said Thursday. It's one of the first known examples of a major U.S. corporation terminating workers for ignoring a workplace vaccine mandate. https://t.co/wgkh1Pwy9i — The New York Times (@nytimes) August 5, 2021

CNN並未說明被開除的3名員工隸屬哪個辦公室，也未透露更多細節。這份消息據報導是由 CNN 總裁扎克（Jeff Zucker）週四（5日）發出的內部通知。

扎克並說明， 公司對此類情況採取零容忍政策，員工必須接種疫苗才能返回辦公室上班，或與其他員工一起在現場工作。另一方面， 出示疫苗接種證明現在已經成為進入辦公室的正式要求。 在此以前，CNN是採取「榮譽制度」， 並沒有要求員工必須出示已接種疫苗的證明。

CNN已經將原定於9月復工的計劃，延後到10月。

公司有權開除不願打疫苗的員工嗎？

美國聯邦平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission，EEOC）在今年5月發佈一份指引，雇主有權強制要求員工接種COVID-19疫苗，也有權解雇不接種疫苗的員工。

指引也列出一些例外情況， 倘若員工患有殘疾無法接種疫苗，或有特殊虔誠的宗教信仰則享有豁免權，但雇主得以要求這些員工佩戴口罩、和其他同時錯開輪班、定期檢測、或甚至允許遠端工作。

美國德州休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）日前有117名員工對院方提出集體訴訟，抗議院方強制要求醫護人員接種疫苗，不過 聯邦法院在今年6月駁回了這些員工對醫院提出的訴訟，認為 衛理公會醫院 正在努力挽救生命，這項規定「是為了讓員工、患者及其家人更安全而做出的選擇」。 衛理公會醫院後來證實，有153名拒絕遵守COVID-19疫苗規定的醫護人員已辭職或被解僱。

根據約翰霍普金斯大學的數據，截 至8月4日，美國單日新增確診病例來到將近9萬4000例，比前一週增加了48%。美國 白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）提出警告，最近激增的病例 對未接種疫苗的人的影響最為嚴重，美國仍有約9300萬名符合施打條件但未接種疫苗的人。

佛奇預測，隨著Delta變異株的傳播， 染疫數恐翻倍成長，可能達到每天10萬至20萬起病例。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範