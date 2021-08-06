文化部推出「積極性藝文紓困補助」，針對藝文產業匡列10億元最高補助250萬元

台灣5月中旬出現不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源，而後進入三級警戒，全面關閉室內與戶外的相關場所，需要凝聚大量「人氣」的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。這段期間，文化部長李永得初估影響藝文產業至少新台幣80億到100億，文化部也旋即開啟一系列的紓困方案，包含「補助專案」、「藝文紓困4.0」、「紓困貸款專案」等等，希冀藝文圈的各界人士挺過風暴，整備能量在疫情之後恢復生機。

進入7月之後，疫情在民眾與各級機關的努力之下隨之趨緩，進而滾動式重啟民生日常和活動場域。因此，面對疫情趨緩後的相關防疫限制，以及民眾對於參與藝文活動的意願提高等等，文化部繼藝文紓困4.0補助後，進而再推出「積極性藝文紓困補助方案」，藉以補助藝文產業「實體或線上藝文展演」、「創作能量」、「人才培力」等3大方案。

文化部今（6）日召開記者會，並由文化部長李永得、綜合規劃司長林宏義、藝術發展司長梁晋誌出面說明「積極性藝文紓困補助方案」。

文化部長李永得表示，這次的「積極性」可以這樣解釋，藝文紓困類似急難救助，許多人無法正常生活，所以給予金額紓困，這是紓困本質。但是藝文團隊所需要的並不僅如此，眼見年底，甚至是明年，都還是會受到疫情影響，距離恢復正常演練、正常售票的狀況，還需要很長一段時間，因此在這段期間，藝文團隊必須要有資源，去支撐相關的開支，包含排練、創作等等。

針對資格申請的部分，文化部解釋，凡是符合於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍商號的藝文事業，如視覺藝術、表演藝術、出版產業、電影電視製作、流行音樂、工藝、文創、博物館、地方文化館、社區營造、文化資產等，皆可針對實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力等3個補助類別其中之一或整合提出申請。

Photo Credit: 文化部提供

文化部進一步指出，每一事業或團體以補助一個計畫為原則，最高補助250萬元，「積極性藝文紓困補助」總經費則大約匡列10億元左右。補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平臺上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。

文化部也針對實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力3大面向的補助內容提出說明。

「實體或線上藝文展演」補助內容

包含視覺藝術、表演藝術、傳統戲曲、陣頭、無形文化資產保存者辦理實體、線上或虛實整合的售票或不售票展演；流行音樂線上直播售票演出、影視音虛實整合（擴增實境、虛擬實境、浮空投影、異地共演等）的展演活動。

「創作能量」補助內容

如視覺藝術創作及策展；表演藝術製作排練、劇本、曲目、舞碼創作、跨域實驗；書市擴展或作品數位化；電影長片、電視影集、新媒體跨平臺創意影音節目、流行音樂內容等前期開發製作；博物館、社區營造、文化資產等的創新研發或推廣計畫等。

「人才培力」補助內容

包含各藝文產業可進行專業開發、表演方法、行政管理、團體經營、實務訓練、做中學課程、工作坊、交流活動等人才培訓計畫，以支持藝文工作者具備充足能量持續面對未來。

Photo Credit: 文化部提供

文化部表示，積極性藝文紓困補助自8月16日上午9點起開放線上申請，申請期限至9月22日止，申請事業或團體於系統填妥申請計畫內容，並檢附負責人之中華民國國民身分證影本或其他身分證明影本、立案或登記證明等相關證明文件後上傳，即完成申請。

最後，除了紓困、補助之外，由於行政院現在也討論相關的振興券，文化部是否考量重啟「藝fun券」？甚至是滾動式開放表演場館從間隔梅花座提升到七成甚至七成五的座位開放？文化部長李永得表示：「振興券配合行政院的規劃，目前也正在計畫當中。至於表演場館人數的開放，未來疫情如果降至一級，文化部一定會和指揮中心討論是否全數開放。但目前最重要的還是要維持社交距離，大家應該都比較贊成完全解封之後，直接進行滿座的售票。」

而李永德也強調，由於疫情的變化快速，充滿不確定性，也希望未來朝向線上／線下「虛實整合」的方向努力，如此才會減緩衝擊。

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以下圖表為「藝文產業事業各類型參考說明」。

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核稿編輯：楊士範