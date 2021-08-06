2021/08/06,
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澳洲原住民「被偷走的一代」每人獲政府國賠166萬元，澳洲總理：這是一段可恥歷史

澳洲原住民「被偷走的一代」每人獲政府國賠166萬元，澳洲總理：這是一段可恥歷史
圖為澳洲總理莫里森｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

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澳洲「被偷走的一代」，當時並沒有被好好對待。不但被剝奪了與原生家庭以及文化的連結，更受到歧視與虐待。在被「安置」後，他們被迫接受白人文化，被教導著去排斥原住民文化，並禁止使用原住民語言。2008年澳洲政府正式對「被偷走的一代」道歉，昨日也首度宣布對「被偷走的一代」國賠。

1909年澳洲實行同化政策，迫使10萬名原住民兒童離開原生家庭，永久「安置」在白人家庭或者政府機構「白化」，成為「被偷走的一代」。而昨（5）日，澳洲政府終於對「被偷走的一代」國賠，給予每位受害者約新台幣166萬元／港幣46萬元的一次性賠償。對於政府國賠，澳洲原住民認為的確代表面對「被偷走的一代」問題的一步，不過也同時認為，仍有許多「待改善的地方」。

澳洲政府首度對「被偷走的一代」國賠，承認是「可恥」歷史

（中央社）澳洲政府曾迫使境內原住民兒童與原生家庭分離，總理莫里森形容這是澳洲一段「可恥」歷史，他今天宣布，政府將給予每位受害者6萬美元（約新台幣166萬元／港幣46萬元）一次性賠償。

持續實施至1970年代的澳洲「同化政策」，曾強制數以千計的澳洲原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民的小孩與家人分離，並寄養於白人家庭。

莫里森（Scott Morrison）告訴國會，澳洲原住民「被偷走的一代」，是「國家歷史的可恥篇章」。他說，「國家已對此正式道歉，但我們必須持續將承諾付諸行動」，並表示政府造成的苦難「不僅僅是過去的故事，而是持續影響世世代代的故事」。

為健康、收入和教育仍處於嚴重劣勢澳洲原住民爭取權利的運動家，對於國賠表示歡迎，但也認為政府早該這麼做了。

莫里森指出，政府將撥款2.8億美元（約新台幣77.7億元／港幣21.8億元），賠償遭同化政策迫害的澳洲原住民。

這些款項將提供給在強迫遷移時期，居住於聯邦政府管理領土上的人，也就是北領地、澳洲首都特區和傑維斯灣領地（Jervis Bay Territory）的居民。

不過，《新頭殼》報導，澳洲全國原住民組織的行政總裁特納（Pat Turner）認為，其餘地區，如西澳政府與昆士蘭州政府也應該同樣作出賠償。

澳洲原住民
澳洲原住民在澳洲雪梨總督府前吹奏傳統樂器「迪吉里杜管」。Photo credit: AP / 達志影像

「被偷走的一代」：澳洲原住民的文化斷層與身心理創傷

澳洲「被偷走的一代」，源自於澳洲聯邦政府過去頒布的同化政策

1909年，英國殖民者掌權的澳洲聯邦政府，仍普遍抱持著白人至上主義，認為原住民即將消失，更認為只要原住民接受歐洲的信仰與習俗，並徹底融入白人社會，就可以「享有」與白人社會同樣的生活水準，因而基於此頒布了同化政策，「白化」澳洲原住民並「改善」他們的生活。在同化政策中，澳洲政府認定兒童比成人更能融入白人社會，因而特別強調對原住民孩童的同化，強行將10萬名澳洲原住民兒童帶離原生家庭，永久「安置」在白人家庭或者政府機構。這群原住民兒童，就是所謂「被偷走的一代」。

然而這群「被偷走的一代」，並沒有被好好對待。不但被剝奪了與原生家庭以及文化的連結，更受到歧視與虐待。在被帶離原生家庭後，他們被迫接受白人文化，被教導著去排斥原住民文化，並禁止使用原住民語言。此外，許多原住民兒童更在白人家庭以及政府機構遭到虐待。根據澳洲原住民權益倡議組織Australians Together所述，這群「被偷走的一代」受到的創傷，往往導致他們面臨憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群等問題。

另外，也因為澳洲當時造成的「被偷走的一代」，原住民文化面臨傳承問題。在文化傳承上，由於當時許多孩童都被迫帶離原生家庭，導致許多文化知識失傳。

澳洲原住民的看法：還是有待改善的地方

《CNN》報導，2008年，澳洲政府正式對「被偷走的一代」道歉，不過，當時這群「被偷走的一代」，仍然認為政府只有道歉，仍然不夠。今年4月，也有800名來自北領地的「被偷走的一代」對聯邦政府發起集體訴訟，要求政府針對在1910年至1970年代被迫成為「被偷走的一代」的人作出賠償。

對於這次的政府國賠，澳洲原住民認為國賠代表面對「被偷走的一代」問題的一步，不過也表示仍有許多「待改善的地方」。根據《路透社》報導，關注「被偷走的一代」的組織澳洲治癒基金會 （The Healing Foundation）執行長Fiona Cornfort就說，國賠「還沒真的治癒同化政策帶來的創傷」，不過正朝著有希望的方向邁進。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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