因應氣候變遷，拜登簽署行政命令：2030年電動車佔全美新車銷量一半

美國總統（Joe Biden）昨（5）日在白宮簽署一項行政命令，設定2030年電動車將佔全美新車總銷量的一半，並邀請許多電動車製造商一同參與峰會活動，包括通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）與Stellantis等車廠，而電動車龍頭特斯拉（Tesla）卻未受邀。

《路透社》指出，減少汽車的碳排量，是拜登政府面對氣候變遷計畫的一部分，同時也是因應中國逐漸主導電動車市場的情勢而採取行動。拜登在記者會中表示，「現在勞工和企業都意識到這就是未來的趨勢，我們不能坐視不管。」

投入1740億建設充電站，盼平衡環境、經濟和外交政策

現代汽車、日產汽車與豐田汽車等車廠表示，政府需投入數十億美元的經費，才可能實現當前的電動汽車銷售目標，包括消費者補貼、設置充電站，及擴大美國電動車供應鏈獎勵措施等。電 動汽車、氫燃料電池和插電式混合動力的汽車都包含在拜登的目標中。

儘管已經得到許多汽車大廠的支持，不過電動車佔50%銷量的願景並無法律約束力，環保組織Safe Climate Transport Campaign批評，白宮的作法仍不夠有力，且汽車製造商對非約束性目標的承諾並不可信。

美國環境保護局和交通部也於昨日公布，將訂定新的汽車碳排標準，這也是2030年溫室氣體排放量減少一半目標中的一環。 《美聯社》報導， 新標準將汽車的燃油效率在2023年提高10%；2026年開始，將每年提高5%。美國環境保護局表示，到2026年時的標準將成為美國史上最嚴格的溫室氣體排放原則。

以汽油為動力的汽車和卡車是美國國內最大的單一溫室氣體來源，佔美國碳排放總量的28%。如果美國人不購買電動車，拜登的相關政策也就無法兌現，包括對於溫室氣體減半的承諾。

《紐約時報》指出， 拜登的行動企圖改革美國國內汽車製造業，試圖尋找與中國競爭的優勢，因為全球約70%的電動汽車電池都由中國生產。為了平衡環境、經濟和外交政策，拜登希望重組並擴大國內供應鏈，讓電動汽車所需的電池也能在美國的工廠生產。

拜登已要求國會撥款1740億美元建造50萬個電動汽車的充電站。其中有730億美元將用於擴大和更新電網，也是充電站提供電力的必要措施，希望藉此確保電動車普及的可能。

在白宮峰會中缺席，馬斯克：特斯拉未受邀很奇怪

《CNN》報導，出席峰會的車廠所製造的電動車，其實只佔美國銷量的一小部分。去年 通用汽車僅佔1.5%，福特為1.3%，Stellantis 甚至還未在美國本土銷售任何純電動汽車；而只生產電動車的特斯拉，卻沒有收到邀請。

Yeah, seems odd that Tesla wasn’t invited — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）也在Twitter上發文指出，特斯拉未受邀似乎很奇怪。

由於美國汽車工人聯合會（UAW）也出席本次峰會，外界推測特斯拉未受邀是因為其員工並未加入UAW。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則回應，通用汽車、福特汽車與Stellantis就是UAW的三大雇主，至於特斯拉為何未受邀，「我會讓你自己得出結論。」UAW發言人Brian Rothenberg則表示，他不知道特斯拉沒有被邀請參加此次活動。

莎琪也指出，特斯拉當然是有助於實現減少汽車碳排目標的公司之一，本次不會是最後一次討論電動車發展的峰會，並對更多合作夥伴的加入表示歡迎。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範