美英澳日大規模印太軍演，劍指中國傳達美軍有能力同時應對多條戰線

編譯：吳宗宜

美英澳日多國聯合軍演，劍指中國

美國印度太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）宣布，美國陸、空、海軍和美國海軍陸戰隊，將在8月2至27日，與英軍、澳軍和日本自衛隊在印太地區舉行「2021年全球大規模演習」（LSGE 21）。

美軍印太司令部聲明：「美國致力在這個複雜的國際環境中，與我們無與倫比的盟友和夥伴國家合作，以確保區域穩定，加強以規則為基準的秩序，確保通訊的安全，並維護一個讓所有國家受惠、自由開放的印太地區。此次全域演習，我們將與全球合作夥伴在野戰、後勤補給、兩棲登陸、空降作戰、空戰、海戰和特種作戰合作進行操演，提高合作操作的熟悉、理解和信任度，以更好地應對影響所有國家的安全挑戰。」

美國2萬5000名海軍、海軍陸戰隊員，將跨越太平洋、大西洋和地中海的17個時區進行演練，《星條旗報》稱這是40年來規模最大的一次演習。

美方雖然沒有指明演習目標，但事實上卻是對中國發出的強烈信號，美國海軍戰爭學院（US Naval War College）教授霍姆斯（James R. Holmes）指出，LSGE 21旨在證明美國軍隊可以防止對手擁有海洋的控制權，藉此希望嚇阻中國占領台灣，或奪取主權有爭議的釣魚台。

中國軍事專家宋忠平指出，這些最新的演習反映了美國希望威懾中國，同時試圖測試和提升美軍的作戰能力，瞭解萬一真的發生戰爭，美國能否在印度洋和太平洋兩大洋同時與中國作戰。

美國《國防郵報》也指出，這場大規模演習是美國向俄羅斯和中國傳達的訊號，即美國可以同時應對多條戰線的戰爭。

美軍艦隊司令部司令格雷迪上將（Christopher W. Grady）表示，該演習將評估和改進美國軍隊的戰力，並強化其在全球衝突中整合各國、各領域軍種的能力：「大規模演習不僅僅是訓練，而是整合多隻海軍戰鬥群的綜合戰力，在全球的競爭環境中共享偵蒐能力、武器和平台。」

美國太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Samuel J. Paparo）說：「2021年大規模演習為我們的海軍、海軍陸戰隊提供了計劃、指導和建立全方位行動計畫的機會。維護以規則為基準的全球秩序，對我們的國家、我們的夥伴國和盟友的和平、安全與穩定至關重要。」

演習將對各種戰爭領域的先進技術進行實驗、評估，瞭解包括無人科技、分散式海上作戰、遠征前進基地作戰，和濱海作戰在實戰的表現。

美國海軍歐洲司令部伯克上將（Adm. Robert p. Burke）也指出：「大規模演習將考驗我們指揮官從各個方向、任何時間提供協同作戰的能力，它將幫助我們建立必要的經驗，以便能在真正戰爭時，在執行和戰略層面進行操作，發揮我們艦隊的全部力量。」

美國海軍作戰部長（Chief of Naval Operations）吉爾迪（Michael Gilday），也稱該演習是這一世代所做過最大規模的演習，主要目的之一是讓海軍和海軍陸戰隊進行為期兩週的實戰、有建設性的訓練。「我們認為這種有建設性的訓練，確實是未來的訓練模板，你可以想像水手和中階指揮官，以及將領們可以進行綜合訓練，讓包括空中聯隊和潛艇、水面艦艇和網路部隊進行聯合作戰，藉由重複練習數千次，從中吸取教訓，再將這些經驗用學以致用。」

美國海軍戰爭學院教授霍姆斯（James R. Holmes）說，「這場軍演可能會讓外界注意到，美國可以同時應對黑海、東地中海、南海和東海的挑戰，證明美國海軍和海軍陸戰隊有能力阻止對手控制這些海域，這在西太平洋尤為重要，美國希望在那裡阻止中國占領台灣或奪取日本管理的尖閣諸島（釣魚台）。」

但霍姆斯也表示，目前還不能確定俄羅斯或中國會如何解讀此舉，但即便如此，此演習也考驗了美國新的作戰方法和策略，例如不再強調大型艦艇和高科技系統，而試圖創建一支靈活、高效和有效的力量，能夠在承受一定損失後繼續正常戰鬥。

Photo Credit: AP / 達志影像

中國未正面回應，但也將在南海進行軍演

澳洲國軍聯合任務小組指揮官哈里斯（Michael Harris），也強調了LSGE 21為澳洲帶來機會：「澳洲一直期待與志同道合的伙伴和朋友一起工作和訓練，以應對我們地區共同的安全挑戰，這次與美軍和的演習給了我們機會，可以增強我們介入世界任何區域的能力。」

LSGE 21是自1981年冷戰期間的「北約海洋冒險」（Ocean Venture NATO）以來，最大規模的海軍和兩棲大型軍演，去（2020）年3月，美國海軍宣布將演習推遲到2021年，以應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的蔓延。今（2021）年7月，美國、英國和荷蘭軍隊則在位於葉門和索馬利蘭之間的亞丁灣，進行了大規模的水面、空中和水下聯合軍演。

目前中國當局尚未對美日澳聯軍在南海軍演一事進行回應，但中國海事局於8月4日發布航行警告，稱8月6日至8月10日晚上12時，中國將在南海9段線範圍內進行軍演，禁止船隻駛入。廣東海事局也在8月3日發布航行警告，稱8月4日至13日在雷州半島西部南海海域將進行軍事訓練，禁止船舶進入。

中國國防部新聞發言人吳謙7月29日在例行記者會上，駁斥美方稱中國軍事威脅印太地區的說法，稱其是為打壓遏制中國，為謀求自身絕對軍事優勢找借口：「一直以來，中國軍隊忠誠實踐人類命運共同體理念，積極履行大國軍隊國際責任，努力為國際社會提供更多公共安全產品。中國海軍派遣艦艇編隊赴亞丁灣、索馬利亞海域實施常態化護航行動，積極參加協助印尼打撈失事潛艇等人道主義救援行動，和平方舟號醫院船多次赴海外執行醫療救助任務，這是國際社會有目共睹的事實。」

吳謙也指責美軍，在南海對中國軍隊艦艇實施監控損害其利益：「今年以來，美軍對中共抵近偵察的活動強度持續升高，對我國海空抵近偵察近2000次，其行為損害中方安全利益，威脅南海航行自由，加劇南海軍事化，破壞地區和平穩定，中方對此堅決反對。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範