《如何做一本書》：序是自相矛盾的體裁，出現在主文本之前，但往往在文本完成後才寫成

第一章 序,以及前言、導讀、緒論、簡介

我們問維尼序的相反是什麼,他說「什麼的什麼?」我們原本希望他幫得上忙,結果他沒幫上多少。幸好貓頭鷹腦筋還清醒,告訴我們說,親愛的維尼,序的相反就是自相矛盾啊。——《小熊維尼和老灰驢的家》,米恩(A. A. Milne)

這篇序(introduction)將如米恩所述,是個矛盾的命題,但我們希望還不至於淪為序的相反。我們在這裡要小心平衡兩件事,一是替名為「序」的書本構件寫一段歷史介紹,二是同時為書本構件的歷史寫一篇序。可以說,這篇序既是書本體的一環,但又跳脫出來,從外部凝視這個環節。挺像奇書《項迪傳》(The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 1761)第五卷第十章所述的:「此乃我的章外之章,」崔斯坦宣告:「我保證睡前寫完。」序是自相矛盾的體裁,出現在主文本之前,但往往在文本完成後才寫成(你眼前這章也是)。

序為接下來的作品框定架構,但光憑序這個詞,並不能分辨給定框架是作者或另有其人——可能是編輯,也可能是文壇名人(比如,艾略特〔T.S. Eliot〕為推理小說《月光石》〔The Moonstone〕作序,塞爾夫〔Will Self〕為《啟示錄》作序)。如果不是作者自己寫的序,其定位便顯得曖昧不明,一方面它是所介紹文本的補充,但它對定下解讀基調也有關鍵作用;換言之,序是自謙的文章,但也是具有主導力的文章。

有些書本構件是單純的操作步驟,比如按下按鍵,文件從頭到尾就會自動出現頁碼(pagination),不必由誰多插手。但也有一些構件是人創造的,是某個人寫的,只是作者不會署名。例如法律顧問不會替版權頁署名,索引頁也不會標明索引員是誰。序就不同了。我們只有在封底出版品封套廣告才會看到像序一樣,有不是作者本人且身分明確的聲音出現;而且一如封底出版品封套廣告,序也會告訴我們應該如何思考手上這本書。序是一個特異的空間,允許別人,允許某個具名的干涉者,先開口說話。

(編註:受限於原書的敘述,本文將introduction的中文以「序」泛稱之,但較精準的譯文宜為:foreword是非作者的他人所寫,即中文書的「序」;preface 是作者所寫,即中文書的「代序」;introduction則意為「引言、前言、導言、緒論、簡介」,是內容的簡介,通常視為正文的一部分。)

序該不該讀呢?或許應該留待最後,因為說不定會預先揭露情節。通篇由序文構成的法國實驗小說《無神論者》(L’Organiste Athée,1964)就指出,讀者習慣把序文視為可有可無的材料。的確,序往往已經先在頁面上表明自己的從屬角色,頁碼使用羅馬數字,以免干擾主文本的排序。另一方面,當讀者不確定該不該投入心力閱讀接下來的作品時,序也能當作招徠讀者的廣告。18世紀初法國文學家阿貢內(Bonaventure d’Argonne)描述的就是這種例子:「義大利人把書首的作者序稱為『書的調味料』(la salsa del libro)。」一篇好的序,效果確實如同美味醬汁,能促進食慾,令讀者等不及大快朵頤這本書。

「據我觀察,」作家艾薩克.狄斯雷利(Isaac D’Israeli)針對序言寫道:「普通讀者習慣跳過這些短小精巧的文章。」兩個世紀後,電子書閱讀器往往仍會跳過副文本,直接降落在主文本的第一頁。但既然你都已經讀到這裡了,想必不是普通讀者,所以我們接著就想用一篇序文來介紹這本書。書籍史研究領域與日成長,這本書半途介入,用意是想介紹通常構成一本實體書的各項要素的歷史沿革。希望讀者不只把書看成一個固定的整體,也能發現書是個別組件的集合排列,每一個組件各有獨有的傳統和歷史,與主文本有不同的互動關係,每一個也都是耗費不同類型心力的產物。

這本書嘗試從分門別類拆解構造的角度來思考及書寫一本「書」。就像愛德蒙.史賓塞(Edmund Spencer)在《婚曲》(Epithalamion, 1595)一詩中描述:「她美麗的雙眼輝燦如藍寶石/額頭白若象牙/臉頰蘋果般紅潤。」本書也嘗試將一個整體(在這裡是一本書)拆分為一連串的構件,各自受到詳盡的觀察、分析,甚或推崇。把完整的一本書拆解開來,以便更清楚檢視各部分的作用和歷史演變。換言之,這是解剖學之下的書籍史,換個比喻,可以把書想像成原子的群集,每個推擠的原子各司其職,而不只是書目中一個既有的存在。借用愛爾蘭詩人路易斯.麥克尼斯(Louis MacNeice)的話,我們把書當作「不可改的複數」來閱讀。

本書共有二十二章,分別介紹實體書中的某一構件,依照從頭閱讀到尾會遇到的順序排列,始自書衣,止於出版品封套廣告。每一章都很短,以免過度延伸,強作歷史定論。我們希望呈現的是,生動分析各個構件在什麼時代嶄露頭角並固定下來(書衣是19世紀,勘誤表是16世紀),但也會看看較晚近的實例,有時還會溯及更早的例子。由於15世紀末到17世紀,印刷術的文化地位升高,以近代時期作品為例的很多,但也有些作者發現其他值得關注的時代。各章主要都聚焦於單一時代,但也會回顧長期演進。

我們希望讀者得以透過新的視角,重新認識「書」這個我們自認為知之甚詳的物件,並從中獲得些許樂趣。我們討論的地域範圍大抵聚焦於英國,但也不時會提到其他國族的書籍文化。我們盡可能在詳確(書籍的自然狀態)與廣博(書籍史研究目前的走向)之間取得平衡。

以副文本(paratext)為題的研究,現已是書籍史的重要特徵。這方面的研究發想有很多借鑑自法國學者吉奈特(Gérard Genette)的著作Seulis, 該書出版於1987年,1997年英譯為《副文本》(Paratext)。法語原書名的意思是門檻,這個書名提醒我們,副文本是位居邊緣的工具。該書共二十二章,只有討論舞台指示和插畫的那幾章所關注的副文本與主文本共享同一個空間。副文本顧名思義是邊緣的體裁。不論位置在頁面邊緣或書首書尾,副文本就像中世紀宗教評論的註解一樣環繞著主文本。被頁碼、檢索關鍵字、引言、索引、封裡頁包圍的主文本——作者志得意滿地交付給印刷商的手稿,或如今日交給出版社編輯的Word 檔,只是書籍成品的一環而已。

討論副文本,將之從邊緣召回,推上舞台中心,為的是提醒我們,沒有哪一本書是大名印在封面的作者單獨一人的作品。倒不如說,每本書都是一連串傳統與合作總和得出的結果。例如說到書衣,書誌學家查爾斯.霍根(Charles Beecher Hogan)就霸氣地宣告:「那是一張與作者分毫無關的包裝紙。」討論副文本也是在提醒我們,一本書並非所有內容都是為我們這些讀者寫的。有些部分專為其他人而做,比如裝幀師、圖書館員、律師——書的這些部分如果製作得宜,作用就像劇場提詞人一樣,能不著痕跡地對目標對象悄聲耳語,而不被觀眾聽見。

吉奈特的著作設想周到,關注書籍概念上的與實質上的邊緣,是使副文本研究衍生成一門學問的催化功臣,但仍不免有其局限。特別是書中焦點幾乎僅放在19 與20世紀小說,因此缺少歷史、文類、取材的廣度。雖然副文本的概念在本書十分重要,但本書書名也暗示著另一個不同的重要研究取向,反映我們對衡量材料形式和文類所投入的心力。我們討論的書本構件,既包含文學傳統下的寫作文類,也包含構成一本書的具體組件,例如出版以後才黏上去的勘誤表,或書衣包裝,或手工增刪的索引。

話雖如此,本書根本上關注的不是書的構造或設計。所以不會有章節討論裝訂、紙材乃至於字型(況且這些主題在學術界已經有無數優秀且詳盡的論述)。以手抄本為範例的書本結構在某幾章有些許討論,因為像是卷首尾空白頁或書衣的功能和外觀,假如不提未免罔顧常情。但大抵來說,本書主要關注的仍是文字與圖像。同時有必要說明在先,本書所指的「書」是嚴格定義上的紙本書。現行許多書籍史研究離開書誌學對西方手抄本歷史的關注,將目光投向對閱讀方法及書寫材料的全球化研究,範圍涵蓋從羊皮卷軸與泥板竹簡,到貝殼與獸骨上的銘文。

確實,我們會提到的一兩種副文本,例如目錄或題辭,源頭的確可追溯到卷軸的時代。但我們之所以彙編後續各章,是為了描述你現在手上可能正捧著的那種書——現代正統的紙本書(無意冒犯電子書),以及紙本書可拆解成的各個構件,包括出版業界所說的「前文」(front matter)和「後文」(back matter),還有像是頁碼和插圖等等不太能夠納入廣泛分類的幾種額外元素。

可做的研究還很多,難以一舉而竟全功。即使我們用粗泛的標題盡可能網羅內容,有些讀者還是會覺得有漏網之魚(是不是應該多加一章討論縮寫表?註解呢?傳統會插入書中保護附圖的薄頁紙呢?)有些全球書籍史專業的讀者也可能會注意到,假如能把網撒向西方紙本書以外,也許可免於某些疏忽。我們希望眾家學者會受到鼓舞,接下戰帖,把我們不熟悉的書本構件的故事也寫出來,從各方面剖析一本書。

是著作的介紹,或宴席的菜單。 亨利.菲爾汀(Henry Fielding),《湯姆.瓊斯》(Tom Jones, 1749)I. I. i. I.

前言、獻辭、序文、文註、導讀、引言、緒言、前文、緒論——不論我們把出現在主文本前的各種文章,當成是延遲機制也好,是賣力延遲(並因此換得)閱讀樂趣的小苦差事也罷;是建立脈絡規範讀者閱讀方式的強制力,是讓正文更充分更正當的補遺,又或是協助讀者適應手中作品呈現之新觀點的集體環境,總而言之別的不談,序的歷史是特定一種前言形式,從眾多形式紛雜的總匯濃湯中脫穎而出的故事。序與本書另外還會討論的其他前文(梅根.布朗論致讀者信,海倫.史密斯論謝辭與獻辭),彼此之間的界線往往模糊不明。即使我們想提出一條普遍適用的規則,例如假設前言是書的作者所寫,序則是他人所作?歷史也不會支持我們。

菲利蒙.霍蘭德(Philemon Holland)翻譯古羅馬作家老普林尼(Pliny the Elder)的著作,有兩個部分標示為「前言」,一個是老普林尼原來寫的,一個則是霍蘭德後來所作,這個例子全然無視我們設法劃分的界線。18世紀初,史奎布勒流斯讀書會(Scriblerus Club)能言善辯的成員把焦點投向前言時,對經典再版時由評論者增補的序言,與原作者本人寫的序言,也未加以區分。例如約翰.德萊頓(John Dryden)為其詩作寫的序。

1526年,寫作於流亡途中的威廉.廷道爾(William Tyndall),則是兩邊都下了注。他評註《保羅致羅馬人書》(Epistle to theRomans,又譯為《羅馬書》),書名頁稱這部作品是「簡明扼要的序、前言或緒論」。然而書中的逐頁題名(書眉)則摒棄其他名詞,定調為序——這算是排版人員初步嘗試定義文類嗎?廷道爾的原文也具有許多現代「序」的特徵(雖然書中實際並未收錄序中述及的文本,頗有點波赫士﹝Borges﹞風格)。廷道爾後來翻譯《約拿書》,再度用上「序」一詞,這次正文終於忠實承接序。他也延伸註解自己作序的目的,在書名頁寫道:

先知約拿之語前,先作介紹以解其教誨,明曉經文正確用法、為何而寫、可求之道理,以及經文當中閱讀者反覆苦讀猶不能解之隱晦深鎖處;亦闡述用何鑰匙可解,使讀者從而得悉真知真義,不受人之曲解或假教義所礙。

用這段話當作標題,確實拗口又冗長。寬容一點或許可替他緩頰那畢竟是古代。但以敘述序文的用意來看,廷道爾這段自述其實相當現代,絕對能引起現今任何一名學術界編輯的共鳴。對作者自詡能闡明所介紹之著作的「真義」,當代的編輯想必頗有微詞,但說到協助讀者了解作品為何而寫,提供用以解讀的鑰匙?從序問世的五百年來,這幾個目的改變不大。

英語文學史上,序或引言的使用,或可追溯到歷史記載之初。9世紀最後十年,阿佛烈大帝(Alfred the Great)親自翻譯了教宗額我略一世(St Gregory)的著作《牧靈手札》(Pastoral Care),並且寫下一篇序——或fore-spæc,即前言,收錄在書首。序中概述他的翻譯策略(遵照著名公式:時而字譯,時而意譯〔hwilum word be worde,hwilum andgit of andgite〕),也說明當下時空何以迫切需要這本著作。

蘇格蘭作家阿拉斯岱爾.格雷(Alasdair Gray)的《序言書》(The Book of Prefaces, 2000),用「摘要序」(excerpted prefaces)這個廣義名詞將引言含納在內,提出他所做的編年調查。從7世紀中葉的詩人卡德蒙(Caedmon)一路到20世紀初的詩人威爾弗雷德.歐文(Wilfred Owen),有些序是著作的原作者所寫,有些則否,不論何者,格雷(與許多副文本寫作者一樣,借建築為比喻)都把序視為「言語堆砌的門檻,幫助讀者脫離平日行走的地面,一窺堂奧」。

在格雷看來,序夾在兩股拉力之間,一方面要推銷這本著作,一方面要讓讀者為接下來的閱讀任務做好準備;序「既是廣告也是戰帖」,我們或許可以期待不必看到累贅的修辭。格雷指出他希望讀者閱讀序時可感受到某些「樂趣」,包括「看大作家發脾氣」和觀察「傳記花絮」(「我們發現雪萊在草皮平台上寫作兼曬太陽」「聽作者交談的樂趣」)。

近代的書籍雖然通常附有某種具序言性質的聲明,但大約1800年以後出版的書,序往往用於標舉該書的文化意義,乃至於提出該書可列為經典的理由。現代版本的序,則是用來為作品貼上文學評論和機關認可的標籤。從約翰. 彌爾頓(John Milton)《失樂園》(Paradise Lost)的出版歷史即可看出,「序」被當作文學與圖書的固有要素,這是相對晚近才出現的概念。

《失樂園》問世於1667年,沒有任何前文素材;1668年再刷才在正文前增加了7頁,包含一篇分別為上下冊所作的「提要」(情節摘要),另有印刷商山繆.西蒙斯(Samuel Simmons)作序(「為滿足眾多欲一睹為快之人,我千方百計購得本書」),外加彌爾頓為無韻詩寫的辯護,以及一份標題為「勘誤」的13處錯誤校正清單。1674年的第二版將全詩拆為十二卷,而非首版的十卷,並收錄一幅由華特.道爾(Walter Dolle)繪製的彌爾頓雕版畫,以及山繆.巴洛(Samuel Barrow)用拉丁語和安德魯.馬維(Andrew Marvell)用英語寫的頌詩。1688年則首度嘗試製作插畫版,卷首插畫刊印羅伯.懷特(Robert White)繪製的雕版肖像畫,其後每一卷都有對應的雕版畫。

到了18世紀,各版詩前漸漸出現連篇累牘的副文本材料。如1757年的湯瑪斯.紐頓(Thomas Newton)版,收錄10頁給巴斯伯爵的獻辭、一篇介紹文本歷史與編輯理念的「前言」、85頁的「彌爾頓生平」,以及喬瑟夫.艾迪森(Joseph Addison)的〈評失樂園〉(Critique upon Paradise Lost)。世紀後的版本,也延續收錄彌爾頓的生平簡介(有時劃分成傳記事實與對詩人「道德人格」的討論), 以及山繆. 約翰生(Samuel Johnson) 與其他人所作的範評,1821年約翰. 邦普斯(John Bumpus)印行的版本即為一例。

以上所述的各個版本均未使用「序」一詞,但序的概念約莫就在此時漸漸為人採用,例如1874年大衛.麥森(David Masson)的版本,就在前言中收入「書誌、傳記、評註」材料。麥森版這個做法,突顯現代(即1800年後)已知利用序來彙整早期的副文本,讓比較分散的架構變得條理一貫。到了20世紀末,新版本若未把卷首的討論統整成一篇「引言」,反倒不尋常。

就以2007年芭芭拉.勒沃斯基(Barbara Tversky)的版本來說,引言是溫習彌爾頓詩作書寫與出版歷史的空間,並簡單向彌爾頓的生平致意,同時概述文類傳統及詩作多變的歷史脈絡,闡述與其他彌爾頓文本的關聯,斷言詩作所探究的核心問題。以上組成要素的占比會因版本而異,但這些要素的存在和學術性引言的總體結構,已經非常固定。

引言也是經典地位的可靠表徵,至少表示該作品有不容小覷的重要地位。另一個更明確的文化聲望表徵,則是出現獨立於文本以外且長可成書的序言。例如約翰.布羅德本特(John Broadbent)為校園和大學教學所著的《失樂園序言》(Paradise Lost: Introduction,1972)。近年,即1980年代末以來,「賞析」(companion)或「導讀」(guide)等名詞逐漸取而代之,占領這個領域。專門用語的轉變也暗示一種有來有往的教學型態,閱讀一首艱澀的詩作是需要齊心協力之事,布羅德本特以往與讀者之間那種偏向上對下的階層關係如今令人不安。

18世紀初的「古今之爭」(Battle of the Books),可見到正反雙方中自稱「古派」(Ancient)的一方,對學界發明的各種文本裝置大加訕笑。像是《格魯布日記》(Grub Street Journal)翻譯法國教士休特(Pierre Daniel Huet)的評論,並大表贊同。

休特回顧文學作品少有附加副文本的時代,不勝感慨地說:「古人之作不得不只能閱讀手稿⋯⋯〔而〕那些功能性的附錄⋯⋯例如翻譯、前言、摘要、分章、註釋、評論、索引、文法、詞彙和學習重點,彼時盡皆罕見。」休特絮絮叨叨地列舉出眾多書本構件,前言作為其中一項,特別又被該時代多位英格蘭作家挑出來抨擊。亞歷山大.波普(Alexander Pope)認為前言是智識退化的表現。他在詩作《文丑傳》(Dunciad)

第一節第277行寫著「序曲衰頹為前言」,認為前言是詩歌格律萎縮成散文。同樣也在《格魯布日記》裡,前言的前身不是序曲,而是另一種副文本:索引。書中主張,在索引移至卷尾後,出版商覺得卷首看上去空空蕩蕩,才因此發明純粹填空用的前言:

序言的發明再如何自誇,也比不上印刷古老。經典作品的出版者很少冒險逾越界線,頂多只會略談作者生平及簡列一份索引。我看過的1600年以前印行的書,索引大多位於序言現今所在的位置。但是將索引挪至卷末的做法漸興,開始有人覺得書看來太過赤裸,因此用一長串文字填補原本索引所在的空位,但那些文字在那裡既無道理也無意義。

與此同時,喬納森.斯威夫特(Jonathan Swift)則埋怨18世紀的讀者對前言若非置之不理,就是過分關注:

令人望而生悲,於今我們這個時代,許多懶惰的讀者打著呵欠,將四、五十頁(當代慣有的)前言和獻辭一翻而過,彷彿那寫的全是拉丁文。但反之也必須承認,我知道有為數可觀的讀者,除了前言一概不讀,便逕行評論,自作聰明。

真的有那麼多人除了前言一概不讀嗎?這個控訴所反映的景象,肯定比狄斯雷利聲稱普通讀者懶得讀引言更慘。我們希望兩者在這本書都不會發生。現代學術引言常用吹捧書中文章的方式收尾,但這麼厚的一本書,要一一總結各章很累人。何況斯威夫特警告過,大意有可能取代原文,也為我們這篇序帶來新的焦慮。所以我們寧可學崔斯坦寫道:「我的章外之章就到這裡」,當機立斷結束這一章,讓我們把目光焦點從菜單移向盛宴。

