《可傳承的日常》：當我們透過「自我否定」來「除舊布新」時，日本人卻一面布新、一面小心翼翼地保留傳統

文：徐明松、倪安宇

第二章 尋覓宜居

（前略）

一九九○年代，由民進黨執政的宜蘭縣政府提出城鄉風貌政策，其中一項是「宜蘭厝」活動，也就是所謂的民居建築，可惜舉辦幾屆後無疾而終。時任文化局局長的陳登欽說：「不提建築，不提建築師，不提設計如何，一切那麼自然，民居真是無名的。」

然而這種想像更偏向知識分子一廂情願的鄉愁，未認清建築形式跟時代的關係，也不清楚新形式的方向，單純懷舊。

田園城市 Garden City 十九世紀末，英國都市學家埃比尼澤．霍華德（Ebenezer Howard, 1850-1928）爵士為解決工業革命後城市人口激增進而衍生的居住問題，提出田園城市概念。在大都會近郊建立低密度衛星城鎮，每一城鎮總面積為六千英畝，中心為一千英畝城鎮用地，五千英畝為農地， 總居住人口控制在三萬人左右，生活可自給自足，擁有新鮮空氣和休憩空間，有大眾交通工具或高速公路連接都會區。每當人口數超過設定，便另外發展新的城鎮單元。 民居建築 民居建築是一種經由長時間生活及需求而產生的區域性建築形式。早年因地理或交通的限制，無論工匠技藝或材料運用都無法像今天這般互相流通或移動，造成區域建築保有「形式」上的一致性，而形成所謂的民居建築。

到底該如何定義民居？如果依照傳統說法，可能比較接近歷史上經過時間遞衍、慢慢形成的約定俗成建築。而相對封閉的社會裡，人與人之間的地域認同即是透過這種共同記憶來傳遞文化與情感。問題是，當今天社會的多元性形成，所有欲望、材料透過新的傳播媒體與便捷交通運輸快速傳遞，技術的普同性抹除了邊界時，還有沒有可能去構建共同形式的民居？如果不仰賴共同記憶，而是以反映地域條件為共同準則，那麼準則又是什麼？

「類社會住宅」的可能

時隔二十年，有人提出了另一個思考方向和可能答案。

由五股交流道下高速公路，在車陣中從繁忙的新五路轉進自強路。沿途風景難以形容，是上個世紀七○年代台灣經濟起飛、市郊工廠雲集的典型畫面：道路狹窄，像是臨時建築的鐵皮屋之間夾帶幾棟風格呆板的住商混合公寓，各種紛亂不和諧很難讓人有回家的放鬆感受，只想加快腳步不願停留。不過路邊出現許多房地產、家具店，或托兒所的廣告看板，說明昔日工業區已悄悄轉為住宅區的城鎮變化。沿自強路前行，過了一○七縣道，果然開始進入住宅區，放眼望去不是新建案，就是等待更新的集合住宅，是台灣市郊房地產投資形成的新市鎮風貌，建築風格流於矯情，或粗糙媚俗。

轉幾個彎，就快要失去方向的時候，眼前出現兩棟以灰色為主、黃色為輔的高層建築隔著馬路相望，跟周圍其他建築群並置，顯得有些「格格不入」——不過是讓人眼睛為之一亮的那種格格不入。貌似素樸簡潔，其實經過縝密設計，彷彿德國大都會常見的高品質社會住宅。

談及歐洲社會住宅，得先把貧窮、低收入戶、弱勢族群、治安疑慮等標籤撕掉。

固然有因住民經濟條件不佳、建築空間規劃不當而成為犯罪溫床的案例，例如義大利拿坡里的船屋國宅（Vele di Scampia），但是大多數社會住宅是在高炒作、高房價市場機制之外，為解決新興或年輕族群居住需求而興建的集合住宅。為避免不必要的浪費，將冗餘裝飾拿掉，以功能和空間品質為重，少了莫名的雕樑畫棟或西方列柱拱門，沒有大而不當、金光閃爍的公設或虛矯的花園噴泉，也沒有一般住宅將本求利選擇便宜建材、貼著法規低標壓縮空間的問題。往往這些社會住宅還更能完好地凸顯「少就是美」的現代建築品味。也就是先前所說的——「可傳承的日常」。

而我們眼前這兩棟建築，是德國中生代建築師Philipp Mainzer設計的「小宅革命」（Big Apartment）。他創立的e15家具品牌為台灣設計界所熟知，其中臼齒凳（Backenzahn）更被視為收藏首選，但是我們對他的建築作品很陌生。

當人文積蓄被淹沒

我們常看到建案廣告努力洗腦消費者：「這是一棟漂亮的房子！」然而曾幾何時，不但買房子是一件奢侈的事，而且不管你有錢或沒有錢，在台灣都很難買到真正「漂亮」的房子。當然，「漂亮」是一個有爭議的字眼，在今天台灣這個多元紛雜且媚俗的大眾市場裡，尤其是如此。

一九七二年，美國建築師范裘利（Robert Venturi, 1925-2018）等人在《向拉斯維加斯學習》（Learning from Las Vegas）一書中揭示了「大街就是好的」新資本主義商業文化。他們認為美國不像歐洲有自己一脈相傳的文化，四處可見古典建築作為參考基準。於是范裘利等人從普普藝術汲取靈感，指出唯有從現實生活中尋找素材，才可能建立美國自身獨特的建築文化，因此「大街就是好的」、「向拉斯維加斯學習」或「建築就像廣告看板」成為當時名盛一時的建築口號。如果「大街」有可觀之處，也不無可能進入一種良性循環。可惜，歷史證明此路不通。

其實台灣早年不乏漂亮的集合住宅，像王大閎在南投中興新村設計了一批員工宿舍（一九五八），就是很有見解的住宅建築。位在台北和平醫院附近的台銀宿舍（一九六五，已拆除）亦是極富巧思的公寓型宿舍。敦化北路、長春路口的良士大廈（一九七○），更是少有的高層集合住宅佳作，由挑高騎樓轉進兩側有植栽的狹長高聳天井後才到真正的大樓入口，這個過渡空間既可隔開都市喧囂，也可讓人轉換返家心情。進入一樓門廳正前方便是電梯，到達樓層後踏出電梯，由窗戶望出去的景物被分成左右兩棟建築的側牆「包圍」，彷彿山壁屏障，提供獨樹一格的隱密感和安全感。

Photo Credit: 木馬文化出版 王大閎於一九五○年代設計的建國南路自宅。圖為臥室的月窗。

Photo Credit: 木馬文化出版 建國南路自宅客廳一景。

另外還有吳增榮的栗林村國宅（一九七二）、皇冠大廈（一九七五）和台中模範大廈（一九七九）都不遜色。其中位於苗栗大湖的栗林村低密度國宅建材樸實，細部設計毫不馬虎，小巷弄穿插在屋與屋之間，頗有曲徑通幽之美，是兼具現代語彙和地方村落空間意涵的作品。

台灣的建築文化之所以走向衰頹，一定有其歷史成因。 ——台灣文學史家葉石濤

有如是觀察：

五○年代裡公營事業把所有台灣經濟的大動脈一把抓的經濟狀況於七○年代逐漸解體了。同時外資的進入、跨國企業的增加，也使得台灣不得不走向更自由化和國際化的途徑，然而這種經濟體制，使得台灣經濟和文化受到摧殘和汙染，也造成台灣的固有傳統文化和民族風格蕩然無存。而向美國一面倒的政治態勢，更令台灣的現代化被人譏為「美國化」……

而且，「不幸這一批七○年代末到八○年代左右出國的學生，多數去了美國，又沒像王大閎、張肇康還碰到『偉大』的年代，他們當時正值『紐約五人』（The New York Five）發燒，後現代建築逐漸抬頭的衰頹年代。在美國，建築已成為媒體控制的商品，文化正在走下坡。不過受美國影響的『悲劇性』是歷史原因，一九五○年韓戰爆發，一九五一年美援開始，就注定了台灣與美國的依存關係，那股由美國主導的經濟力量，快速移動到七○年代全面爆發，淹沒或取代了五○到七○年代那曾有、但微弱的人文積蓄」。

這是台灣戰後在快速求變，並整合進入世界生產體系中所付出的代價。撇開先入為主的價值判斷，或許有人會說：台灣是一個市場無法自給自足的蕞爾島國，不先求溫飽何來餘力談文化？然而今天回頭看，嵌入以美國為主的世界資本主義體系固然是「人文積蓄被淹沒或取代」的主要成因，但是當我們透過「自我否定」來「除舊布新」的時候，日本人卻一面布新，一面小心翼翼地保留傳統。因此城市裡有為數不少的大型神社或廟宇，新舊並陳成為日本生活的日常，而日本設計師的作品也大多展現了現代與傳統美學融合的努力和成果。

所以說到底，是我們自己的底蘊不夠，或者也可說是當代華人相對缺乏文化信仰，社會上瀰漫功利主義，輕易就能放棄既有的傳統。加上台灣美學教育流於形式，不思傳統文化的轉化再現，試圖從中汲取精華與現代精神結合，或只將傳統文化元素拿來就用，或劣化簡化後做拼接組合，要不就直接向經濟數字靠攏。落實在建築上，便成為一棟棟徒具形式表象、不具文化意涵，而且不美麗的建築殼子。

當然，在居住需求和模式趨近一致的今天，是否具備傳統文化元素並非評斷建築優劣的關鍵，關於好建築的定義，上一章已經闡明。那麼回頭看Mainzer這兩棟建築到底有何不同，能獲得許多年輕住戶青睞，也讓走遍歐洲、看過無數現代建築並專研建築多年的我們感到驚豔？答案應該不止是「台灣一般住宅太糟糕，顯得這個作品有點特別」這麼簡單。

書籍介紹

本文摘錄自《可傳承的日常：從葛羅培斯到Philipp Mainzer，一條始於包浩斯的建築路徑》，木馬文化出版

作者：徐明松、倪安宇

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經典的住宅建築＝理想生活的容器

足以為未來的宜居日常奠定範式

一部以建築為跳點的旅行散記，

也是一場關於住宅美學的思辨之旅

從包浩斯創辦人葛羅培斯，

到新法蘭克福計畫的恩斯特・梅與斐迪南・克萊默，

再到德國當代頂尖全才設計師Philipp Mainzer，

本書開啟一趟建築漫遊，看見百年以來德國設計思維的承繼。

好設計，能成為百年後的日常

說走就走、想停就停的旅行，有時是偶遇精彩建築的最佳方式。本書以德紹之旅為始，作者重訪包浩斯校長葛羅培斯設計的教師宿舍，感佩其歷久彌新的經典魅力；當年包浩斯的大膽思辨與嘗試，如今已成現代的日常，且正因是日常，而有了傳承的能量，推動至今。

宜居的思索，新法蘭克福的啟示

由此，作者回顧自身居處的台灣，尋覓起宜居空間的答案；偶然地，在德國當代全才設計師Philipp Mainzer的第一件台灣建築作品中，探見解答的可能。

為了探求Mainzer作品的設計原理，作者前往法蘭克福近郊拜訪，並循其指引，重溯1920年代的「新法蘭克福公共住宅開發計畫」，看見這座城市如何以社會住宅完成建築形式的變革，成功成為現代住居的絕佳典範；也看見當時德國建築師與設計師如何以住居為起點，並精心規劃日常生活用品，修補工藝與藝術之間的裂縫，賦予住宅空間更多人性化。

建築與家具的共鳴

所謂的好建築，不只是一張皮或一座殼，建築空間裡的一切，都是建築的延續。就空間設計而言，建築和家具互為表裡，而透過Mainzer極簡的家具設計，居住空間有了「向自然靠攏」的韻致。因著Mainzer的經典代表作大腳長桌與臼齒凳，我們看見將一株株原木的歲月搬進住居的可能，這也呼應著Mainzer所投注與實踐的建築精神。

住宅建築是生活的容器

本書從建築出發，進入更大的城市輪廓，再由城市回歸建築、聚焦家具，帶我們領會：生活容器的設計不只關乎「容器」本身，更關乎容器與外在環境之間的連結。而這一路漫遊思索的眼光，最終仍隨作者的深切關懷落回台灣：什麼樣的家居空間可讓人感到安全自在？自我與家庭的關係，如何透過空間設計進行溝通與重組？想望台灣住宅建築的未來，我們或許能有一個新起點。

好設計，是一種對日常的溫柔改革；

文化的成形，則源自生活中的點滴積累。

當好設計成為日常，傳承的文化便有深蘊──

如何理解住宅建築的價值與美學？

什麼是簡潔形式和實用機能的美妙契合？

「新法蘭克福計畫」何以成為理想的公共住宅與都市規劃典範？

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬