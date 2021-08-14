烏烏醫師《無框身體》：凍卵——科技始終來自於人性，醫療終將解放女性

文：烏烏醫師

【凍卵，或許可以解放妳】

在遙遠的住院醫師年代，我第一次聽到凍卵這項技術時，心中竟馬上二次創作一句廣告詞：「科技始終來自於人性，醫療終將解放女性。」是的，這項技術幫女人凍結無情的時間，讓卵巢沙漏暫停倒數，給了我們更多餘裕和資本去考量現在該懷孕還是拼事業，也避免怕以後生不出來，先隨便找對象結婚的窘況。

凍卵技術，生育的新選擇

隨著凍卵漸漸普及，不管是飯局、講座或是網路問答，每當談及生育議題時，總會有人請我針對凍卵發表看法，給予專業意見。先破題，這個議題要考量的面向很多，即使是專業人士，看法都未必相同，各國生殖醫學會仍無共識。

凍卵的流程前半段和試管療程相似，都是從月經第2-3天起施打排卵針劑及根據卵巢超音波的結果，調整藥物劑量，等到成熟的卵子數目足夠時，就會安排取卵手術，只不過試管療程後續會進行精卵結合，凍卵則直接將卵子冷藏保存。整個療程大約2 到3週，花費約10萬元上下，後續每年保存費約1萬以內，可永久保存沒有期限。

近年來，冷凍卵子的技術已日趨成熟，非實驗階段。解凍後成功懷孕率和解凍胚胎差距已逐漸縮小，一般來說，冷凍卵子時年紀越輕，解凍後卵子的品質越好，成功受孕的機率越高。根據歐洲生殖醫學會期刊數據，20多歲女性每凍1顆卵成功懷孕的機率有10%，35歲剩下7%，40歲有4%，到了45歲則是1%。所以為了提高解凍後成功懷孕的機率，醫師都會建議年紀越大的女性需要保存的卵子數目就越多。（參考台灣生殖醫學會建議：30-36歲要取15-20顆，37-39歲取 20-30顆，40歲以上要取30顆以上。）

取卵手術，是舒眠麻醉下，藉由陰道超音波指引，從陰道穿刺取卵，傷口只有針孔大，手術時間為30-60分鐘，不需要住院休息，算是風險相對很小的一日手術。不過，凡是手術都會有併發症，好比傷口感染、腹腔內出血、麻藥過敏等，但機率和其他手術相比並無特別高，大可不必過於擔心。

刺激排卵，不會有疾病或提早更年期之風險

有人擔心數次的排卵刺激，會增加各種婦科癌症的風險（乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌）。但根據目前的數據顯示，不管後續是要凍卵或進入試管嬰兒療程， 都不會增加風險！因為雖然排卵刺激藥都是賀爾蒙製劑，但藥效都是短期不會殘留人體，且都在安全範圍內，長期來看，並不會增加癌症、肌瘤、巧克力囊腫的機率。不過如果在排卵刺激前就已經被診斷癌症，就要和專科醫師討論，決定凍卵是否合適。

另外，即使多次取卵，也不會讓更年期提早報到，因為女生出生時的卵子數目約有200萬，而終其一生所排出成熟的卵子也只有400顆上下，大部分的卵子還來不及成熟就萎縮了，並不會因為療程多取了幾顆卵就把庫存的卵子提早用光。

至於排卵刺激時，可能因賀蒙爾蒙所產生的副作用，例如：比較容易水腫、體重增加、腹脹，這些都是可逆的現象。因此以醫學角度來看，凍卵是一項安全、成熟的醫療技術，可以讓還沒打算現在生育的女人多一份保障。只不過，到底該不該凍、幾歲去凍最適合，就未必是醫學可以回答的問題。在考慮這個議題時，追根究底還是要先釐清自己想不想生一個有「自己基因」的孩子。

舉例來說，有朋友告訴我，她很早就和先生講清楚她不想經歷懷孕的辛苦和身體的變化，所以暫時不考慮生育。如果將來後悔，大可以收養小孩，反正社會上，需要人愛的孩子還那麼多，她何苦自己懷孕。相對的，我也有遇過快要40歲正在打離婚官司的女生，趁著訴訟期間先去凍卵，避免蹉跎光陰，未來錯失生育的機會。因此我認為若妳處於想生育但目前做不到的狀態，好比同性伴侶、單身女子、不想和目前伴侶生育但可能未來會有不同想法的女生，就可認真評估是否該凍卵。

凍卵評估指標：年紀、AMH數值、個人資本

至於該怎麼評估，我認為最重要的指標是：年紀、卵巢功能指數（AMH）數值、個人資本。

年紀

大部分的醫師會建議女性在35歲前凍卵，因為年紀越大卵子品質越差，為了提升懷孕率，要保存的數目也就越多。其實，數據會說話，北部一家醫學中心的平均凍卵年紀就約落在37歲，就能看見年紀考量的端倪。

超過40歲也不是不行，但因單次療程能取出的卵子可能只有1、2顆，有時甚至得進行超過10次療程，付出和回收不成比例，女性本人相對更辛苦、壓力更大。

相反的，若年紀低於30歲則可暫時不考慮凍卵。就曾有一個20幾歲的女子，每次看到我開口就是：「烏烏醫師，凍卵可怕嗎？我該凍卵嗎？」仔細詢問她的動機，才發現是算命先生警告她命中無子，要戒慎恐懼。我只好拿出數據告訴她，一般年紀小於30歲因後續自然懷孕機率高，可暫時不考慮凍卵一事。真的很擔心可先安排檢測AMH，排除卵巢早衰。

卵巢功能指數（AMH）數值

其實AMH檢測問世時，主要是不孕夫妻在評估該選擇人工授精或試管療程時的一個指標。AMH這種賀爾蒙是由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，我們可藉它的高低去推測卵巢卵泡的庫存量（越低表示卵子庫存越少、卵巢功能相對較差），以及預測排卵刺激後能取出的卵子數目，進而決定刺激排卵時的療程和劑量，減少卵巢過度刺激症候群的發生。

因此這個數值可作為年紀之外，凍卵與否的第二指標，女性AMH指數在每個年齡層有其正常的範圍，一般來說介於2-5之間，隨年紀、卵巢功能退化逐漸下降，40歲以後通常會降至1以下。若在40歲以前指數就低於1，則為卵巢早衰跡象，或是檢測數字比同年齡的人低上許多，醫師就會建議可提早考慮生育甚至凍卵。

個人資本

再來最現實的還是個人的資本，直白一點說，10萬元是妳幾個月的薪水會深深影響最終的決定，畢竟10萬對某些人來說不吃不喝也得存上大半年，但對有些人來說不痛不癢。因此考量的基準點當然大不相同，不能一概而論。

正因如此，就有媽媽開玩笑地和我說，以後不僅要存學費，還要預存女兒的凍卵經費，讓女兒可放心去追求個人目標，不受年齡限制。就我所知，目前也有許多知名美國公司還會提供30歲以上女性員工免費凍卵的福利，讓事業和生育兩端猶豫不決的員工，可先暫緩生育計畫，繼續為公司賣命，想想真是資本主義的極致！

其實我認為凍卵就好像買保險，若到時真的派上用場，就會深感付出的金錢和時間相當值得，但相反的，最終若妳順利自然懷孕，或打消生育念頭，這些先買好的保險，就無用武之地。總歸來說，凍或不凍，幾歲去凍，最終的選擇權永遠在妳身上，沒有對錯。

此外，我還是要提醒，雖然凍卵可以暫停卵巢年齡，子宮功能也不受年紀影響，但隨著年紀增加，各種孕期病發症如子癲前症、妊娠糖尿病會顯著上升，懷孕風險相對比較大。再加上肌力、骨質、體力會隨年紀流失，產後育兒會更辛苦。因此我建議，若打算推遲生育年齡，務必靠著重量訓練和健康飲食，把自己身體的基礎打好，另外考量到自身健康和與孩子的年齡差，還是盡可能別超過55歲再受孕，畢竟其他器官沒有被「冷凍」，還是會隨時間老化啊！

書籍介紹

本文摘錄自《無框身體：婦產科醫師寫給妳的身體指南，破除性別限制與生育迷思，陪妳一起愛自己》，高寶出版

作者：烏烏醫師

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「我不是很喜歡『妳歡喜做，甘願受』這句話，

因為很多女人在做之前，以為自己是沒得選的。」――烏烏醫師

從初經開始，關於女性身體的迷思就一條龍的展開。

而「為妳好」，有時會讓妳陷入不友善的限制與框架中。

所以，愛自己，要從懂身體開始。

妳知道嗎？賀爾蒙細緻變化讓每個女人的身體如此與眾不同。但醫學的問題有時不是非黑即白，灰色地帶總是有許多空間，為了解釋這些不同，就衍生出各式對女性身體的迷思和禁忌。

外陰要亮白又香，才值得被喜歡？

流產了，是不是子宮不好？身體差？

經痛比別人痛，是不是因為偷喝冰水？止痛藥吃太多？

還有還有更多疑問……

妳的血量跟別人不一樣，是不是月經失調？

打COVID-19疫苗會影響月經？

生育率低和少子化，讓妳的身體不是妳的身體？不生小孩就是人生失敗？

吃避孕藥和止痛藥會傷身體？

月經來為什麼還要運動？

妳該養卵和養子宮？真有這回事？

婦產科看診都在看什麼？我真搞不懂

雖然很多說法都以「我是為妳好」為出發，雖然「妳就是ＯＯＯ，所以才會ＸＸＸ」的說法好懂又親民，但仔細想想，這些理論基礎不踏實，又隱藏著許多不友善，讓女人漸漸失去身體的掌控、自主，感覺被困在身體裡，甚至懷疑或批評、厭惡自己。妳有沒有時候也想大聲吶喊：

「我不在乎你對我好不好，請你別來告訴我怎麼做。」

「我自己的身體、感覺、情緒我自己懂，可不可以讓我自己決定？」

那從懂自己的身體開始吧！本書是以專業婦產科醫師角度寫給妳的身體指南，破除性別限制與生育迷思大小事，陪妳一起愛自己！當妳了解月經週期的奧秘、賀爾蒙的波浪，就懂得靈活地運用各種資源緩解疼痛、不適，就可以溫柔地找回身體主導權，大膽擁抱無框的身體，勇敢做出屬於自己的決定。

做自己、愛自己，妳，應該是有選擇的。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰