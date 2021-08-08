想念爸爸的時候，我就把想要給爸爸的，都加倍地給了媽媽

想念爸爸的時候，我就去巷口找小貨車，一種隨時都會開走的水果貨車，隨便買個什麼都好。

爸爸走的時候，我未及桃李年華，轉眼間，四捨五入竟也要邁入知天命了。

那一年，前一天的下午，在台灣師大誠四樓上完課後，在教室外的公共電話筒裡，聽到依舊醉茫茫的爸爸、依舊地不知所云，我憤慨地摔了電話。

隔天一早，姍姍來遲、走上同一棟樓的同一間教室要上課時，系教官趕在我走進教室前攔住我，說著：「妳父親去世了。」

在那個手機還未風行，學校宿舍的電話還得由管理室阿姨接聽、甚至有通話時間限制的年代，我的爸爸，死了一個晚上了，我才聽到消息。

當時我恨恨地睨著教官說：「你騙我！」雖然，在這個應該誠正勤僕的校園中，我經常給你找麻煩，但你也沒有必要這樣報復我吧？

「是你哥哥打電話來說的，因為女生宿舍電話打不進去，所以他打電話到教官室來說的，他說他也已經要從學校趕回去了，如果妳怕有什麼消息誤傳，不然先打電話回家確認一下好了，希望這只是誤傳而已。」教官鐵漢柔情地，希望我諒解他的訊息。

已經忘了後來是怎麼得到肯定答案的，也忘了是怎麼到車站、又是怎麼回到家的，都忘了；只記得不停地掉淚，從回宿舍整理行李開始，淚水像潰堤似地，沒有停過。一直哭，一直哭；從宿舍哭到車站，從高速公路一路哭到家裡。直到看到爸爸像睡著一樣靜靜地躺著、握住那他捲曲而冰冷的手時，才止住悲痛的抽咽，變成只是靜靜地流淚。

整整兩天一夜後，淚水才突然像乾了似地，再也擠不出一滴來；然後，就這樣默默守著爸爸的靈柩，悶聲不響。直到爸爸出殯那一天，家中長輩都還一直吼著：「哭啊，你們要哭啊！你們爸爸死了、要出殯了，你們這些小孩怎麼都不哭！」、「他對你們再怎麼壞，也是你們的爸爸，你們要哭啊！」、「不要怨恨伊了啦，都死了、過去了，不要都不哭啦！」、「現在的小孩只會難過在心，不會哭啦……」

直到多年後的現在，依稀聽得到姑丈最後跳出來緩頰的最後一句嘆息聲。

在鄉下？或者，在華人傳統觀念裡？愈是德高望重的人，死後下葬的時間拖得愈久？聽過有半個月、一個月後才下葬的，有七七四十九天後才下葬的，甚至，有半年後才下葬的..........

我的爸爸，只有一個星期；七天後，大家就解脫似地很快處理完他的後事。畢竟，他死得實在不怎麼光彩，醫學報告、死亡證明書寫的是心肌梗塞，但其實，是發酒瘋發到一半心臟麻痺倒下的。

地球依然在轉，但時間是靜止的。即使多年過去，當時的許多片段，依舊歷歷在目，停在腦海的某個特定角落，不曾向前流轉。

是的，他不是一個負責任的好爸爸，也不是一個有擔當的好丈夫；充其量，就是普羅大眾裡一個失志的中年男人、失意的人生。

剛開始，是命運對他不好。

佃農之子的他，搭著台灣經濟起飛那年代的順風車，原本有白手起家創業成功的機會，卻在娶妻前夕發生電擊意外，麻痺、扭曲了整個右手掌；躺在病床上奄奄一息，沒人知道他能否活下來；連新婚妻子都是姑姑前往代娶進門的。也因此，打從我有記憶以來，爸爸都是用左手寫著歪歪斜斜的字，因為，他不是天生左撇子，而是非自願變成左撇子的。

即使如此，病癒、起床活動後的他，並沒有虛度三十而立之後的那段青年精華期；他以單手、殘肢積極開創婚後人生，在家族長輩助力下，很爭氣地起了一家規模不算小的羽毛工廠，還因此買了到現在庇蔭兒孫的田地，蓋了那個年代、小巷子裡的第一棟水泥樓房……所以，小時候，記憶裡的生活條件是優渥的；爸爸經常北上開會，經常帶著媽媽跟團出外旅遊，甚至帶哥哥坐飛機去花蓮辦公。在爸爸這顆大樹下的美好時光，即使當時年紀小，但我不曾忘記。

只是，風雲變色。

十歲的時候，一切突然變天了。

先是聽到爸爸被倒會，對象還是自己暗戀的同學父親；於是，很小便知道，愛恨情仇原來是糾葛纏繞的，很難絕對地愛，也很難絕對地恨。接著聽說，爸爸跟生意上的朋友有了糾紛，「票據法」是此生學會的第一個法律名詞。最後，一場半夜惡火，吞噬了爸爸原本不屈從命運、即使殘廢也不放棄東山再起的最後江河！

那片熊熊的火光；停止了。

那個爸媽帶著哥哥還在鎮上兼差賣四果冰、與臥室成L對角的廠房火苗不知何時竄起、鄰里親友在樓下竭力嘶吼、我跟弟妹們不知是怎麼醒過來、又是怎麼一一下樓的夜半；停止了。

時間突然都停止在腦海不動了，即使再怎麼努力，都無法遺忘地定住在記憶盒裡；無論經過幾年，隨時打開記憶的盒子，那畫面隨時還是會傾洩全出、讓你措手不及地淚流滿面。

過度驚嚇的我，隔天是一陣猛嘔猛吐，然而，不知什麼是創傷後遺症的那個年代，連療傷的時間都沒有，便跟著和大人們一起在焦黑的廠房中清理善後。那是我們家第一次上媒體；是的，羽毛工廠失火的消息成了地方大新聞，而不同報紙的寫法不同，所報導的損失也和保險公司算出來的天南地北。

大概是從那個時候起，也就知道了媒體不可盡信，知道有些歷史真相永遠不會水落石出。

除了媽媽當初沒有因為未婚夫突然殘廢而違背婚約外，命運，似乎真的沒有眷顧過爸爸。

爸爸是有資格憤世嫉俗的，所以，和世界上大部分失志的人一樣，爸爸似乎也放棄了命運，從此選擇用酒精麻痺失意的人生；於是，名字裡有個「雄」的爸爸，從春風得意、同業公會裡的「正雄」，變成了大部分時間都在打罵妻小的「醉雄」。

而我們也從附近婆婆媽媽們上班、打零工的「頭家」子女，變成鄰居口中「沒錢人的仔」。啊！那張小頭銳面、訕笑著咱是窮人家小孩的面孔，我至今不能忘哪！

憂鬱童年，就這麼在我10歲的時候開始。青春，也是這樣被迫著提早追上大人的。

之後的記憶裡，大部分時間，爸爸都是處於醉茫茫的狀態；漸漸地，大家都怕他、氣他、恨他，然後，瞧不起他。只有我跟媽媽知道：只要是清醒的時候，其實爸爸還是沒有放棄過自己。

種田、做代工；賣蔬果，零售兼中盤……爸爸後來試圖闖過不少事業，但是，我不知道這時的爸爸是已經失去鬥志所以做什麼都失敗，還是因為做什麼都失敗所以愈來愈失志；總之，一句「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，道盡了爸爸這個中年失意男子的無奈與無能，這句話，也成了爸爸留給我最受用的遺產。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

忘了是哪一個年冬的夏日，當天一早，還未灌下紹興酒的爸爸，壯志滿懷，在小卡車上裝載田裡採收的瓜、市場批來的果，邀喝孩兒們和他一起去叫賣。兄弟妹們一個個因為被打罵怕了，所以敬爸爸如鬼神而遠之；只有我，因為每次月考固定拿獎狀回家，因此領受過爸爸許多疼愛，相較下比較不怕爸爸，便自告奮勇跟去。

那天，爸爸開著小貨車，從我們鎮上繞啊繞的，只要遇有方便停車、不乏人煙處，爸爸便停下車來叫賣瓜果；沒有麥克風，只用清口大聲叫賣。那天，我和爸爸不知繞過幾個鄉村、幾個鎮。

記得午餐是在大水溝旁的一個麵攤解決的；記得要小解時，小卡車停在路邊圍牆、是爸爸幫忙把風的；還記得，在某個大鎮有個好心大嬸讓父女倆進去喝水、如廁；最後則記得，滿車的瓜、滿箱的果，幾乎紋風不動地，穿過大街小巷又回到白日光燈下，蚊蚋盤據賣相不佳的殘果，食不完、棄可惜，父親無奈失意失志失心發酒瘋的夜.............

所以，想念爸爸的時候，我就到處找那種隨時都會開走的小貨車臨時水果攤，隨便買個什麼都好；或者，更正確一點來說，只要看到那種不定點、不知什麼時候出現、不知什麼時候開走的賣水果小貨車，我就好像看到了爸爸。

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。

所以，在想念爸爸的時候，我就把想要給爸爸的，都加倍地給了媽媽。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航