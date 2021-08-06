崩口人忌濱口龍介：在《偶然與想像》中找或逃避生活

文：曾繁裕

有一種藝術形式叫「克制」。

濱口龍介的《偶然與想像》（2021）並非燦爛的炫技電影，那種小品特質，大概讓一般觀眾在起初數十分鐘，難以適應電影的緩慢節奏。然而，它卻贏得一座威尼斯影展評審團大獎（即最佳電影次獎），原因就在於現實。

圖片來源：電影《偶然與想像》

現實是甚麼？現實不因人的意願而富於劇情，而是隨機、通常乏味、偶然小確幸又偶然遺憾，如果現實是想像的相反詞，只因現實底下的人太被動、無奈、沉悶，才需要想像，而想像無需巨大如浩瀚的宇宙，足夠點綴生活就好。

如此，《偶然與想像》由三個分別關於三角戀、勾引老師與舊同學相遇的小故事組成，之間全無關連。場口不多，以長鏡頭串連，有點洪常秀電影的疏淡感，入局需時，但因細節間的情味而偶能觸動觀眾的興趣，那不是岩井俊二讓你久久不去地窩心的情味，而是讓你突然檢察人生的情味。

電影開初，兩位女主角完成硬照拍攝後，便進入的士，不斷閒聊，聊得不像在電影的有限時間，也不像遵從劇本似的。一位跟另一位說，她認識了一個可以跟她聊上十五小時的男人，發現彼此有許多相似之處，之後呢？她想跟他上床，覺得順理成章但又覺得太快，她不是那種會一夜情的隨便女人，然後她跟他要看看下次見面能否擦出同樣甚至更多的激情再算……然後，過程中，發現事有蹺蹊，又有更多然後，就像關錦鵬的《地下情》（1986），人物間的互動風平浪靜，但細察之下，每次試探、撒謊、若無其事和故作自信都積疊暗湧，成就個人的慾望，同時加深傷害。

對於有過情感經歷的大多數人，大概都能從當中獲得啟發，又或加深憂慮。如若你情感淡薄，只覺得第一個故事瑣碎無聊，倒可從第二個故事獲得共鳴。那位獲得芥川賞的大學法語教師，讓熟悉荷李活套路的觀眾預感他將要打破冷感脫光光，不過，事情因導演對現實的尊重而平淡，而無情者對開門的堅持，只有無情者能理解。

今和次郎發明了「考現學」這概念，與「考古學」相對，「現在」有甚麼可考？「現在」隱藏著各種被忽略的生存技巧，需要放大生活才能發現，而這電影便是一塊幽默的哈哈鏡，以種種稍離奇的尷尬（比如在走廊旁朗讀情色段落、錯認友人），折射陰暗面、缺陷與錯配，使觀眾笑後不得不直面箇中呼應，然後或許有錢落袋，或許恨了導演。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin