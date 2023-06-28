前逢甲教授劈腿9女還成立「渣男協會」群組，元配提告法院判賠50萬元確定
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吳教授與多名友人成立「渣男協會」群組，炫耀自己的性愛史，甚至教導友人「外遇SOP」，遭法院判決侵害配偶權確定，逢甲大學也認定吳違反《教師法》，於去年9月底將他解職。
前逢甲大學電機系教授吳宏偉，遭妻子控訴劈腿9女。他與多名學術界友人成立「渣男協會」群組，炫耀自己的性愛史，甚至教導友人「外遇SOP」，遭法院判決侵害配偶權確定，逢甲大學也認定吳違反《教師法》，於去年9月底將他解職。
吳不服判決上訴，反告老婆妨害秘密等罪，更將她掃地出門。高雄高分院於昨（27日）發布新聞稿，認定其侵權無誤，駁回其上訴，本案確定。
吳教授與多人婚外情
《鏡週刊》踢爆，吳與妻子交往10年後於2009年結婚，並買下台南市東區的透天厝作為新婚居所，婚後妻子除擔任台灣半導體中心的行政助理外，大部分時間都在陪伴孩子，家計則由當時擔任崑山科大電機系教授的吳負責，生活尚稱單純。
2022年1月間，吳宏偉突然向妻子提出離婚並截斷金援，隨後於2月轉至逢甲大學電機系任教；妻子對此相當錯愕，意外透過查看先生手機發現吳在2020年12月底至2022年2月間分別與9名女子發生性行為或婚外情。吳還和同在崑山科大任教的同僚以及2名已婚友人成立「渣男協會」群組，對外遇對象品頭論足，炫耀自己戰果，指導朋友「把妹SOP」。妻子怒而提告。
高等法院今天說明指出，吳妻與吳宏偉為夫妻關係，吳妻主張丈夫與外遇對象A女、B女，及LINE名稱為「蜜雪兒」「維妮（ring）」「YCChou」「Mimi」「Gennie（ring）」「Kerry」「怡安（tan）」等人發生婚外情，侵害其配偶權，依侵權行為之法律關係，請求非財產上損害。
一審法院判決吳宏偉應與A女、與B女分別應連帶給付吳妻50萬元，吳宏偉另應給付100萬元。高院二審改判吳宏偉部分勝訴，部分駁回上訴。
高院認為，吳宏偉與A女、B女逾越一般男女交往分際，侵害吳妻之配偶權，且情節重大，參酌其等往來情形、對吳妻婚姻生活圓滿破壞程度、兩造學經歷、身分、地位、資力、經濟情況、加害情節、始終否認交往等一切情狀，認原審判決酌定之精神慰撫金金額並無不當，駁回吳宏偉此部分上訴。
高院合議庭審理後，認為吳宏偉與「蜜雪兒」等7人交往情節、見面聯繫頻繁程度與A女、B女相較為輕，因而廢棄原審判決吳宏偉須給付吳妻超過50萬元本息之部分（原審此部分判吳宏偉應給付100萬元本息），駁回被吳妻此部分請求，全案確定。
不過根據媒體報導，吳宏偉疑因不甘遭元配提告，讓他人財皆失，持這些LINE對話紀錄和照片，以妻子破解其手機密碼，取得、翻拍其私密對話為由，向台南地檢署提起妨害秘密、妨害電腦使用罪之告訴，吳妻也因此遭到起訴，目前還在等待判決。
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核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
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6月是個準備出去玩的月份。
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位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
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