本土新增10例、死亡3例，指揮中心：8月10日後持續維持二級警戒、開放65歲以上長者網路實體雙軌預約

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增10例本土案例、3例死亡，指揮官陳時中表示，雖然目前疫情仍在控制中，不過，因為觀察時間短，8月10日後還是持續維持二級警戒。

另外，針對疫苗第二劑施打，目前開放65歲以上的長者可以透過網路或實體「雙軌」預約。如果沒有進行網路預約登記，會由中央提供名冊給地方，由地方政府統一為沒有網路登記的長者整批代為預約，並安排與通知接種地點與時間。

新增10例本土、3例死亡

指揮中心今日公布國內新增12例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為10例本土及2例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。



指揮中心表示，今日新增之10例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為5例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今年8月4日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市3例、嘉義縣2例、彰化縣1例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡均為70多歲且未接種COVID-19疫苗，發病日介於5月18日至6月4日，確診日介於5月21日至6月6日，死亡日介於5月28日至7月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月4日累計公布1萬4543位確診個案中，已有1萬3018人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

另外，對於疫苗施打，陳時中表示，昨天注射疫苗的人數相對多，共有27萬6777人注射疫苗，第一劑覆蓋率目前達35.84%，劑次人口比為37.79%。

8月10日至23日維持二級警戒，但開放游泳池

陳時中表示，雖然目前疫情仍在可控制的範圍內，但由於觀察的時間仍短，所以8月10日之後會持續維持二級警戒。

另外，原先7月23日公布的二級強化警戒措施中提及不開放游泳池。不過今日陳時中表示，8月10日之後游泳池也可以開放，但是會施行相關人流管制措施。會依水道數與長度計算可容納人數，分時段入場，且各場次要間隔30分鐘以上實行清消，游泳課程僅可開放10人以下的小班制教學。入場的民眾須落實實聯制，且除在泳池內之外均應配戴口罩。此外，游泳池附近的設施，如三溫暖與戲水池等暫不開放，而游泳池附設的販賣部也僅可提供外帶。

疫苗第二劑施打，開放65歲以上長者網路實體「雙軌」預約

陳時中今日也針對第二劑疫苗施打原則作說明。目前第二劑施打對象，65歲以上施打AZ或莫德納疫苗的民眾，要與第一劑間隔滿10至12週才可施打第二劑。而施打莫德納疫苗的第1至3類疫苗接種對象及孕婦，則要在8月11日前第一劑施打滿4週，才可作為第二劑施打對象。

另外陳時中也說，為了避免數位落差，65歲以上的民眾，在施打第二劑的意願登記與疫苗預約將採網路實體「雙軌制」，65歲以上的年長者，除了透過網路登記與預約外，也可以透過地方政府代為預約疫苗。由於中央有掌握第二劑疫苗施打的名冊，對於沒有網路登記的65歲以上的民眾，會將名冊提供給地方政府，由地方政府上平台整批代為預約，而整體也由地方政府安排與通知接種地點與時間。不過，陳時中也提醒，僅有針對65歲以上的民眾提供雙軌制服務，65歲以下的民眾，仍要自行上網登記意願與預約接種。

Photo Credit: 指揮中心

第6輪開始納入高端疫苗，預估8月下旬打得到

針對疫苗第5輪以及第6輪施打，陳時中表示，目前目標是第5輪開始施打莫德納，而第6輪納入高端疫苗。會照順序打完，不會增加其他類別，並且盡量照著大家登記的廠牌來打。

有媒體提問，高端疫苗目前預估多少量？大概可以打到多少人？陳時中表示，目前正在盤點中，然後8月下旬應該可以打得到高端疫苗。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範