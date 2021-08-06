2021/08/06,
藝文

首度採線上與實體並行，32屆金曲獎典禮21日於北流登場

首度採線上與實體並行，32屆金曲獎典禮21日於北流登場
台視提供

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第32屆金曲獎頒獎典禮將於台北流行音樂中心舉行，採梅花座與實聯制，並讓舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者並須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，不開放一般觀眾入場，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。

《第32屆金曲獎》即將在8月21日於台北流行音樂中心登場，並首度採取實體與線上方式並行。本屆典禮主持人為Lulu黃路梓茵，星光大道則由瑪麗與「鼓鼓」呂思緯聯手主持。

典禮採實體與線上並行，不開放觀眾入場

今年金曲獎頒獎典禮原訂6月26日於台北小巨蛋舉行，然5月中突遇本土疫情爆發，疫情警戒升為三級，主辦單位文化部影視及流行音樂產業局與金曲執行團隊持續關注疫情發展，經過風險評估及專業討論，最終確認將於台北流行音樂中心舉行。

本次頒獎典禮將參照指揮中心COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情警戒第二級標準通案性原則、文化部「表演場館防疫管理措施」等規範，將採梅花座與實聯制，並讓舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者並須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，不開放一般觀眾入場，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。

文化部7月12日發布的新聞稿指出，考量防疫優先，為保障社會大眾及典禮參與者之健康安全，典禮將首度以「線上+實體」方式舉辦，至於相關防疫配套措施，將隨時做滾動式調整。

同屬於音樂盛事的葛萊美獎（Grammy Award），今年3月在洛杉磯舉辦，也採實體與線上並行的方式，部分演出為事先預錄的影片，以降低疫情帶來的風險。而據《自由時報》報導，文化部影視及流行音樂產業局林御翔組長曾表示，今年32屆金曲獎典禮「線上」和「實體」的比例，將視疫情評估後再公布。

Lulu再度接任主持人、鍾成虎首次擔綱評審團主席

本屆主持人Lulu曾在28歲時成為史上年紀最輕的金曲主持人，兩年後再度挑起主持大樑，場地則從小巨蛋換到北流。根據《台視》報導，Lulu表示，「很謝謝金曲獎和文化部，在疫情之下大家都有點緊張，氣氛比較不一樣，覺得今年來這邊主持的任務又更加不同了，睽違兩個月，歡迎大家一起來關注屬於音樂人的盛事，當然心情一樣是很開心的。」

鍾成虎則曾坦言第一次擔任評審團主席壓力很大，但另一方面又覺得在疫情下做這件事情很有意義。本屆報名單位計有283家，1499張專輯／EP、2萬1349件作品參賽，最終入圍名單共計171件作品，將角逐27個獎項；特別貢獻獎則將頒給羅大佑。

承辦單位台視於《第32屆金曲獎》當天，將live轉播下午5點的星光大道、以及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲獎的官方YouTube播出，另外在LINE TODAY 、LINE MUSIC及LINE TV等平台上也可以看到直播。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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