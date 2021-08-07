疫情延宕一年讓東京奧運多了許多新面孔，卻可能也限制了巴黎奧運的新面孔

文：石明謹（社會觀察家，台灣警察專科學校行政科、中央警察大學法律研究所、從警資歷23年）

2020東京奧運註定是一屆不平凡的奧運，2020這個數字，從表面上看起來是一個無限循環，所謂的循環，在某些部分來說，是一個終結，在某些部分來說，卻是全新的開始，同時又不跳脫既有的框架，這正是我們觀察東京奧運的變與不變時的有趣之處。

因為武漢肺炎肆虐全球，所以東京奧運的舉辦受到了嚴重的衝擊，奧運的開幕式少了許多以往的各國政要，看起來好像缺少了一些政治味，但是事實上各國之間的政治角力依然不減。跟台灣最有關聯的，就是各隊的出場順序。

雖然過去台灣傳統上是排在英文字母「T」的序列，並不會跟中國的「C」序列一起出場，可是這次東京奧運使用了日文片假名的排序，讓台灣首次比中國代表隊先出場，這個微小的細節引起了相當多的關注，使用日文安排出場順序，是個新的創舉，然而在奧運的開幕式顯現出國際局勢的變化，卻也是亙久不變的第一戰場。

奧運的開幕典禮一波三折，表演的內容也一如往常，難免受到批評，但是不能否認的是，東京奧運的開幕式，想要將奧運塑造成一個更深、更廣的生活文化，相比過去嚴肅、正式的儀式，更多是想用原本與運動天南地北，難以連結的日本動漫、電玩，甚至歌舞伎文化來顯現，文化與文化之間的界線越來越模糊，讓奧運一般人的隔離感消失，讓奧運不只是運動員的奧運。

傳播科技產出新亮點

這次奧運面臨了幾乎停辦的挑戰，同時也限制了觀眾的入場，然而也因為人類正要進入5G的高資訊傳輸時代，東京奧運正好是一個試金石。

在無法現場觀戰的情況下，各種轉播技術變得更為重要，許多在過去的科技水準下，無法辦到的事情，現在都得到了實踐，迅速而即時的畫面，數百個衛星頻道的同時傳輸，充分詳細的比賽資訊，到毫無死角的攝影技術，都讓我們體驗到時代的轉變，台灣舉重好手郭婞淳奪金時，被捕捉到倒在地上的笑容，正是結合了現代科技的攝影技術所成就的，不能到場觀戰或許是運動迷的遺憾，但是跟過去相比，更多人在不同的時代背景下，享受到比過去更多的奧運精彩。

Photo Credit: 中央社

奧運的口號是「更高、更快、更強壯」，這是人類追求生理與心理極限的挑戰，這次的奧運賽場，比往年更多打破世界紀錄的表現，這歸功於運動科學及醫學的進步，與此同時，傳統的奧運項目也受到了挑戰，「更新、更炫、更多變」也許是這屆奧運給人們帶來的不同體驗。

東京奧運共有33個大項跟339個子項目，其中包括了衝浪、滑板、攀岩的項目，讓我們看到了新世紀的運動，有了徹頭徹尾的改變，對於運動的定義，很明顯的與過去不同，運動文化從此更深、更廣，過去所謂的次文化，也許很快就會成為主流。

新陳代謝有了變化

時間錯置是東京奧運的另一個特色，延後一年比賽，影響許多選手的備戰，許多年輕的選手得到多一年的磨練，比預計的表現更加出色，一些原本屆齡的選手，因為老了一歲，反而演出不如預期。展現在賽場上的結果，許多年輕好手得到了在東京奧運世代交替的機會，國際運動場上過去四年一度的接班節奏，產生了震動，而距離下次奧運僅有三年的時間，也影響了各國的備戰及接班策略。

東京奧運產生了許多新面孔，巴黎奧運卻可能限制新面孔的誕生。

我們也來看看台灣的不同，大家最先注意到的，自然是台灣的獎牌總數，創下史上最高紀錄，如果我們仔細觀察，台灣的轉變與進步，不僅僅是數量上的差異，在奪牌的項目上，跟過去更是有巨大的不同，台灣目前已經有超過九個項目至少得到一面獎牌，特別是過去沒有拿過獎牌的球類，以及基礎體能項目的體操。

要知道一個國家的整體運動實力，先從運動之母的田徑、游泳、體操等項目看起，再來是球類，然後是其他各種單一項目，過去台灣雖然在舉重、跆拳等項目的成績不俗，但是對於球類及基礎項目，都是一勝難求，能夠讓具有競爭力的項目更均衡的分布，是一個國家運動能力是否普及的重要指標，在這點上面，台灣很明顯有極大的飛躍。

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台灣的整體成長值得讚賞

年齡是另一個值得關注的焦點。

這裡指的不只是選手的年齡，包括整個教練團及防護員等工作團隊，我們看到台灣各種項目的主要教練，年齡層降到四十歲甚至有三十多歲的教練。

資深教練有獨到的經驗及大賽淬練，但是新生代教練有更多資訊及衝勁上的優勢，尤其是熟悉更現代化的訓練技術，也更貼近選手的想法，我們可以期待在下屆奧運之前，可以在團隊中引進更多新的訓練觀念，奧運已經不再只比體能，比的更是整體的資訊收集能力，工作團隊的後援能力，這些全新的班底，趁這次奧運擴大培養，是不能鬆懈的工作。

奧運奪牌的同時，也是最好的國際宣傳機會，過去兩年因為疫情及中美貿易戰，台灣的地位受到了關注，甚至可以說是大翻轉，不過那只是在國際政治角力之下的角色，要讓全世界的普羅大眾，真正知道台灣的存在。號稱不被政治干預，實際上又充滿政治的奧運是一個絕佳舞台，在這個巨變的時代，台灣能夠得到比以往更好的成績，或許是巧合，也或許是時勢造英雄的必然。

奧運永遠不只是奧運，這才是永遠不變的，東京奧運跨越了在疫情下的舉辦難題，同時也創造了新的轉播觀念與比賽內容，這些不同面向的革新，影響的層面不是比賽勝負，而是更深層的運動文化，對台灣而言更是如此，在奪得獎牌舉國歡慶的同時，關注台灣運動的未來發展，乃至於國家定位，與面對國際局勢的演變，也是免不了的課題。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航