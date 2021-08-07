首位奪牌的跨性別奧運選手奎因：出櫃很難，我知道這是我在餘生中會不斷重複做的事情

編譯：Yi-ching Kuai

東京奧運輕艇跨性別裁判，支持選手女兒參與奧運性平新項目

在2020年東京奧運會上，LGBT+運動員將比以往任何時候，都更加公開地參加跳水、短跑、騎自行車，是現代奧運會歷史上最性別多元的比賽。根據由LGBT+體育網站Outsports最新統計，至少有180位LGBT+運動員參與了今年的奧運會。

許多運動員在本屆奧運會首次公開為跨性別競賽者，包括跨性別和非二元性別的加拿大足球明星奎因（Quinn）、非二元性別美國滑板運動員阿拉娜・史密斯（Alana Smith），和備受矚目的紐西蘭跨性別舉重運動員蘿瑞爾・哈伯德（Laurel Hubbard）。

在這群寫下運動史新篇章的跨性別開拓者中，還有輕艇激流裁判金伯莉・丹尼爾斯（Kimberly Daniels），成為了首位跨性別奧運官方工作人員。她的女兒海莉（Haley）代表加拿大，參加奧運為了促進性別平等新增設的輕艇激流賽事。

不過，丹尼爾斯擔心自己可能因為公開跨性別奧運裁判的身分而受到太多關注。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 奧運輕艇激流項目、跨性別裁判丹尼爾斯（Kimberly Daniels）。

奧運首位公開的跨性別裁判：「我們只是人」

「我猜現在我是這裡的先驅了。我真的希望能低調出櫃，」她在東京的激流賽艇賽場（Kasai canoe slalom course）中說道。「一直以來我的目​​標都是被視為女性，現在我必須把自己視為跨性別女性，這也是一大挑戰。」

金伯莉・丹尼爾斯原本計畫東京奧運會之後才要迎向轉變，但是經過了長達一年的疫情延遲，她去（2020）年9月公開了她的性別轉變，並以女性身分來到了東京。丹尼爾斯並表示她相信奧運會上還有其他跨性別者，但「他們只是還沒有出來」。

「（以女性身分）來這裡很可怕，但也很舒服，因為我現在可以做自己了，」她在東京告訴記者。「要在全球面前分享我的故事也很可怕，但我認為很重要的是，要讓大家了解我們只是人……你得先尊重（跨性別者是）人（的事實）。」她說，在她猶豫是否要參加奧運會時，她的女兒鼓勵了她。

丹尼爾斯說，她在宣布轉變後得到了奧運官員的支持，並對日本志工的熱情接待感到驚喜。

「我們只是人。我或許聽起來和別人不同、看起來和別人不同，但我仍然是一個人。」丹尼爾斯說。

奧運精神——人人都能參與運動賽事

國際奧委會對跨性別裁判或跨性別男性運動員沒有任何限制，2015年允許跨性別女性參加女子賽事，前提是她們的睪固酮水平至少在一年內低於10納莫耳。

在東京，紐西蘭舉重選手蘿瑞爾・哈伯德成為第一位參加比賽的跨性別女性。現年43歲的哈伯德於2013年開始轉變為女性，符合跨性別運動員的所有資格標準，於8月2日參加超重量級女子87公斤以上級比賽。

但她的選擇受到了其他女性舉重運動員的批評，認為哈伯德有身體上的優勢，因為她經歷了男性的青春期階段。

國際奧委會醫學主任理查・巴德特（Richard Budgett）表示，該機構對跨性別參與沒有明確的規定，每個聯合會都制定了自己的方針。

他補充說：「蘿瑞爾・哈伯德是一名女性，按照聯合會的規則進行比賽。我們必須向獲得奧運資格和競賽的勇氣及堅韌致敬。」

雖然無緣獎牌，但哈伯德在賽後接受採訪表達了對紐西蘭奧委會、日本籌辦者、還有特別是對國際奧委會的感謝。

哈伯德說：「我認為他們重申了對奧林匹克精神原則的承諾。他們證明運動是全世界所有人都可以做的事情。它包容百態、平易近人，我認為這真的很棒。我知道我參加這些運動會並非完全沒有爭議。但他們（國際奧委會）超好。他們給了我很大的幫助，我非常感謝他們。謝謝。」

在哈伯德20年前離開舉重運動並轉變性別之前，她曾在青少年男子比賽中贏得了冠軍。現在他43歲，在這個大多數精英舉重運動員已經結束職業生涯的年齡參加比賽，相較比賽中第二年長的舉重選手還要大上10歲。年齡差距導致批評者認為，哈伯德擁有不公平的優勢。

哈伯德在20多歲時停止舉重。她告訴採訪者，因為舉重運動在她努力想要面對自己的身分時「變得難以承受」。2012年，也就是她轉變的五年後，哈伯德恢復了比賽，在2017年贏得三項冠軍時，在社交媒體上引發了一場風暴。

儘管哈伯德表現不如預期，但關於應該對女性類別的跨性別運動員實施哪些限制的爭論不會消失。

首位得牌的跨性別奧運選手

第一個拿下獎牌的跨性別奧運選手，是加拿大女子足球員奎因。

「我非常以我的團隊為傲。她們是我最好的朋友。我很高興我們帶回了比銅牌更好的獎牌。」擔任球隊中場的奎因說。

奎因今年稍早在Instagram發文中以跨性別和非二元性身份出現，並鼓勵關注者把他們的代詞（女性的she / her、男性he / him，或非二元的they / them）寫在Instagram簡介中，成為跨性別者的盟友，與朋友或對著鏡子練習使用中性的代詞。

「出櫃很難（而且有點扯），」奎因9月時寫道。「對我來說，我知道這是我在餘生中會不斷重複做的事情。多年來，我一直作為一個公開的跨性別者與我最愛的人一起生活，但我總是想著我什麼時候要向大眾出櫃。」

奎因和他們的球隊在8月6日晚間八點迎向出戰決賽，爭金奪銀，粉絲們慶祝他們的勝利，對跨性別者和非二元性者意義重大。

「戰鬥離結束還很遠，」奎因在7月的Instagram發文中寫道，「當我們都勝利時，我會慶祝的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航