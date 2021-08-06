鴻海收購旺宏6吋晶圓廠生產SiC功率元件，完成電動車布局關鍵拼圖

近來鴻海動作頻頻，自從組建MIH聯盟後，又與裕隆、國巨、三地以及中國信託等集團合作，企圖打造由設計、製造以及組裝的電動車產業鍊，在資金、數據以及被動元件都齊全後。鴻海再度進攻半導體成功，收購旺宏電子的6吋晶圓廠，未來將生產電動車中關鍵的SiC功率元件，為電動車產業完成關鍵的一塊拼圖。

鴻海再下一城，收購旺宏電子的6吋晶圓廠

市場傳聞鴻海將收購旺宏電子的6吋晶圓廠已久，終於在昨（5）日塵埃落定，鴻海董事長劉揚偉在簽約記者會上表示：「取得晶圓6吋廠後，鴻海將用來開發與生產第三代半導體，特別是電動車使用的SiC功率元件」

SiC功率元件成為劉揚偉口中的關鍵材料，其實SiC就是碳化矽，這個材料能大幅提高充電效率，儼然成為電動車製造的明日之星。

DIGITIMES Research分析師林芬卉表示，雖SiC功率元件相較於其他元件較貴，但整體裝置小，提升電動車與電網間效率更高，大幅縮短充電時間、延長續航力等優點，因此在車載充電器及快充設備領域具發展潛力。

鴻海表示，電動車使用的SiC功率元件，是集團布局電動車產業的重要拼圖。劉揚偉強調：「這將是我們在『3＋3』策略中，整合電動車與半導體發展的重要里程碑。」

鴻海集團「3＋3」策略：是指電動車、數位健康、機器人等3大產業，以及人工智慧、半導體和未來通訊等3大核心技術。

劉揚偉強調，竹科身為全球半導體重鎮，也代表這個廠區也將成為半導體事業群的新竹總部，鴻海也將藉此與竹科廠商展開更為緊密的互動與合作。

他說，未來在2024年達到每月1.5萬片的產能，約當每年可供應36萬台車輛的相關晶片，與鴻海電動車戰略相輔相成。

而《經濟日報》報導，去（2020）年3月旺宏董事會就決議6吋晶圓廠淘汰停產。不過後因疫情，晶圓代工產能吃緊，旺宏將停產時程延至今（2021）年第二季，外界緊盯旺宏6吋晶圓廠處分進度。

旺宏電子董事長吳敏求表示，他理解這座晶圓廠對於鴻海的重要性，因此就算有更高價者要買，也會信守對鴻海的承諾，完成協議。而未來旺宏將專注發展十二吋晶圓廠業務，產能擴充後更將著重3D NAND及先進NOR Flash之研發製造。

《經濟日報》報導，此次交易，旺宏將可認列處分資產利益25.05億元，以旺宏目前股本185.61億元計算，將貢獻每股獲利約1.35元，逼近上半年獲利九成。

本次雙方以25.2億元達成6吋晶圓廠廠房及設備交易案，以目前旺宏股本約185.6億元計算，《經濟日報》報導，6吋晶圓廠出售案將貢獻旺宏第3季每股盈餘約1元以上。

不過，今天旺宏在台股的表現差強人意，股價開高走低，早盤高點至48元，盤中翻黑，終場收在44元、下跌3.19%。

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃指出，旺宏賣廠的傳聞已久，並不是什麼大新聞，反而應將焦點放在鴻海身上，鴻海為了布局電動車市場，動作不斷下一步才是全球市場關注之焦點。

打造電動車平台，資金、軟體以及元件到位後，鴻海的下一步？

7月23日鴻海股東會上，劉揚偉董事長闡述鴻海電動車發展策略時，不斷強調產業鏈團隊合作的重要性。他說，MIH聯盟作為平台，已吸引了近1800家廠商加入。

團隊合作是過去一年來，鴻海不斷強調的概念。

自從結盟裕隆汽車，一起合作汽車自主研發平台後。7月6日盡一步攜手三地集團，與該集關其下的高雄客運、嘉義客運以及台東普悠馬客運，打造電動巴士，並由電巴營運路線，收集數據成為未來的研發電車系統的基礎。

7月8日，被動元件大廠國巨董事長陳泰銘在記者會上高喊：「請大家拭目以待」，宣示與鴻海結盟。他說，鴻海積極發展車用業務的版圖，過程中會遇到零件過熱問題，與國巨合作能夠克服這個困難。

陳泰銘表示，目前鴻海自身已到手的國際電動車訂單，包含法拉第未來（Faraday Future）、Fisker、Stellantis、納智捷、拜騰（Byton）等，就國巨對高階車的布局，可以完全發揮綜效。

7月16日，鴻海宣布與中國信託簽署合作備忘錄，共同成立新能源車產業基金，募集規模目標為新台幣50至100億元。

未來新創公司或資通訊、傳統製造業者，若想進入新能源車的產業供應鏈，該基金將能提供豐沛的資源。劉揚偉當時表示，透過資金以及技術活水加快產業腳步，致力孵化半導體與資通訊之外的另一個護國產業。

黃柏堃強調，鴻海的動作快、狠、準，如今鴻海收購旺宏電子的6吋晶圓廠，又完成SiC功率元件的產製能力，未來鴻海在上游具有量產晶圓的能力，而在中、下游的布局日漸完善，而未來應該會專注於電池領域的布局。

他說，鴻海從宣布MIH聯盟開始，即馬不停蹄地擘劃電動車版圖，並且將集團中最擅長的協調合作能力發揮到極致。企圖打造完整產業鍊，從IC設計、晶圓製造，到下游組裝的垂直產業鏈，提供客戶一條龍服務。未來市場也在看鴻海的下一步，是否能開創台灣另一座護國神山。

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核稿編輯：翁世航