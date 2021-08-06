【音樂】評審心裡話：盼傳藝金曲獎別再讓文化國寶們受委屈，四海唱片得獎是遲來的正義

文：劉美蓮（曾任音樂課本主編、四屆金曲獎評審、二屆金鐘獎評審）

近年「傳藝金曲獎」愈發精彩，2021年入圍名單也很精彩，只是八成愛樂人（流行＆古典）的不理不睬，精彩又失睬。

上一屆，筆者替「特別貢獻獎／曾仲影」打抱不平之文，見諸《自由時報》後，接到更多的打抱不平。事涉音樂量尺是否公平之事，不提。但有退休新聞局人員，願出面證實「宋楚瑜局長擬親自接送『特別貢獻獎』得主」，雖然後來因突發公務，改由局長司機接送，尊重之情仍然令人動容。

宋楚瑜是當年主辦「金曲獎」的新聞局局長，頒獎典禮中賢伉儷著禮服出席，非常吸睛。曾仲影則是高齡98歲、228受難本尊、名曲《一粒流星》、《藍色的夢》、《鐵獅玉玲瓏》作者，尤其是《楊麗花歌仔戲數十首金曲》很適合在「傳藝金曲頒獎典禮」呈現（見文末）。

Photo Credit: 台北音樂教育學會／劉美蓮提供 劉美蓮（中）與曾仲影（淺色衣）、郭南宏（深色衣）兩位導演合影。

話說2020年，筆者觀賞頒獎典禮與古今中西樂表演節目，有多處都可置入「特別貢獻獎／曾仲影的音符」，卻讓老人枯坐，等候下半場的部長頒獎。散場後，曾家長子攙扶98老父離去，在計程車上發LINE給我，內容為：「美蓮姐，現要送老爸去醫院」。見此狀難過的我熬夜撰文，自由廣場很快見報，部長辦公室則回應：「李永得部長已讀，已轉傳藝中心明年改進。」

今年2021，再次提醒吧！別再讓文化國寶們委屈了。

2021年特別貢獻獎得主之一廖瓊枝老師是戲曲國寶；另一得主是已逝四海唱片老闆廖乾元。廖老闆曾與曾仲影合作，也都同樣曾在早年的「金曲獎流行類」落馬。推薦單位多年後轉到「非流行」的「傳藝金曲」才獲獎，但二人橫跨「流行」與「非流行」的貢獻，無庸置疑。至於，獲頒之人健在或已辭世，今已獲得「無妨」之共識，但在早年，確實只頒給健在者。

Photo Credit: 中央社 廖瓊枝

金曲獎的簡史如下

1989年，新聞局承辦，包含「流行音樂類」與「非流行音樂類」，日後增加MTV類。

2000年政黨輪替，金曲獎也輪替，首先是移師高雄頒獎。

2002年，「非流行類」覺得在頒獎時，無法享有「流行類」的掌聲與尖叫聲，吵著要分家，也掀起評審團熱烈討論。

2003年，增設客語及原住民語音樂獎項。

2007年起，將傳統暨藝術音樂類與流行音樂類獎項分開舉辦，並增設「評審團獎」以獎勵未能入圍但具有特色的優秀報名作品

2012年，文化部成立，原新聞局納入，金曲獎兩類業務一併轉移。

2014年，傳藝金曲交由「國立傳統藝術中心」承辦，加入「戲曲表演類」。

2017年，參考葛萊美獎獎項設置，全面開放數位發行之作品參賽，係重大突破。

Photo Credit: 台北音樂教育學會／劉美蓮提供 2005年金曲獎評審與新聞局長合影。

Photo Credit: 台北音樂教育學會／劉美蓮提供 2007年金曲獎評審與新聞局長合影。

新聞局時代，尚未分家的金曲獎，不知道哪一屆，得獎CD被爆抄襲或違反著作權法事件，官方在兩類組增設「酬勞加倍的評審」各一名，負責替政府把關，避免違反著作權法事件。

筆者不知被誰推薦，獲此邀約，欲婉辭，卻被告知：「本屆所有『非流行組』評審只您有相關涉獵。」這加倍的酬勞，疲累可承受，但法律方面，無膽承受，讓我不想再進新聞局大門，聽說後來也取消了！沒人要替政府背書吧！

無責一身輕的我，觀看2021傳藝金曲獎入圍名單，感想頗多。早年「公部門不能參賽」的規矩，早已打破，各地樂團報名踴躍，有「台北市立交響樂團」、「台北市立國樂團」與NSO（國家交響樂團），卻未見NTSO（國立台灣交響樂團）之名，或許只是未入圍而已吧！這其實也是幾年前，獨奏家們捨棄NTSO合約的前塵舊事了！

入圍名單掛出企業或基金會之名，是好事，鼓勵企業體贊助文化，回顧早年，這會被批圖利廠商。

新聞局時代，筆者任金曲評審，有三屆在傳藝類，綜覽報名件數最多的是宗教類，令人驚訝的是佛教遠多於基督教，或許乃因「療癒音樂：金木水火土」熱賣的影響吧！報名件數最少的是戲曲音樂，近年已有大大突破，蓋是添增「戲曲表演類」之故！

辛苦的音樂家們，最後能夠得獎，確實有一小部分與運氣有關，因為部分評審未能聽完全部參賽作品，就算聽完，也有絕大的主觀意識。更何況曾有頒獎後，被黑函直指「系主任將十餘箱CD直接轉給助教當地下評審」之事。這其實在評審會議上很容易瞧出來，因為聽說他在初賽、複賽、入圍、終審，四次會議都不發言呀！

所謂的「運氣」，筆者也有親身體驗，第二次當評審時，因為孩子發燒送醫，我遲到了，被「台灣品仔王陳中申指揮」直指「遲到的人當著急人」，這召集人最重要的工作是「會議主席」，主席必須公正，更須減少發言，在一面倒的討論時，必須提醒不倒翁們發言，表決時也應最後舉手。最重要的是，對偏愛的CD，必須避嫌再避嫌，忌諱拉票。

最大的避嫌、是我曾任職秘書長的社團，推薦前中視大樂隊指揮林家慶老師角逐「特別貢獻獎」，我自動避嫌，到走廊散步，回來卻變天了。得獎的人，並未依章程規定事先報名（限幾月幾日之前完成推薦手續），卻在「流行類評審會議室」由某評審推薦大家的恩師XXX而獲通過。

本人私下無法言論，因為大家把我歸類為「非流行類」。儘管當年我是因MUST音樂著作權協會董事的身份被推薦當評審的，但圈內人把我當外星人。也傳開我是林家慶子女的鋼琴老師，甚至還傳開我在MUST是「弱勢團體代表」。這沒錯喔！ MUST徵詢我當董事時，婉辭，後來點頭，就因為五大國際唱片公司之外，MUST亟需有「弱勢代表」來彰顯開拓之舉。這弱勢身份，其實也是首次被邀金曲的身份。

早年「非流行音樂類」有兒童音樂品項，我的二位朋友各當過一屆評審後，推薦「行銷冠軍／音樂課本主編」的我接任，不過，後來爆出「兒歌著作權」糾紛後，取消此類了，盼2021年8月尚未卸任的評審團（還有揭曉得獎之會議），能提案建議文化部恢復。

「非流行音樂類」曾有位國小朋友獲得1999年的「最佳演唱人獎」，斯時，我尚未擔任評審，應這位入圍小朋友的阿姨邀請，到國父紀念館觀賞頒獎典禮。同席入圍演唱獎尚有郭英男阿公，與夥伴數人都盛裝阿美族禮服，小朋友和阿姨也都認定阿公會得獎。

未料，狠心的「漢人評審團」將此獎頒給國小學生。雖然這位小朋友曾幫我錄CD，她阿姨也要這位小朋友叫我乾媽，但我仍然替郭阿公難過。或許因此才激勵出日後的「原住民音樂組」與「客語音樂組」，也才有林生祥的告白事件。

仍然要提重要的「特別貢獻獎／廖乾元」，他是四海唱片創辦人，50年前，唯一跨足的「非流行音樂」的公司，馬思聰的《思鄉曲》系列唱片，因主角是投奔自由／反共義士與北京「中央音樂學院院長」的身份，加分而大賣。但其餘「文化唱片」都堆積倉庫，還曾被許常惠的散漫與無俚頭而受盡委屈。

Photo Credit: 文化部提供 廖乾元

2017年，四海唱片共同創辦人／廖乾元夫人／廖譚章蓉董事長，告知四海唱片的倉庫找到「林福裕&幸福合唱團」的母帶，她關切林福裕繼承人的版權態度，也草擬復刻發行，諸多四海音緣都亟需重建。

傳藝頒獎給四海唱片和前幾年的上揚唱片，都是遲來的正義。

Photo Credit: 台北音樂教育學會／劉美蓮提供 廖譚章蓉

去年，因曾仲影之故，筆者馬後炮提醒製作單位，一開場的「戲曲匯演」可置入《仙鄉歲月》、《倍思調》等歌仔調（或當背景）；小提琴與西式樂團演奏組曲時，可插入《一粒流星》；閩客原跨界聯演時，可唱一段《鐵獅玉玲瓏》。若太多，擇一二可表尊重，也不致讓「特別貢獻獎得主」乾坐台下呀！

未來，若再有忘記規劃演出「特別貢獻獎得主」之經典作品的典禮，得獎者家屬或可建議老人們效法林生祥的告白、曾道雄的拒絕上台，儘管阿公、阿嬤會謙虛地婉拒，會說與人為善，但若能因此刺激，讓各種獎項，磨練而綻放光芒，實屬台灣之福！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航