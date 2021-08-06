港府撤告歌手黃耀明，鄒幸彤獲保釋候審

8月2日遭控選舉舞弊的香港知名歌手黃耀明，5日開庭，港府律政司主動撤控，法庭批准黃耀明以2000港元簽保守行為18個月，這個期間黃耀明須保持公眾安寧，行為良好。另外，涉「六四」非法集結案遭還押逾月的支聯會副主席鄒幸彤獲保釋候審。

黃耀明2018年為前民主派議員區諾軒後選月台唱歌，2日遭香港廉政署拘捕，同一天落案起訴黃耀明及區諾軒，指控黃耀明提供娛樂即唱歌表演，誘使他人在該補選中投票予區諾軒，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

該案件5日在香港東區裁判法院開庭，控方先提出，考慮被告背景等因素後，律政司同意本案以自簽保守行為，不提證供起訴黃耀明。控方確認沒有證據顯示區諾軒有向黃耀明給予報酬，或要求他作出投票呼籲。辯方律師則表示，明白控罪的嚴重性，但黃耀明只是被動被叫去月台，亦無收取任何報酬。

經控辯雙方商討並同意，控方撤回黃耀明控罪，主任裁判官羅德泉同意黃耀明簽保守行為，黃耀明以2000港元簽保守行為18個月，期間要行為良好，不得犯任何有關選舉舞弊的罪行。至於因民主派初選案仍在服刑中的區諾軒，最後亦准以同樣條件簽保守行為。

黃耀明在庭外見到媒體時，以廣東歌《問我》表達自身心情，並稱，用歌聲說出來，不是在娛樂大家，他說：「無論我有百般對，或者千般錯，全心去承受結果，面對世界一切，哪怕會如何，全心保存真的我。」同時呼籲香港人繼續唱下去，香港人繼續撐下去。

當天，亦有演藝人士到場旁聽，包括藝人葉德嫻丶何韻詩丶劉以達，以及填詞人周耀輝等，另外有許多民眾在得知結果後，興奮激動，向黃耀明揮手大叫「我愛你」丶「我撐你」等。

鄒幸彤獲保釋

同一天，因涉嫌公佈或宣傳未經批准的集結，遭警方拘捕及扣押的香港支聯會副主席鄒幸彤獲得法院批准保釋候審。

鄒幸彤否認煽惑非法集結，案件預計10月開審。

港媒報導，高等法院5日批准鄒幸彤以港幣5萬元保釋外出侯審，並需要交出旅遊證件丶不得離開香港及定期到警署報到等，她的母親亦以5萬元作人事擔保。

警方早前以防疫為由，禁止香港支聯會於6月4日在維多利亞公園舉辦悼念「六四事件」死難者的燭光晚會，支聯會其後上訴也告失敗。上訴被駁回後，鄒幸彤曾公開宣佈，6月4當晚，將會以個人名義到維園。當天上午，鄒幸彤在寓所被捕，警方指她涉嫌透過社交平台，宣傳及呼籲市民參與同一活動，違反公安條例。

此案今年7月2日首次提訊，辯方向法庭申請保釋，但遭裁判官拒絕，不過身為律師的鄒幸彤並未放棄每8天覆核保釋權利，之後3次向裁判官提出覆核，但全部被駁回。5日再次高等法院申請保釋，法官張慧玲聽完雙方陳詞後，批准鄒幸彤的保釋申請。

（綜合報導）

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