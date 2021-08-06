2021/08/06,
國際

土耳其網紅在荷蘭性博物館拍照上傳遭土國起訴，最高面臨2年徒刑

土耳其網紅在荷蘭性博物館拍照上傳遭土國起訴，最高面臨2年徒刑
圖為土耳其網紅塔斯金｜Photo Credit: 塔斯金IG

我們想讓你知道的是

土耳其總統艾爾多安上任後，網路上的言論自由持續下降，並特別打擊不符艾爾多安較保守的伊斯蘭價值觀的言論、或者反對艾爾多安的論述。而土耳其網紅塔斯金因將在性博物館拍攝的照片上傳社群媒體，接獲警方通知，要求她在10月26日出庭，原因是違反土耳其《刑法》226條被起訴，可能面臨6個月至2年的刑期。

土耳其網紅塔斯金（Merve Taskin），在去（2020）年前往荷蘭性博物館觀光時，將架上紀念品拍下來並放到社群網站。不過，回國後的塔斯金，卻在今年因此遭到起訴，可能因土耳其《刑法》面臨6個月至2年的刑期。

對此性博物館館長認為「非常荒謬」，而荷蘭公共電視（NOS）的報導則指出，土耳其政府可能是想要透過起訴塔斯金來立下先例。

土耳其網紅去年在性博物館拍照，今年遭起訴

《BBC》報導，23歲的土耳其網紅塔斯金，在去年1月時前往荷蘭阿姆斯特丹旅遊以慶祝自己的22歲生日。旅途中她前往性博物館觀光，並且將架上的紀念品，例如陰莖形狀的義大利麵拍照放到社群網站。不過回國的幾個月後，塔斯金就被逮捕了兩次。塔斯金說，當時她向檢察官做了陳述，而檢察官也告訴她「你可以走了」。

原本以為事情已經告一段落，不過今年，塔斯金又接獲警方通知，要求她在10月26日出庭，原因是違反土耳其《刑法》226條被起訴，可能面臨6個月至2年的刑期。

在土耳其《刑法》226條中，宣傳猥褻物品，會判處6個月至2年有期徒刑。

對於這件事件，性博物館館長Monique van Marle認為「非常荒謬」。她認為，性博物館成立的目的是要教育全球民眾關於性的歷史，也告訴塔斯金「支持她想表達的內容」。

土國政府社群網站審查，加強監督不符艾爾多安較保守伊斯蘭價值觀的言論

《BBC》的報導指出，在土耳其總統艾爾多安 （Recep Tayyip Erdogan）上任後，網路上的言論自由持續下降，並特別打擊不符他較保守的伊斯蘭價值觀的言論、或者反對艾爾多安的論述。去（2020）年土耳其議會通過嚴管社群媒體的法律，又更加嚴格地進行社群媒體的審查。自由之家也表示，土耳其「仍然是歐洲地區言論與表達自由最受挑戰的地方之一」。

荷蘭公共電視（NOS）的土耳其特派員Mitra Nazar則認為，土耳其政府有可能是想要透過起訴塔斯金來立下相關案例的範本，也認為在土耳其，你必須特別留意任何自己發佈在社群媒體上的任何言論。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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