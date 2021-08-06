【東南亞週報】美副總統賀錦麗將訪星越｜ 東協外長會議任命緬甸特使｜ 大馬首相慕尤丁陷倒台危機

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君

南洋誌東南亞週報第130期，為讀者挑選2021年7月31日至8月6日期間，有關新加坡、越南、緬甸、馬來西亞、印尼與泰國的六則東協區域大事。

新加坡＆越南｜賀錦麗將訪星越 釋放重視東南亞訊號

根據路透社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於本（8）月底訪問新加坡與越南，主要目的為尋求國際合作，以抗衡中國在區域日漸擴增的影響力。

月底的訪問將是賀錦麗首度以副總統身份造訪東南亞，並為史上第一位訪問越南的美國副總統。副總統辦公室發言人桑德斯（Symone Sanders）表示，賀錦麗將與東南亞夥伴討論區域安全、新冠疫情、氣候變遷，以及建立「以規則為基礎」（rules-based）的國際秩序等議題。

新加坡總理李顯龍8月3日於阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）透露，賀錦麗此次訪星越將達兩週之久，李顯龍對此表示非常歡迎。他認為賀錦麗來訪代表拜登政府重視東南亞區域，並且願意重回多邊主義，以及重新強化與盟友與夥伴的關係。他說世界各國都期待一個可信賴與可預測的美國，希望華府具有長期與穩定的戰略一制性，才能穩定國際秩序。

美國高階官員近來積極訪問東南亞，包括美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）5月底訪問印尼、柬埔寨與泰國，以及美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）7月底至8月初訪問新加坡、菲律賓與越南，可見拜登政府欲重新強化與東南亞夥伴的關係，藉以鞏固其在印太區域的地位與影響力。

Photo Credit：中央社 圖為美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）（右）在7月27日拜會新加坡國防長黃永宏。 （新加坡國防部提供）

緬甸｜東協外長會議任命緬甸特使 緬軍方仍大權在握

東協成員國外交部長8月2日舉行線上會議，旨在商討緬甸局勢並指派特使以推進和平；另一方面，緬甸軍方宣布將展延緊急狀態，並承諾兩年內舉行全國大選。

東協外長會議宣布任命輪值主席國汶萊第二外長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）為緬甸特使，盼透過外交方式化解2月政變迄今引發的紛擾及動盪，尤其艾瑞萬6月曾代表東協出訪緬甸，並會見軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。根據會後釋出的聯合公報，該名特使將肩負「建立信任與信心」、「與有關各方充分接觸」等任務；在人道援助方面，則有望為東協消除障礙，進而提供緬甸當局緊急援助，因應當地持續升溫的新冠肺炎疫情。

儘管東協致力加強對話以推動和平進程，緬甸軍方似乎有意與東協所做的「5點共識」（Five-Point Consensus）保持距離。軍方不僅展延了原定一年的緊急狀態，對於先前給出的選舉時間表亦改口，稱將推遲至2023年8月舉行全國大選，屆時才解除緊急狀態；同時，敏昂萊宣布成立看守政府並自命為總理。

汶萊第二外交部長艾瑞萬（Erywan Yusof）。Photo Credit：Reuters / 達志影像 汶萊第二外交部長艾瑞萬（Erywan Yusof）

馬來西亞｜9月信任投票 執政國民聯盟陷倒台危機

馬來西亞政府日前因未獲國家元首批准便逕行宣布撤除緊急狀態，並稱相關立法將隨之失效，罕見地引起元首發表聲明譴責，爭議亦持續發酵，反對派要求下台聲浪高漲，然首相堅稱仍獲多數議員支持。

馬來西亞國會停擺超過半年後，7月26日起召開特別會議，負責國會及法律事務的首相署部長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）會中拋出震撼彈，稱政府無意展延緊急狀態，期間制定的數項法律亦會失效，然因未依憲法事先獲取國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）批准，引發軒然大波，反對陣營痛批此舉形同叛國，疾呼要求首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）下台。

相關爭議本週持續發酵，前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）與反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）8月2日發起示威遊行，率領反對派議員走向國會大廈，儘管遭鎮暴警察阻擋而改變路線，仍成功傳達訴求。安華表示，反對派議員一致認為慕尤丁應為違憲、忤逆元首、阻撓議員行使職權引咎辭職；馬哈地亦透過聲明呼應，指出唯有如此才能化解政治動亂，將焦點重新放在疫情管控與經濟復甦之上。

面對日益高漲的下台聲浪，慕尤丁4日表示拒絕辭職，堅信仍握有多數國會議員支持，並計劃在9月國會開議之後進行信任投票，以證明自己作為首相的合法性，國家元首對此提議亦表示同意。

Photo Credit： 慕尤丁臉書影片畫面截圖 圖為馬來西亞首相慕尤丁

越南｜越市值最高Vingroup集團與美製藥公司 進行疫苗技轉合作

越南衛生部日前指出，已與俄羅斯和日本等國的製藥公司進行疫苗技轉合作，本週再傳出越南Vinbiocare與美國生物製藥公司Arcturus Therapeutics簽署合約，技轉mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗。

Vinbiocare為越南市值最高企業集團Vingroup在今年6月所註冊成立的子公司，該公司在7月底取得於河內興建疫苗製造廠的核准。接受Arcturus Therapeutics ARCT-154疫苗技術移轉後，預計2022年開始生產名為VBC-COV19-154的疫苗，此疫苗可抵抗具高傳染力的Alpha變種病毒株（英國發現）與Delta變種病毒株（印度發現），年產量約1億至2億劑。

路透社報導指出Vinbiocare已取得第三階段測試許可，Vingroup代表發言人表示，後續將與衛生部合作，針對2萬個志願者進行VBC-COV19-154疫苗的人體測試。此款疫苗前兩階段於新加坡和美國進行測試，結果相當理想，目標在今年底取得衛生部的緊急使用核准。目前Vinbiocare也正與該公司洽談另一款ARCT-021疫苗的合作，預計本月會完成協議。

國產疫苗方面，除了總理范明正（Pham Minh Chinh）下令將目前進度國產疫苗Nano Covax產製列為優先要務，國家主席阮春福也要求簡化程序儘速核准疫苗的緊急使用。目前Nano Covax價格預估一劑5.23美元（約新台幣146元），目前產量每月1千萬劑；10月起可再拉升達3千萬劑。

截至目前，越南COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）總確診數達15.8萬例，其中43,000多人康復、1,300多人死亡。

Photo Credit: AP/ 達志影像 圖為一名醫療工作者於3月8日在越南河內醫院給醫生注射阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

印尼｜疫情嚴重 累計死亡數破10萬

印尼COVID-19疫情嚴峻，累計至8月4日死亡人數已超過10萬人，為亞洲第二高，僅次於印度。

印尼在開齋節後疫情升溫，並於6月通報發現Delta變種病毒株，因病毒傳染力強，使疫情急遽惡化。7月中印尼通報確診病例已超越印度單日確診數，成為亞洲新重疫中心，目前部分地區延長實施第四級管制的緊急措施（PPKM）至8月9日，包含爪哇島、蘇門答臘、蘇拉威西、加里曼丹、巴布亞等，共21省的45個縣市地區。

衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）在本週指出，目前單日確診病例已有下降，顯示印尼疫情已過了高峰；但仍需防止疫情擴散至爪哇島以外，尤其是醫療資源不足的鄉村地區。但公衛專家認為篩檢率低且追蹤確診者足跡效率不彰，實際確診數恐被低估。

此外，印尼的疫苗覆蓋率低也是疫情無法有效防堵的因素之一。目前18%的人口已至少施打一劑疫苗、8%完整接種。未接種疫苗患者死亡率是已接種者的三倍。至於國產疫苗進度，先前總統佐科威期望能於今年底推出「紅白疫苗」（Merah Putih）；但國營事業部部長索赫（Erick Thohir）表示進度恐未能趕及，目標在明年量產。

截至目前，印尼COVID-19確診353萬例，其中291萬人康復、超過10萬人死亡。

Photo Credit: 中央社 印尼成為全球第12個超過10萬人染疫去世的國家。圖為救護 車7月9日在墓園排隊等待讓亡者安葬。

泰國｜海洋公園內禁用對珊瑚礁有害防曬品

根據曼谷郵報8月4日報導，泰國政府公告宣布所有國家海洋公園內都將禁止使用對珊瑚礁有害的防曬用品。

泰國政府的公告指出，部分防曬品中的物質將會破壞珊瑚和珊瑚幼蟲，並對珊瑚生態繁殖系統造成損害，最終將導致珊瑚白化現象。泰國政府所列出的有害防曬品化學物質包含4種，這4種被禁止在國家海洋公園內使用的為二苯甲酮（oxybenzone）、甲氧基肉桂酸辛酯 （octinoxate）、4-甲基亞苄基樟腦（4-methylbenzylid camphor ）以及對羥苯甲酸丁酯（butylparaben），若違反者將會面臨至高10萬泰銖的罰款，但政府尚未針對此項規定制定出執行細則。

根據英國BBC報導，泰國政府在2018年就曾因為甲米府（Krabi）小披披島（Ko Phi Phi Lee）中馬雅灣（Maya Bay）的珊瑚礁受到嚴重破壞而關閉至今。

泰國政府並非第一個針對珊瑚礁環保而實施防曬品相關禁令的國家，先前太平洋島國帛琉，以及美國夏威夷州都曾針對珊瑚礁的保育而推出類似政策。

Photo Credit：Eye Ubiquitous/Newscom / 達志影像 圖為泰國小彼彼島馬雅灣

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元