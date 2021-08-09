將「疫情紅利」整碗捧去，柯文哲從市長到總統大選都有叫牌權

文：郭瓊俐

疫情三級警戒兩個月期間，執政的民進黨政黨支持度大幅下滑，但國民黨支持度並未上升，反而是台北市長柯文哲領軍的民眾黨，支持度從疫情前的10%躍升至15%，似乎將政治上的「疫情紅利」整碗捧去。

民眾黨支持度逼近國民黨，伴隨著柯文哲炮火猛烈「槓中央」帶來的超高網路聲量，雖然根據山水民意研究公司統計，柯文哲的網路負面聲量遠大於正面聲量，但他的人氣從谷底再度攀升，已是不爭的事實，也讓他未來的政治動向更受矚目。

早已和民進黨分手的柯文哲，因為這波疫情，綠白更加徹底決裂；數度公開表明為2024總統大選準備的柯文哲，無論屆時是否參選總統，他的動向和選擇，都將是2024大選的最大變數，也將是民進黨要面對的勁敵。

市長選局，黃珊珊成活棋

政治界人士分析，柯文哲的戰略已經很清楚，就是藉著打綠營，獲得藍營支持者的喜愛，他的機會來自於國民黨太弱，因此吸走大量的藍營支持者。柯文哲準備選總統，還來自兩個賭注，一是賭新北市長侯友宜一定參選連任，隨之被市長任期綁住，不會參選2024年大位；二是國民黨沒有其他強棒，在三方競逐的「三腳督」選舉中，藍營選民會產生棄保選擇，將票投給柯文哲。

除了吸收藍營選票的盤算，早年柯文哲以標榜進步價值的「白色力量」席捲政壇，近年來他對於同志、女性議題的言論，卻讓人發現他跟國民黨的保守路線更接近。綠營人士指出，從價值觀來看，柯文哲根本是「純藍」，只是他鎖定吸收的對象，是「淺藍」及不滿執政黨的中間選民，因此路線飄忽不定，在統獨議題上也是一樣地反覆。

曾任職台北市府的政界人士指出，柯文哲最信任的人，除了母親「柯媽媽」之外，就是妻子陳佩琪，因此柯文哲一直炮打疫情指揮中心指揮官陳時中，在台北市疫情出亂、不得不和中央合作時，就換陳佩琪發臉書打陳時中。至於另外一個女人、台北市副市長黃珊珊，除了拚命做事外，還有一項功能，就是屆時可能被拿來和國民黨「交換」。

Photo Credit: 中央社 北市副市長黃珊珊

他說，國民黨角逐台北市長熱門人選、立委蔣萬安，跟可能參選台北市長的黃珊珊票源重疊，國民黨若要確保不分散選票，就必須和柯文哲談條件，最大可能是國民黨禮讓民眾黨立委高虹安參選新竹市長，換取黃珊珊不選台北市長；柯文哲若要參選總統，不能連抬轎的縣市長候選人都沒有，高虹安有科技背景，柯文哲又是新竹人，民眾黨內以高虹安參選新竹市長的勝算最大。

另外一個牽動柯文哲走向的重要角色，是鴻海集團創辦人郭台銘。政界人士指出，柯文哲的隱憂是，既想重用高虹安，又怕高虹安是郭台銘陣營的人，郭台銘有資源，幫台灣買到BNT疫苗有高聲望，民眾黨目前只有6000多名黨員，如果郭台銘要出手，搞不好柯文哲連民眾黨主席的位子都會被搶走，因為高虹安也可以競選黨主席。

總統選局，郭台銘居關鍵

2020年大選時，郭台銘和柯文哲的「郭柯配」一度洽談中，但最後破局，郭、柯僅以共同支持部分立委候選人的形式合作。目前郭台銘對2024大選尚未表態，但近日政壇傳出「柯郭配」的聲音，柯文哲對「柯郭配」的回答是「順其自然，水到渠成」，還提到「反綠聯盟」，盤算及意向相當明顯，但藍綠陣營都酸柯文哲「在吃郭台銘豆腐」。

政界人士分析，柯文哲2022年就要卸任台北市長，為了政治前途，一定得繼續選舉，他的個性不可能當副手，也沒有人會找一個大炮當副手，因此柯不是參選總統，就是和郭台銘或國民黨談合作條件；例如選後讓柯文哲當行政院長，或是支持柯文哲以民眾黨不分區立委第一名進軍立院，進而參選立法院長。

近柯人士表示，如果柯文哲參選總統，原因之一就是要與民進黨鬧到底。柯文哲不是壞人，他和民進黨鬧翻，只是因為違背了民進黨某些派系的政治利益，之後民進黨內就有系統地在打柯文哲。至於柯文哲槓中央或是槓陳時中，大家會覺得他是為了台北市民才這樣做，這不是失分，是加分。

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