2021/08/07,
國際

【圖輯】緬甸政變啟示錄：比起那些殞落的靈魂，我失去一條腿不算什麼

【圖輯】緬甸政變啟示錄：比起那些殞落的靈魂，我失去一條腿不算什麼
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

Ko Phyo在近幾十年來，最大規模的一場反緬甸軍抗議活動最前線受了傷。現在，他作為一名截肢者和單身父親，努力適應著今（2021）年2月1日政變以來，混亂的國家生活。

每天早上，Ko Phyo都會坐在椅子上幫兩歲的兒子洗澡；椅子上有一塊塑膠套，蓋著一條殘缺的大腿，大腿是被一名緬甸士兵發射的子彈給擊中。

Ko Phyo在近幾十年來最大規模的一場反緬甸軍抗議活動最前線受了傷。現在，他作為一名截肢者和單身父親，努力適應著今（2021）年2月1日政變以來，混亂的國家生活。

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這位24歲的年輕人說，他在最大城仰光參加全國性的抗議活動，在每天的和平遊行和罷工中擔任維持秩序的保全，試圖保護示威者免受維安部隊的襲擊。

「我們逃跑是因為我們不想被逮捕和毆打。」Ko Phyo回憶起3月初的某天，當員警和一名士兵向前進逼時，他被推入了絕境。

「他們對我開槍，我的腿部中彈，然後就倒在地上。」

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據政治犯援助協會稱，自政變以來，緬甸軍方的維安部隊已經殺害了800多人。執政的軍政府說，大約有300人死亡，其中大多數是「恐怖分子」和「暴力煽動者」。Ko Phyo說他沒有拿武器，只是帶了一個防護盾牌。

擊中他的子彈射穿三條動脈。他說，開槍的士兵用刀把子彈取出來，他認識的一名員警則是把他送到了一家軍醫院，花了兩個多小時。

「我開始感到疼痛，難以忍受。我告訴他們，可以立刻把我的腿截肢，最後在進醫院第七天，我的腿被切了。」

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他的家有三個房間，Ko Phyo一直在練習怎麼靠著輪椅生活，並在戶外使用拐杖來輔助前進，因為仰光鄉間小鎮的道路，多半是不平坦的小徑，不太可能用輪椅。

他希望在國家恢復穩定之後，能回到之前的公路總局，繼續過往的工作。

Ko Phyo對兒子未來的擔憂，讓他決定加入反軍政府的抗議活動，並給了他加快康復的動力。他認為比起數百人喪生，自己失去一條腿，只是一個小小的犧牲；這些死者，包括他的一名警衛同伴，以及十多歲的小女孩。

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「所有的抗議者都在為下一代而戰……軍方本應保護自己的人民，但他們卻在殺害我們。」

「我們必須繼續戰鬥。我們必須贏得這場革命，為殞落的靈魂伸張正義。」Ko Phyo如是說。

他兒子也在適應新的現況，陪伴父親、給他準備食物和墊子，讓爸爸在地板可以舒服一些。

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「當他問『爸爸，你的腿在哪兒？』時，我感覺很糟糕。」Ko Phyo說。

「所以，我告訴他『有一條狗吃了我的腿，但以後還會長出來的。』我兒子相信我的說法。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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