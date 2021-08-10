【幕後】你一定聽過的三種好萊塢經典音效：城堡雷鳴、威廉尖叫、老鷹尖嘯

文：邱昶維（DCFS編輯部）

你是否經常在電影裡聽到相似的音效？其實那些熟悉的聲音，都是來自歷史悠久的好萊塢經典電影，它們不僅受到後世沿用，有效地加強影像張力，更帶有復古的電影工業質感，成為專屬影迷或業界人士的特殊彩蛋。本文將介紹三種好萊塢經典音效，向讀者分享它們的幕後祕辛。

小心爆炸！無敵萬用的「城堡雷鳴」

「有些人在拍現代鬼片時，仍然會使用『城堡雷霆』。」——《銀翼殺手2049》聲音設計Mark Mangini

出自於1931年《科學怪人》的音效「城堡雷鳴」（Castle Thunder），堪稱是影史上最常出現的雷鳴聲，其巨大又深遠的轟隆聲響，不但是鬼屋場景的最佳陪襯，也經常出現在迪士尼或電視動畫片裡。

除此之外，像是《星際大戰》、《回到未來》等科幻片，也曾以「城堡雷鳴」描繪高能量的爆炸聲，但過度濫用的現象，令聲音設計師Mark Mangini不禁批評：「這真是一個愚蠢的雷聲。」

Mangini表示，該音效當初被錄製到光學聲帶時，就已經摻雜不少雜音或瑕疵，不應被後世濫用至此，但如果是想拍出仿古的電影質感或影音資料，使用「城堡雷鳴」或許會有意想不到的效果。

擊殺角色！悽慘哀嚎的「威廉尖叫」

「這是一個強勁又難以捉摸的古董級尖叫聲。」 ——《噤界》聲音設計Erik Aadahl

好萊塢最有名的尖叫聲「威廉尖叫」（Wilhelm Scream），出自於1951年西部電影《軍鼓》，而其名則來自1953年《飛沙河襲擊》，因為片中士兵Wilhelm遭到鱷魚襲擊之際，正是發出了相同的叫聲。

然而，真正將該聲效發揚光大者，則非聲音設計師Ben Burtt莫屬。從《星際大戰》到《印第安那瓊斯》等系列電影，但凡有角色死亡或墜落時，觀眾一定都能聽到Burtt創造的惡趣味。

儘管近年有不少人已經厭倦再聽到它，但你依然能在《魔戒》、《玩具總動員》等電影裡回味，而聲音設計師Erik Aadahl也評論道：「如果這個尖叫聲不夠有辨識性，它也不會變得這麼經典。」

大鳥來襲！帥氣十足的「老鷹尖嘯」

「不幸的是，白頭鷹叫聲其實很像笑聲， 相較它的外型，這種聲音確實不吸引人。」 ——鳥類專家Connie Stange

大型猛禽「白頭鷹」或「金鵰」的老鷹形象，經常出現在好萊塢西部片、奇幻片等電影裡，並給人一種睿智、強悍的印象，而那些尖銳卻悠長的老鷹叫聲，更總是伴隨其英姿而出現。

像是《魔戒三部曲：王者再臨》黑門大戰場面，片中參考金鵰外型設計的「巨鷹」，即在登場時發出喊叫；然而，這種老鷹叫聲，其實根本不是白頭鷹或金鵰的聲音。

鳥類專家Connie Stange表示，為了讓老鷹看起來更勇猛，那些經典的鷹叫聲，其實是來自中型猛禽「紅尾鵟」。相較之下，那些大型猛禽的真實叫聲，也就顯得滑稽、虛弱。

來源：npr, freethoughtblogs, ew, studiobinde, disney.fandomr, hollywoodlostandfound

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