【法律小教室】「投案」與「自首」有何不同？犯人自首一定可以獲得減刑嗎？
我們想讓你知道的是
「自首」或「自行投案」是我們常在報導上看到字句，這兩個行為是一樣的嗎？
根據報導，涉嫌在2018年於台灣殺害女友的香港人陳同佳，通知台灣的委任律師，安排來台灣「投案」。陳同佳稱，來台投案的想法一直有沒有改變，會交由律師安排赴台「自首」。
自首跟投案是一樣的嗎？還是大家平時誤將這兩種行為混為一談？讓法操來告訴各位。
自首：犯罪事實尚未被發現
自首的定義是：「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。而「犯罪未發覺」所指包含「該管機關尚未發覺事實」與「雖然已知犯罪發生，但還不知道犯人是誰」兩種情形。
自首的方式不論是自行申告、透過書面或是委託他人代行向偵查機關自首都可以，不過委託別人代行的話，必須要本人具有自首的意思（陳述犯罪事實，並表示願意接受裁判）才算數。另外，請非偵查機關代為向偵查機關轉送也是可行的方法。
但是，如果犯罪行為人在自首後逃亡、搞失蹤，沒有直接接受裁判的話，便不算完成自首的法定要件，就算之後再度後悔、選擇接受審判，仍不符合自首減刑的要件。
我國《刑法》規定自首為減刑事由之一，這是為了獎勵犯罪者知過悔改，並幫助及早釐清事實、減輕搜查的成本。過去對於自首的犯罪者採「一律減輕其刑」的作法，反而導致一些犯罪者投機取巧、為減刑而非因為悔悟才急於自首，因此最後才修法為「得減輕其刑」。
《刑法》第62條：對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。
投案：已被發現犯罪事實
跟自首相反，「投案」是犯罪事實已經被發現之後才主動到案，所以並不能適用《刑法》第62條的減刑事由，也不是《刑事訴訟法》上所使用的用語，頂多只能以《刑法》第57條審酌犯罪行為人的品行、態度做為科刑時的參考。
《刑法》第57條：
科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：
一、犯罪之動機、目的。
二、犯罪時所受之刺激。
三、犯罪之手段。
四、犯罪行為人之生活狀況。
五、犯罪行為人之品行。
六、犯罪行為人之智識程度。
七、犯罪行為人與被害人之關係。
八、犯罪行為人違反義務之程度。
九、犯罪所生之危險或損害。
十、犯罪後之態度。
「自首」或「自行投案」是我們常在報導上看到字句，現在大家應該都能夠很清楚的分辨兩者的差異了吧！而之前香港人陳同佳殺害女友的案件，由於犯罪事實已經被發覺，因此他赴台也只能算是「投案」，而不會有自首的減刑事由。
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航