東奧游泳項目總評：總體格局是美澳爭霸、美國險勝，女子4x200米自由泳接力足以載入史冊

在諸多奧運項目中，我最喜歡看的是游泳。

游泳從第一屆奧運會開始就有。是不間斷地延續至今的五大項目之一（其他四項為田徑、體操、擊劍、自行車）。目前，游泳共有37枚金牌，僅次於田徑，是奧運第二大項。與田徑相比，游泳全部都是速度比拼，時間集中，觀賞性更佳。

在台灣，大約因為缺乏游泳好手，游泳項目不太受重視。在香港，如果不是這次有何詩蓓歷史首奪兩銀，游泳項目也不為大熱。但在美國，游泳項目是奧運收視最熱門的項目。美國NBC公司是奧運的特約轉播商，每次轉播必定要求主辦方，無論是什麼國家，都要把游泳決賽安排在美國（東部時區）的電視黃金時段好直播。因此，這次日本安排游泳比賽，決賽都放在早上，以滿足美國的要求。

確實，本屆奧運會，游泳項目精彩紛呈。筆者在此作一小結，為體育愛好者提供參考。這裡討論是游泳池中的游泳，不包括公開水域，也不包括跳水、花樣游泳和水球等水上項目。

這次游泳的總體格局是美澳爭霸，美國險勝。

游泳傳統上是美國和澳洲爭霸。美國作為傳統強國，在最近幾十年在金牌榜都居第一位，除了1988年那屆不敵東德，但眾所周知那是東德大規模使用興奮劑的原因。澳大利亞一直是美國最大的挑戰者，所以美國有時第一也不是那麼穩。至於歐洲各國、俄羅斯、日本、中國等也時有具實力的選手，能一爭第二位。

這次奧運，美國受到澳洲的嚴重挑戰。最後美國在金牌上僅以11：9險勝，在獎牌數上以30：20贏出。美國取得的金牌數是1992年以來最低，1992年同樣是11金，獎牌數略少但考慮到現在游泳項目多了，所以美國取得的成績是冷戰後最差的，是flop了的一屆。

澳洲則突飛猛進，在2016年里約奧運，美國16金33獎牌，澳洲雖然排在第二，卻只有3金10獎牌。

在美澳之外，英國和中國都取得了好成績，分別拿4金和3金。

澳洲的成功在於女子項目突飛猛進。9塊金牌8塊是女子項目。有不少是與美國面對面較量中勝出的。

美國這次成績不如上次有很多原因。

首先，這次奧運延遲一年舉行，讓澳洲找到節奏。泳壇的美澳爭霸其實不限於奧運會，在國際泳聯的兩年一度（單數年舉行，剛好與奧運會錯開）的游泳世界錦標賽也是對抗的場合。最近20年，大致上形成了美國在奧運會強，澳洲在世錦賽強的局面（更接近美國）。

一種說法是，美國更重視四年一次的奧運會，於是訓練都以奧運會為周期，把最好狀態調節到奧運會，世錦賽只作練兵。澳洲剛好相反，到了奧運會狀態就差。最近三屆奧運，美國都超級強勢，能拿走接近一半的金牌。相反，澳洲在世錦賽上表現都很好，與美國金牌總數只是毫釐之差，但到了奧運會總是大熱倒灶。

這次奧運會把原定在雙數年舉行的奧運會放在了單數年，這更有利澳洲。

更重要的是，游泳運動是一個吃年齡的運動，推遲一年，顯而易見不利老將，更有利正處於實力增長時期的年輕選手。這屆比賽衛冕的個人項目冠軍只有兩個（美國的雷德基〔Katie Ledecky〕和英國的佩蒂〔Adam Peaty〕），就是明證。放在美澳對比的角度看，這同樣也有利「小將」更多的澳洲。

此外，大疫之年，很多游泳運動員的訓練都受到影響，當中也不乏不公平的因素。從訓練條件看，澳洲運動員受到的衝擊遠比美國小。中國這次成績上佳，同樣有疫情控制得好，訓練更系統的優勢。

除了總體格局，這次游泳比賽有很多亮點。

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第一，多金王德萊賽爾

男子最大的明星是美國的德萊賽爾（Caeleb Dressel）。他憑藉史上最強悍的起跳技術，能在出發入水時就領先對手半個身位，因此在短程游泳中擁有極大優勢。有人甚至戲稱，他是游泳屆的跳遠冠軍。由於短程泳手有很多參加接力的機會，他也能在接力中穿金帶銀，成為「多金王」的有力競爭者。

上屆奧運會，德萊賽爾尚未崛起（加上費爾普斯〔Michael Phelps〕和拉克提〔Ryan Lochte〕尚在），只在兩項接力奪金。但僅過一年，在2017年世錦賽，他就奪得3塊個人項目金牌，4塊接力金牌；到了2019年世錦賽中，他駭人聽聞地豪奪50米和100米的自由泳和蝶泳共4塊個人金牌，加上接力2金2銀。

可以說，德萊賽爾能否在奧運會上兌現自己的天賦，真正成為費爾普斯之後美國的領軍人物，成為本屆奧運游泳最大的看點。他也因此肩負重大壓力。特別是他參加的個人項目（50米、100米自由泳，100米蝶泳）和大部分接力都在比賽後期，反超澳洲的壓力都在他肩上。

在這種情況下，德萊賽爾能頂住壓力，力奪全部3塊個人項目金牌，其中100蝶破世界紀錄，50自和100自都破奧運記錄，完全兌現了自己短程天王的天賦。

有趣的是，由於巨大的起跳優勢，越短的項目，他的優勢就越大。以往50自競爭相當大，沒人可以確保勝利，但德萊賽爾就把50自奪冠變成例行公事。反而在100自的後半程，他會被其他選手力追，勝負只在毫釐之間。這次50自，他領先第二名0.48秒；100自領先第二名0.06秒。他的蝶泳比自由泳好，100蝶的領先優勢也就大一些。

在個人項目之外，他還在兩個接力項目（男子4x100自，4x100混合）奪得金牌。在兩個接力中他都是決勝的關鍵。其中4x100混合泳接力，美國以破世界紀錄的成績奪冠，當是本屆游泳名局之一。

男子4x100混接力一向是游泳比賽的壓軸戲，它和女子4x100混合接力一道，反映了一個國家游泳的整體實力。美國男子自從這個接力項目誕生以來，就從沒輸過。在剛剛完成的女子接力比賽中，美國以微弱劣勢輸給澳洲。這兩個因素令美國隊壓力尤其大。

美國隊最重要的對手是英國。英國的制勝王牌就在游第二棒蛙泳的佩蒂，如前所述，佩蒂是本屆唯二能衛冕冠軍之一，他是不世出的蛙泳奇才，從2015年出道以來，100米蛙泳保持全勝，而且通常比對手快2秒以上，優勢大得不可想像。

他之所以這麼牛，是因為他的體格允許他用一種全新的方式游蛙泳，其他人採用傳統的游法，每一划都很長，但他每一划都很短，頻率卻很快。別人游的是蛙泳，他游的是佩蒂式的蛙泳。不過其缺點就是不能持久，於是他從來不比賽200米蛙泳。有了佩蒂這張王牌，英國混合泳接力就一下子變成頂級。雖然英國的其他三棒都不是最頂級，但其他隊伍想要在其他三棒要彌補這兩秒多的差距，非常困難。

在本屆的新項目——男女混合4x400混合泳接力中，英國就憑佩蒂的蛙泳以破世界紀錄的成績奪金。在這個項目中，德萊賽爾也為美國出戰，游最後一棒自由泳，但美國採取了錯誤的戰略，用女將游蛙泳，結果被遠遠甩在後頭。到了德萊賽爾出場已落後太多，怎麼也追不上了。

到了男子混合泳接力，德萊賽爾轉游第三棒蝶泳，這個他優勢最大的項目。

美國的第一棒仰泳是100米仰泳季軍墨菲（Ryan Murphy），對英國的200仰泳季軍格林班克（Luke Greenbank）；第二棒蛙泳，由於美國沒有蛙泳好手，找了游混合泳的後起之秀安德魯（Michael Andrew）對位佩蒂；第三棒德萊賽爾的對手是英國的100蝶決賽選手蓋伊（James Guy）；最後一棒自由泳是進入100米半決賽的艾普爾（Zach Apple），對位英國200米自由泳銀牌史考特（Duncan Scott）。

紙面上，第一棒比英國的快，但快得不多；第四棒還稍有落後。關鍵是第二棒，安德魯是否不被佩蒂拉開兩秒以上，第三棒德萊賽爾又能否把把差距拉回來。

比賽一開始，墨菲就發揮出色，領先格林班克1.31秒。不出所料，佩蒂在蛙泳上大反擊，迅速反超到第一。但安德魯發揮不錯，分段只比他慢1.96秒（在兩秒以内）。到了德萊賽爾的蝶泳，美國又重新奪回首名，他比蓋伊快了1.24秒。這給了艾普爾充足的空間。

想不到的是，艾普爾也有超常發揮，居然比史考特還快了0.17秒。這樣美國首先以破世界紀錄的成績碰壁。最後翻看時間，佩蒂的蛙泳是蛙泳接力分段的歷史最快成績，而德萊賽爾也游出了史上最佳的蝶泳分段成績，是打破這個項目世界紀錄的決定性因素。這樣，德萊賽爾就以5金成為本屆奧運的多金王。

美國隊泳將德萊賽爾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

第二，雷德基與蒂特穆斯的四場決戰

自從2012倫敦奧運「核少女」雷德基橫空出世，以15歲的芳齡在800自力克東道主的衛冕冠軍阿德靈頓（Rebecca Adlington）開始，她就統治了中長距離自由泳。在2015世錦賽，她更實現從200米到1500米自由泳一統天下的前無古人的偉業。

在巔峰的2016奧運，她前無古人地奪得200自、400自、800自三項冠軍（當時奧運還沒有女子1500自），而且在後兩項都打破世界紀錄，領先優勢誇張到把對手遠遠抛在電視畫面也看不到的後頭。加上4x200一金和4x100一銀，她以4金1銀的成績，壓過費爾普斯和體操的拜爾絲（Simone Biles），成為當界奧運的多金王。當時，她就被譽為女子游泳史上最偉大的選手，在所有選手中僅次於費爾普斯。

但最近一、兩年，雷德基的成績有點停滯不前，這多少有進入大學讀書而分心的緣故，此外在大學進行的NCAA比賽用的是Yard的單位，和國際比賽長度不同，訓練不統一也是原因。總之，在這個奧運周期，她「只」打破了1500米世界紀錄。

雷德基的最大對手是澳洲的蒂特穆斯（Ariarne Titmus），其崛起實質性地威脅到了雷德基的統治。

在2019年世錦賽，蒂特穆斯在400米自由泳讓雷德基吃到了出道以來這個項目的首敗，震驚世界泳壇。但當時雷德基身體不適（腸胃炎），所以蒂特穆斯的勝利的成色也受到質疑。但在今年澳洲選拔賽中，蒂特穆斯200米和400米都游出接近世界紀錄的成績，雷德基的選拔賽成績卻遠遠不如。

蒂特穆斯這次參加四個項目，200自、400自、800自和4x200接力，都和雷德基直接對撼。在200自和400自蒂特穆斯都有不錯成績，因此，這次是雷德基首次以「下狗」的姿態出戰這兩個項目。

雷德基這次一口氣報了從200米到1500米四個個人自由泳項目，以及4x200接力。奧運會的賽程比世錦賽短，所以賽程對這種多項目選手非常不友好。不少兼項選手面臨半天之内進行兩場比賽，對體力是相當大的挑戰。

雷德基的挑戰是最大的，在整個游泳賽程她要游3.8英里。更不利的是，200米決賽和1500米決賽在同一晚，很難兼顧。對雷德基而言，各項目的重要性依次是：1500自（首次進入奧運，她志在必得）、800自（獲勝就可在同一項目三連冠）、400自、200自。

在最早進行的400自決賽中，上演了2019年世錦賽的同一幕。雷德基在300米以前都領先，但一直無法甩開蒂特穆斯。蒂特穆斯在第七個50米時突然反超，在最後50米保持優勢，贏得兩人對決的第一戰。

到了200米決賽，多少因為要力保1500米冠軍的原因，雷德基似乎沒有出盡全力，最後只獲得第五。這是雷德基參加大賽以來，第一次無法站上領獎臺。蒂特穆斯再次贏得冠軍。200米雖然不是她的優勢主項，也似乎沒有出盡全力，但連銅牌都得不到，可能是自己也沒想到的。

賽後也可看出，她非常失落。這算是雷德基本屆奧運，甚至整個職業生涯最低點。一時之間，雷德基是否統治終結，是否一金也得不到，成為疑問。

在一個小時之後的1500自中，雷德基總算穩住陣脚，贏得了冠軍。但成績與自己的世界紀錄相差甚遠。即便在這麼長的距離，也沒有把對手遠遠拉開到「電視屏幕都看不見」。

1500自雷德基觸底反彈，但真正的救贖之戰是接下來的4x200米。這場歷史性的比拼下面專門討論。蒂特穆斯是第一棒，雷德基是四棒，本來不能直接比較。但雷德基在最後衝出歷史第三的分段成績，全場最快，不但反超澳洲，還差點追上中國，獲得普遍讚譽，也看到其冠軍的心猶在。

反觀蒂特穆斯，作為200自冠軍，游第一棒居然不敵中國人（她只排200自第四），顔面大失。這場比拼應該說是雷德基勝出。

兩人最後一戰是800自，也是雷德基真正的正名之戰。與400自一樣，蒂特穆斯采用的是先緊追，再利用衝刺能力在最後100米趕超的戰略。比賽的關鍵就是雷德基在前700米能拉開多少距離。專家認為，領先3秒以上是穩贏，領先兩秒以下就很可能輸。結果雷德基在前700米，每一個50米都把領先優勢提高一點點，最後在700米處領先蒂特穆斯2.43秒。

根據以上分析，勝負還很難說。可是在倒數第二個50米，本來是蒂特穆斯應該大幅拉近距離的階段，但雷德基守住優勢，只比蒂特穆斯慢0.16秒。最後50米，蒂特穆斯全力追趕，游出29.34秒的最快50米，但這個比雷德基快了1.01秒的成績，不足以抵消此前落後的劣勢。

最後，雷德基成功二度衛冕800自，也贏得了第一場雷德基 vs 蒂特穆斯的正面對撼。

經此一戰，雷德基在本屆比賽中獲得2金2銀，雖然比不上2016年，但在本屆比賽的多金王中排第三（次於德萊賽爾和麥基昂〔Emma McKeon〕），在個人項目中則以2金1銀，僅次於德萊賽爾，與蒂特穆斯并列第二，可以說還是成功的。

放在歷史長河，雷德基成為奧運個人項目6金1銀，在游泳史中僅次於費爾普斯。算上接力項目是7金10牌，也穩居第二（女子第一）。單項三連冠（800自），這也僅次於費爾普斯的單項四連冠。把奧運和世錦賽合計，雷德基個人項目共獲17金，同樣僅次於費爾普斯（28金），位列女子第一。考慮到雷德基多次破世界紀錄（目前保持400自、800自和1500自記錄），在巔峰期遠超濟輩的巨大震撼，她是當之無愧的女子游泳界的GOAT（史上最偉大選手）。可以說，這次奧運會，就是其女子游泳界的GOAT的加冕之戰。

對泳迷的好消息是，雷德基在800米奪冠後，還說自己會至少參加2024年奧運，還可能參加2028年奧運（此前一直有揣測這次是她最後一戰）。傳奇的歷史還可繼續下去。

蒂特穆斯其實是奧運延期的重要得益者。正如雷德基所言，她每年都在進步，如果在2020年比賽，她很可能就無法拿到400米冠軍，200米更有疑問（因為競爭者更多）。但如果她保持這樣的進步，以後的成就也無可限量。

美國選手雷德基（右）與澳洲選手蒂特穆斯（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

第三，勞動模範麥基昂

德萊賽爾是多金王，但單從獎牌數而論，奪得4金3銅共7塊獎牌的澳洲女泳手艾瑪・麥基昂（Emma McKeon）才是最多的一個。她也創下奧運史上單屆女子奪牌數的記錄，可喜可賀。

對不太熟悉游泳的中文讀者，有必要說明，澳洲泳手有兩個麥基昂。這個艾瑪（Emma）是27歲的McKeon。還有一個是20歲的凱莉・麥基翁（Kaylee McKeown）。兩人名字聽上去差不多，很多中文媒體也都翻譯為麥基昂或麥基恩，兩個也都穿金戴銀（凱莉勇奪仰泳2金和接力1金）。

同樣有意思的是，兩個麥基昂都在游泳世家，艾瑪的哥哥大衛・麥基昂（David McKeon）參加過2012倫敦奧運，其父親也是游泳運動員。凱莉的姐姐也是游泳運動員。澳洲之所以游泳這樣出色，就是因為這種家族傳承特別多。澳洲泳壇還有出名的坎貝爾家族，姐姐凱特・坎貝爾（Cate Campbell）和妹妹勃朗特・坎貝爾（Bronte Campbell）都是自由泳名將，也都是麥基昂的隊友。

從獎牌數看，麥基昂似乎很有壟斷力。但仔細一看，2塊個人金牌（50自，100自）、2塊接力金牌、1塊個人銅牌（100蝶）、2塊接力銅牌。個人獎牌還比不上雷德基和蒂特穆斯（都是2金1銀），全靠接力拉上去。

艾瑪今年27歲，其實一早在泳壇露臉多年，但給人的感覺是個勞動模範，好多項都見到她，每項都不頂尖。這樣的人才倒是在接力項目上很有用，於是澳洲接力隊哪裡都有她身影，在這次奧運會之前，在世錦賽和奧運會上，她幾乎所有獎牌都是在接力項目上拿的。

這次艾瑪能爆發成為多牌王，其實得益於兩點。

首先，在個人項目上，以前短距離的女皇是瑞典的斯約史卓姆（Sarah Sjöström）和美國的曼紐埃爾（Simone Manuel）。直到2019年女子短距離泳壇還是由兩人統治性。但斯約史卓姆今年2月滑雪時手臂骨折，這次能復出還能拿牌，已經相當不易。曼紐埃爾則在去年患上過度訓練症，水平大降，連美國選拔賽也只拿到50米自由泳的資格。

本來艾瑪還被自己的隊友凱特・坎貝爾壓住，但這兩年凱特的水平也下滑，艾瑪才在這屆奧運會變為澳洲的頭牌。少了這幾個大石人，艾瑪終於出頭。從比賽成績也可以看到，艾瑪成績並不特出。與斯約史卓姆等以前頻頻破紀錄的沒法比。再看世錦賽上，她至今一個個人項目金牌都沒拿過，足以說明她雖然是「多牌王」，這次表現上佳，但不屬於那種統治級的人物。

其次，在接力項目上，艾瑪則是得益於澳洲女子游泳大爆發，水漲船高。此外，還得益於多了一個男女混合接力，讓艾瑪這樣的多面手萬金油多了一個拿牌的機會。現在，世錦賽還多了一個男女混合4x100自由泳的項目，泳聯正推動把這個項目也列入2024奧運會。這樣一個短程選手最多可以參加5個接力。

以後游泳強國出多金王，可能比費爾普斯時代更容易（如果費爾普斯在2024奧運會，最多可以拿10金）。

最後，參加這麼多項目，體力是關鍵。這不得不佩服艾瑪，有兩晚都是連續出席兩個賽事。不過澳洲實力強勁，預賽不用派她上場，二線選手也足以進入決賽。一些游泳人才沒有這麼多的國家，隊員連預賽也不得不參加，這在一定程度上限制了游泳小國出現多金王的機會。

總而言之，艾瑪創下一個獎牌數記錄，一屆7牌足以令她寫入史冊。但在討論「歷史級別」的時候，艾瑪單憑現在成績，還沒有太高地位。

澳洲泳將艾瑪・麥基昂｜Photo Credit: AP / 達志影像

第四，最經典一戰，4x200女子自由泳決賽

每屆奧運游泳比賽都寫入歷史的經典名賽。以上談過的男子4x100混合泳、雷德基和蒂特穆斯比拼都是名局，甚至美國年輕選手芬克（Robert Finke）以黑馬姿態，力奪男子800米和1500米自由泳也有力一爭（兩場比賽都是長距離比賽中，罕見到了最後衝刺時還有三、四個選手幾乎齊頭衝刺，兩次都是後來居上的芬克，最後50米的速度比本屆200米自由泳冠軍最後50米的速度還快）。

但如果要選最經典的一個，非女子4x200米自由泳接力不可。就我看過的比賽而言，在接力比賽上，它僅次於2008年奧運上的男子4x100自由泳決賽。

賽前的大熱門澳洲，手執這個項目的世界紀錄。預賽中的四人已在預賽排名第一，到了決賽，澳洲可以奢侈到到把預賽四人全部換上第二批人，也就是最近游出世界紀錄的那批好手。她們包括，剛剛奪得200自冠軍的蒂特穆斯，100自冠軍麥基昂今年奧運前200自成績排第4（她沒有參加這個項目比賽），剩下兩人分列今年200自第8和第10。

賽前一刻，美國NBC主播都說，澳洲毫無疑問排第一，還多半能破世界紀錄，問題只是破多少；剩下的懸念只有，中國、美國、加拿大誰能爭第二。

澳洲排出的戰術是，最快的由第一棒，然後順序排下去，最慢的游第四棒。根據澳洲的戰術，蒂特穆斯和麥基昂分別鎮守一二棒，預期澳洲會大幅領先，這樣剩下兩人有很大的容錯空間，加上她們實力也上佳，足以保持優勢。

美國策略剛好相反，從慢到快。第一棒的老將施米特（Allison Schmitt）是2012年200自的冠軍，但年紀太大實力早已下降。二棒和三棒都是年輕人，核少女雷德基游最後一棒。但根據預期，到雷德基下場時，澳洲已大局已定，雷德基是和其他人爭的。

中國排陣是第一棒最快（楊浚瑄是200米決賽第四），第四棒的李冰潔是400米自由泳第三，第三棒張雨菲剛剛在1個多小時前奪下200米蝶泳冠軍，自由泳只是副項，她的水平排中國隊第三，但考慮到非常耗體力的200蝶剛結束，能否緩過來尚不知。游第二棒湯慕涵是最弱的，在國際上毫無名氣。當然，中國非常重視4x200，為此，第一棒的楊還放棄了100米半決賽。

想不到第一棒就發生意外。200m冠軍蒂特穆斯居然在中國的楊浚瑄面前佔不到半點便宜。兩人基本平頭並進，甚至每個50米楊浚瑄都比蒂特穆斯快一點點。最後，楊浚瑄比蒂特穆斯快了0.14秒，第一個觸壁。蒂特穆斯的成績比自己在200米決賽慢了足足一秒半，讓人跌破眼鏡，也完全破壞了澳洲的計劃。

蒂特穆斯為何游得這麼差是一個謎。我覺得是與她一貫喜歡的「從後趕上」策略有關。無論在400米（雷德基）還是200米（何詩蓓），她都是在她們身後半個多身位左右伴游，最後階段才從後超越，一舉反擊。這場比賽中，楊浚瑄比自己在200米決賽時快了半秒左右，但這個速度剛好和蒂特穆斯幾乎平頭並進，不足以讓她落後半個身位，蒂特穆斯游得很彆扭。

而且，游200米和游4x200米接力（即便是第一棒）也有不同。200米只要贏就可以了，所以可以採用「後發制人」緊跟戰術，最後衝刺贏一點點也是贏。但200米接力不但要贏，還要贏得多。這對蒂特穆斯這種戰術的選手而言是不利的，游起來患得患失。

奪得女子4x200米自由泳接力金牌的中國隊｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國第一棒是老施米特，明顯慢過以上兩隊。這樣從第一棒開始，就形成中澳、加美兩個梯隊。

到了第二棒，澳洲麥基昂一上來就開始趕超中國人湯慕涵，接連在50米，100米和150米都排在第一位。可是中國的湯慕涵雖然名不見經傳，但在最後50米又後來居上。最後以比麥基昂分段時間快了0.06秒，首先碰壁，這樣纍計中國快了0.2秒。論驚奇，這個驚奇不在蒂特穆斯輸掉第一棒之下。

這時澳洲的情況有點不妙了，前兩棒不但沒有拉開距離，還落後於中國，接下來兩棒是慢棒，前景不妙。當然，中國第三棒張雨菲剛游完200蝶，體力可能是劣勢。

澳洲第三棒威爾遜（Madison Wilson）果然在100米處反超，在150米繼續領先。但奇蹟又出現了：張雨菲居然在最後50米，又重複第二棒的故事，再次反超威爾遜。張雨菲最後50米展示了強大後勁，整個200米，她在前三段落後的情況下，憑著最後50米，總時間居然比威爾遜快了0.24秒。這樣，中國纍計的優勢擴大到0.44秒。

於是，到了中國第四棒李冰潔入水時，對上的澳洲最慢的一棒尼爾（Leah Neale）。雖然奧運前李冰潔的成績排名略低於尼爾，但現在有將近半秒的領先，應該說擊敗澳洲已成定局。

這時，一直落後的美國開始加入爭冠戰團。美國在第二棒形成對加拿大的反超，第三棒繼續領先，但都繼續落後中國和澳洲。第四棒雷德基出發時，加拿大已沒有希望追上美國了，美國剩下來的懸念，就是她能否追上領先兩隊，美國落後中國1.94秒，落後澳洲1.5秒左右，這個差距相當大。

雷德基這次在200米只拿了第五。但一般估計，這是為了保自己最重視的1500米有關。在第四棒，雷德基拼盡全力，發揮出來的潛能非常驚人。她不斷追近和中國澳洲的距離，把美國從第二陣營拉入第一陣營。在150米之前完成對澳洲的反超，最後50米不斷拉近與中國李的距離。在最後衝刺時刻，甚至隨時看似能反超中國。最後還是差那麼一點點，慢了0.4秒。如果再多10米到15米，雷德基就能反超了。

雷德基的一棒游出了1分53秒76的佳績，比其他人的最佳時間（中國第一棒楊）快了0.61秒。在接力史上，這個時間排行第三。僅次於義大利人2009年的53秒45（當時是鯊魚皮泳衣），和略差於自己在2016奧運上接力的53秒74。可見，她已游出自己巔峰狀態的成績。如果說雷德基有什麼不足，就是反應時間慢了一點（0.71秒）。當然，反應時間從來不是她的強項。

這個比賽，前三名都打破世界紀錄，這時原先根本沒人預料得到的。這樣快的速度，這樣反轉的劇情，這樣激烈的衝刺。足以讓這場比賽成為名局。

對中國來說，能力壓美澳，以破紀錄成績奪得隊史第一塊奧運接力金牌，足以「吹一輩子」。每個人都非常出色。尤其是第二棒湯，這個最弱棒在國際毫無名氣，居然游出力壓麥基昂的成績，令人不敢相信。

對美國來說，能奪得銀牌已經達成目標，更何況游出超過原記錄的成績。對雷德基而言，正所謂「美國輸了，雷德基沒有輸」，最後的強力衝刺，足以印證了她是女子寶刀不老。

對澳洲而言，破紀錄固然可喜，但這樣掉鏈子輸了，卻足以鬱悶好幾年。對200m冠軍蒂特穆斯而言，游第一棒不敵中國楊，這場比賽堪稱蒙羞。

對比2016年奧運成績，當時美國奪冠。雷德基的游出的時間和這次幾乎一樣，但當時其他人的時間相差甚遠。這次「拖累美國」的第一棒施米特，當時也游第一棒，這次的成績只比當時慢0.14秒，基本上也是同級發揮。

2016年，能游進1分55秒以内的，就只有澳洲的麥基昂（1分54秒64）和加拿大的奧萊西亞克（Penny Oleksiak，加拿大第四棒，當年100自並列冠軍，1分54秒94）。游出1分55秒多的只有一個，其他的56秒多57秒多比比皆是。

反觀今年，1分54秒多有兩個，前四中陣容人大多能游到1分55秒多。可以說，整體完全上了一個檔次。這次三隊能破世界紀錄，不是游得最快的人游得更快了，最快的還是雷德基，麥基昂和奧萊西亞克的時間還是差不多。而是大批人補上了雷德基原先遙遙領先之後的空缺，都游得更快了。

從這樣意義上看，2016年的雷德基真是神一般的存在。這幾年，雷德基一直「原地踏步」，但還是接力中最快的那個。

總而言之，這次奧運游泳比賽非常精彩，新人輩出是最大的亮點。2024年，這些新人能再進一步，還是被更新的後浪「拍死在岸上」，三年後見分曉。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航