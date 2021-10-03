這是我們跟犯罪集團的搶人大戰：讓貧弱少年找到新的生存方式，才能真正停止觸法行為

文：葉靜倫

讓貧弱的孩子找到新的生存方式，才能真正停止觸法行為。這也是我們跟犯罪集團的搶人大戰。 ──司法院少年及家事廳廳長謝靜慧

少年法庭和家事法庭，在冰冷的司法系統中獨樹一格，特別是觸法少年案。台灣每年有超過2萬名未成年孩子們流浪、飢餓、偷竊、打架、觸法、非法打工、被安置（住進庇護機構），甚至性侵與被性侵。這些孩子背後，多出自失功能的家庭，他們身上背負的諸多議題中，貧窮是影響深遠且會在代間世襲的巨大陰影。

當然，貧窮也不足以道盡他們面對的一切。未成年的孩子就算不缺錢，也不見得有能力照顧自己，更不見得能夠明辨是非、免於觸法。許多情緒議題、外顯行為，以及財務自理和生活能力的缺乏（如查找交通工具、維持個人衛生、求職工作等），都不是有錢就能解決。

需要幫助的人，需要先被理解

國際上從60年代末開始推展「少年轉向」（diversion）概念，將觸犯輕罪的少年從司法審判轉向行政保護，讓觸法少年能留在家庭和社區，接受輔導改善偏差行為，也以此避免所謂「壞小孩」的負面標籤。台灣從1997年開始銜接了這個概念，決定性的修正了《少年事件處理法》，少年法庭從此被賦予截然不同的意義。

觸法少年的司法轉向，宣誓了一個社會將犯錯的孩子視為「需要幫助的人」，而非該予以懲罰的人。這使得所有進入這個體系的孩子都需要經過調查而後理解，理解而後裁定，裁定而後保護，且這個「保護」的意義不只在於「愛護」，還包括「矯正」。

Photo Credit: 中央社 台北少年觀護所舉辦「更新轉化營」，邀請更生少年寫下想對家人說的心裡話。

少年「調查官」（調查少年背景）與「保護官」（執行輔導計畫）因此應運而生。桃園地方法院主任調查保護官的王以凡解釋，少年調查官需要進行審前調查，包括閱卷（警方移送書、筆錄、案件資訊等）、家訪（家庭環境、經濟狀況、教養方式等）、搜集資訊（學校輔導記錄、在校成績、出缺勤及獎懲紀錄等）與調查性的會談。

調查官將報告交給少年法庭開庭，決定處分後，再由保護官接續執行裁定後的保護處分與輔導計畫。

「調查制度是我們跟民事庭和刑事庭最不一樣的地方。」少年及家事廳廳長謝靜慧，超過26年的法官生涯經歷刑事、民事、家事和高等法院。她指出，透過社會調查確認孩子的行為，能夠找到他們觸法的真正原因，並尋求援助資源和管道。家事庭的調查官也在離婚、監護宣告、子女提告棄養等家事案件中，肩負同樣的任務。

調查的目的在於全面性的理解觸法行為背後的根源，尤其在少年身上，可惡與可憐經常是一體兩面。「之前我去少觀所訪視，裡面有個孩子說他在那裡很滿足，因為他原本跟著奶奶拾荒，經常餓肚子。現在在少觀所，反而覺得『每天都有飯吃就很好了。』」謝靜慧說：「當時印象很深刻，想說怎麼有孩子被關起來，還覺得每天有飯吃就很棒了？」

「幾天之後我開庭，發現他是當事人，為了女孩子爭風吃醋而把人刺死了。」她感嘆，雖然照顧系統的缺乏和生活困境不一定和犯罪有關，但她意外看到了一個人很不同的面向。

外型果斷剛強的王以凡，投入觸法少年服務將近25年，看過無數孩子的落魄，也看過他們的兇狠：「青少年時期沒有太多閱歷，大腦也還沒發展完成，偏偏語言又很直線、膽子又大，經常搞不清楚界限，很多孩子的殘忍都很可怕。」

讓人生加速惡化的啟動器──兒少貧窮

在家庭功能與學校相關機制都無法掌握孩子是否會再犯的情況下，少年法庭如果認定孩子的「需保護性」較高、裁定「保護管束」，孩子便可能需要定期來找王以凡報到。

出身公務員家庭的王以凡，父母雖不富裕，但收入穩定且全心教養。她自陳自己從沒窮過，但自從做了少年業務後，經常在想的都是如何讓這些14至21歲不等的孩子脫貧，她對貧窮的看法也有完整的描繪：

貧窮會影響孩子的學習，輟學、低學習成就、無法進入高等教育。這些條件不高的孩子多半只能找計時薪的工作，例如速食店、加油站、物流站、工地等，這些地方往往需要長時間久站、出賣勞力和體力。 因為下了班很累，常常只想塞一堆不健康的垃圾食物，不用等到中年，身體就會四處病痛，快速消耗健康。人在日夜耗損之下也不會想存錢，一拿到錢只想放鬆享樂，毫無積蓄。等真的到了中年，哪天一生病就無法上工，收入斷了首先就失去住房，接著就開始流浪。

這些滑坡般的人生不是王以凡的腦補，而是她數十年經驗中常見的路徑：「這種人生就是環環相扣，絕對不能鬆卸一分一毫，出了事也沒有能支應的朋友，立刻陷入貧窮。」她揮揮手說：「那些以前當老闆、現在變街友的大起大落故事當然還是有，但現實中更多的是這種事。」

此外，近幾年智能不足或精神障礙的孩子逐漸攀升，有些少年在被家人遺棄前，甚至「被當成動物一樣養」，即使進入保護系統也無法有效協助，最後往往長期流浪，且難以避免觸法，躲不過監禁的下場。

令孩子挫敗的貧窮與機構經歷

在少年處分裡，每月按時報到的保護處分如果起不了作用，可以發「勸導書」。勸導書被戲稱為保護官的「咆哮信」，集滿兩張咆哮信，會被送到少年觀護所觀察5天。再不行，或許還可送矯正學校（過去俗稱感化院）。「但是這些障礙孩子，你就算送他進感化又有什麼用？進去了反而更糟。」王以凡感到很無奈。

有些孩子則被安置在機構，但機構講求的是團體生活，照顧不可能細緻。尤其如今面臨少子女化，每個孩子都被當成寶，在機構長大的孩子更難以和一般家庭的孩子相比，各方面的挫敗都很深。

「在機構裡每天照表操課，什麼事都被規畫好，零用錢也很少，生活刺激相較於一般家庭實在差太多。且大多數孩子都沒有規畫金錢的觀念，理財能力極差，偏偏這又是他們離開機構獨自生存後，首當其衝要面對的事。」

王以凡舉例：「我手上有個孩子，從小手足就離散、爸媽也沒在照顧。他小學開始就住在機構，直到18歲上了大學，帶著機構幫他存下來的20多萬出去自立，結果短短三個月就把存款全花光。」

從來不曾獨立生活、學習調配開支的孩子瞬間把錢花光，王以凡當然明白這不是孩子的錯，而且此時對錯不重要，重要的是少年的自立人生不過短短3個月，便已形同在走綱索：「哪怕一個事故、一點風險，即使是場擦撞車禍，只要經濟一轉不過來，他首先就會中斷學業，再下一步就是失去套房（租屋處）。」

她還提及，有個少女甚至因為獨自在租屋處燒炭，雖然自殺未遂被救回來，卻因為破壞了租房而被房東提告，最後年紀輕輕就負債超過百萬，「我幾乎可以想像她最後會發生什麼事。」

少年及家事廳廳長謝靜慧進一步指出，貧窮不只是許多青少年觸法的關鍵，還極可能導致他們無法回歸正軌。「有的少年被判了保護管束，必須定期跟保護官報到，但因為沒錢，只好偷車來報到。你問他吃飯了沒，他還跟你說沒錢吃飯。沒錢吃飯卻得偷車來保護管束，這不是很奇怪嗎？」

「我們的毒品戒癮其實需要不少自付額，很多少年連自付額都付不起，談什麼戒癮。還有的少年接受廚師職業訓練，卻連廚師服都買不起。」

經濟困頓也常讓青少年發展出低落的自我價值、在人際關係中退縮，同時影響到輔導計畫。例如因為不想麻煩別人，或沒有信心能完成長達四個月到半年的職業訓練，而無法進行生活調整。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

成年人必須為孩子學會合作，一起把事情做對

多年來在刑事庭見過大風大浪的法官陳欽賢，受訪時曾提及，約莫20年前，他曾在花蓮辦少年案，辦了快兩年，當時碰到的觸法少年八成以上都和家庭貧窮有關：「這就是我不想再辦少年案的原因，太沉重了，孩子讓我心痛。」

雖然當時的輔導資源其實不如現在多，問題在於即使到了今日，大部分的青少年依舊不善於表達，也不知道自己需要什麼協助。因此少年保護官不只需要了解各種行為背後真正的問題，還得替他們媒合相關救助資源，「其實就是『司法社工』的概念。」謝靜慧說：「我們可以協助他們擁有更多的選擇。」

「有時候孩子加入幫派，只為了領那一天500塊的錢。如果他來到法院後能和我們建立關係、和社會產生正向連結，或申請到生活津貼、房租補助、職業訓練等，就不必去當車手。」她頓了頓說：「讓他們找到新的生存方式，才能真正停止觸法行為。這也是我們跟犯罪集團的搶人大戰。」

被問及少年司法需要的支持，謝靜慧和王以凡異口同聲強調，最需要的是「行政部門的幫忙」，包括社會（福利）、教育、衛生等行政權的多方協力，因為「少年處遇不能只靠司法裁定」，各種社區服務資源必須共同承接，這也才是最開始「少年轉向」的初衷。

不過，人人皆知跨部會、跨領域、跨專業的合作永遠最難，更別提許多家庭失功能的孩子從小在體制中打滾，處處充滿防備。但看似冷靜的王以凡，內心的熱情卻彷彿永遠燒不盡。

「這是我們最後（青少年時期）能幫上忙的時候了！」她像是在回答內心詰問般喃喃說：「未來的成長得由他們自己決定。我只希望能在每個孩子結案前，在他們腦袋裡留下一些有用的工具。」

什麼是有用的工具？或者說，什麼是所謂「成功」、可以結案的輔導？她給了我一個極為呼應貧富主題與階級差異的回應：「例如教會他們不要老是用直球對決的憤怒與情緒處理事情，能夠學會菁英孩子的圓滑、對不同人戴不同面具，擁有見人說人話、見鬼說鬼話的社會生存技巧。」

Right Plus編按： 本文所屬的「關係者的距離」專題，是Right Plus 多多益善與「貧窮人的台北」合作的特輯。從2019年的「貧窮人的台北系列報導」到2020年初的「制度傷人」專題，我們持續關注貧窮的結構性成因，與貧窮者的多元樣貌。 這次的主題是針對貧窮者身邊的「重要關係人」展開系列訪談。我們前後訪問了15人，包括老師、里長、警察與法官，每人深談2.5至5.5小時。每個受訪者雖不足以作為其自身職類的全體代表，仍可從中窺見跨領域的普遍思維。 這些重要關係人所做的決定與付出的努力，經常左右貧困者的人生──如果家庭出狀況的孩子能遇到一個用心的老師，無依的長者能遇到願意協助的里長、精神障礙者能遇上懂得寬待的警察、貧弱的犯罪者能遇到願意在體制中理解他的法官，一切很可能變得不一樣。 重要關係人需要理解貧窮，也需要被社會理解。因為同理心的養成與行動的空間，都需要公眾支持。他們眼中的貧窮樣態也很不同，那使他們做出來的決定經常無法被眾人接受。但難以解釋的行動與真實的心聲，往往才是對話的起點。 （本專題由「貧窮人的台北」部分支持，Right Plus獨立報導。所有內容皆經受訪者確認並未曲解原意，文中個案也已適當去識別化。如有雷同，純屬眾生百態。）

本文經Right Plus 多多益善授權刊登，原文發表於此

原標題：【關係者的距離－司法篇3】兒少貧窮何解？成年人若為孩子學會合作，將不必再和犯罪集團搶人

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航