2021/08/06,
運動

參賽唯一一次奧運空手道賽奪獎牌，劉慕裳任閉幕禮港隊持旗手

參賽唯一一次奧運空手道賽奪獎牌，劉慕裳任閉幕禮港隊持旗手
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

劉慕裳能奪得這面奧運空手道項目獎牌，機會實在是千載難逢。

香港奧運代表團在東京舉行記者會，宣布在昨（5）日東京奧運會女子空手道個人形項目取得銅牌的劉慕裳，將擔任奧運閉幕禮的港隊持旗手。劉慕裳表示，能取得獎牌、擔任持旗手，今次奧運之旅是「幸運加上幸運」。

「一擊即中」取唯一一次空手道奧運獎牌

日本作為是次夏季奧運會的舉辦國，宣布其「國技」空手道為首度新增成為比賽項目，但不會延續至2024年的巴黎奧運。所以，劉慕裳能奪得這面奧運獎牌，機會實在是千載難逢。

昨日比賽在日本殿堂級場館、特地為1964東京奧運建造的日本武道館舉行，劉慕裳作賽女子個人形銅牌戰，與對手土耳其的寶珊（Dilara Bozan）同樣以「北谷屋良公相君」套拳比賽，並以26.94分比26.52分擊敗對手，拿下這面別具意義的銅牌，為香港贏得東奧第五面獎牌。

賽後，劉慕裳表示一開始玩空手道時知道不會有奧運，故能拿到獎牌相當喜出望外，並感謝家人給予空間讓她「搏盡」。同時，她也鼓勵其他運動員和香港人要相信自己、好好裝備自己，機會來到的時候，要有兩手準備才能發揮得最好。

這項目的金牌則由世界排名第一的西班牙選手珊齊絲（Sandra Jamie Sanchez）擊敗東道主日本代表清水希容獲得。

曾於港產片《空手道》出演，劉慕裳感謝杜汶澤支持

劉慕裳曾在2017年客串演出港產片《空手道》，她的兄長、同樣是香港空手道運動員的劉知名也有客串該電影。

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圖片來源：電影《空手道》截圖
劉慕裳（紅圈）

電影《空手道》的導演兼演員杜汶澤本身也有學習空手道，他日前在Facebook為劉慕裳打氣，並叫香港人支持她；劉慕裳日前曾在Facebook轉載帖文，並回應「多謝杜演」。

截至8月6日，港隊東奧已奪1金2銀2銅，是港隊單屆夏季奧運會最佳成績，今屆所獲總獎牌數量亦已超越過往總計。

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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