【圖表】亞洲只辦過4次夏季奧運，5張圖看歷屆主辦奧運的城市與國家

（本文所指奧運為夏季奧林匹克運動會）

2020東京奧運因為COVID-19疫情影響，延後一年才舉辦。這是東京第2次舉辦奧運，東京也是目前亞洲唯一舉辦過2次奧運的城市。

世界上舉辦過2次奧運的城市，除了東京之外，還有巴黎、雅典跟洛杉磯。而目前只有倫敦是唯一舉辦過3次奧運的城市。

從上圖來看，舉辦過奧運的城市，大多位於歐洲，總計有10國11座城市舉辦過。奧運匹克運動會起源於歐洲，第一屆便是在希臘雅典舉辦。

從城市來計算，倫敦舉辦奧運得次數最多，而如果改以國家為單位計算，目前世界上舉辦奧運次數為多的是美國，已經舉辦過4次奧運，2次在洛杉磯，亞特蘭大與聖路易各一次。

同屬於美洲國家的加拿大、墨西哥、巴西也都曾舉辦過一次奧運。

而歐美以外的三大洲，亞洲只有日本、韓國跟中國三個國家舉辦過奧運，大洋洲則只有澳洲曾舉辦過2次奧運，非洲各國則都不曾舉辦過奧運。

未來兩屆奧運將又回到歐美舉辦，2024年奧運將回到歐洲，由法國巴黎舉辦，也是巴黎第3次舉辦奧運，巴黎上一次舉辦奧運已經是1924年，已經相隔100年。2028年奧運則有美國洛杉磯舉辦，也是洛杉磯第3次舉辦奧運。而2032年奧運則是在澳洲布里斯本舉辦。

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核稿編輯：楊士範