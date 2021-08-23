《我們身體裡的生命演化史》推薦文：千變萬化的生物，竟然有一以貫之的道理？

文：寒波（《盲眼的尼安德塔石器匠》部落主）

【推薦文】組合新生命：千變萬化的生物，竟然有一以貫之的道理？

多年以前，我對演化還沒有多少認識的時候，看過一篇探討演化創新的論文，開頭介紹生命演化出新的玩意，主要有兩種方式：一種是基因複製（Ohno, 1970），另一種是基因改變調控的方式（King and Wilson, 1975）。

當時只覺得驚奇，原來生命創新的奧祕這麼單純？幾年下來卻深深體驗到，「Ohno」與「King and Wilson」真的無所不在，而且適用範圍不局限於分子演化，也能解釋肉眼可見的形態變化。

例如解釋新形態的誕生：動物怎麼演化出多段體節或骨骼？基本道理很簡單，同樣的結構經過複製即可，就像重疊一樣的積木。

但是有些體節、附肢，像是龍蝦的大螯和後面的腳就長得不一樣？這也不難，只要稍微改變發育的過程，這邊增大一點，那邊延遲一些，不同組合之下，便是各種生物千變萬化的形態結構。長頸鹿的脖子比人長那麼多，骨頭卻一樣都是七節頸椎！

《哈利波特》有段劇情，妙麗中了暴牙咒，牙齒一直長到嘴巴外面。她在接受治療、讓牙齒縮回去的時候，稍微遲了一點喊停，順便矯正了原本的暴牙。這其實就是改變發育的時程，使形態變得不一樣。

正常的發育之外，這個架構也能繼續衍伸，解釋病態的癌症。癌細胞正是生物自己的細胞，卻不受控制的複製與表現， 產生病態的結果。

從古至今，由裡到外，不論常態或病態，生命之道歸根究底都是類似的。現代的白頭翁、兩億年前的蘇鐵、三億七千五百萬年前的提塔利克魚（Tiktaalik roseae），甚至一直到四十 億年前最初的生命體，生命遵循一以貫之的道理。

這就是《我們身體裡的生命演化史》想與各位讀者分享的事。

大師的傳承

《我們身體裡的生命演化史》的作者叫作尼爾．蘇賓（Neil Shubin），台灣人最可能由兩個管道認識他。他是古生物「提塔利克魚」的發現者（提醒各位讀者，和名字有點像的「塔利怪物」不一樣），另外十幾年前寫過一本科普書《我們的身體裡有一條魚》，在台灣小有名氣。1960年出生的蘇賓系出名門，與大師有過許多直接接觸的經驗。他在哈佛大學讀博士的期間，定期和當時超過八十歲的邁爾（Ernst Mayr）見面討論。邁爾的科普書《這就是生物學》也在台灣出版過；人人琅琅上口的「物種」定義——能夠交配並產生有生育能力的後代——便是他的見解。

在哈佛求學的時候， 蘇賓還當過古爾德（Stephen Jay Gould）的助教，這位演化學家的名氣遠超出學術界，多數人不清楚他做過什麼研究，甚至不知道他寫過哪些科普書，卻都聽過他的大名。現在回顧，影響力驚人的古爾德，當初論點未必完全正確，卻相當有啟發性。

從紐約的哥倫比亞大學畢業，又在波士頓獲得哈佛博士學位之後，蘇賓決定離開寒冷的美國東岸，前往西岸的加州柏克萊大學追求陽光，卻碰上難得的寒流。這場天災導致數千隻蠑螈凍死，給了他難得的機會，研究族群內的個體差異，探討不同生物的發育模式，是如何演化而成。

古爾德在課堂上曾經問到：演化看似有許多偶然事件，假如某次隕石沒有落下，生命的發展史會差多少？古爾德的觀點是：某些結果不會改變。

蘇賓認為，生命演化有種種影響因素，卻多半不是「意外」。不同生物其實是以不同方式，抵達相同的地方。就像與外界相對隔絕的澳洲，有袋類動物長期獨立發展之下，出現了袋獅、袋熊、袋獾等動物；牠們都是有袋類，卻和沒有近親關係、住在其他地方的動物，衍生出相似的形態、生態等特徵。假如生命重新來過，重要的特徵還是會出現。以邁爾的話來說：不是「可能出現的最佳世界」，而是「可能出現的世界中的最佳世界」。

結合化石與DNA，全面認識生命演化史

蘇賓後來成為另一間世界級名校——芝加哥大學——的教授，以及菲爾德自然史博物館的研究者，最知名的成就為找到提塔利克魚：「這種魚有脖子、肘部和腕部，連接了水生動物和陸生動物之間的演化空隙，揭露出人類遠祖還是魚的重要時刻」。

然而，作為尋找化石的古生物學家，蘇賓也對分子生物學很有興趣，甚至造詣頗深。他自己的說法是：「就像那些化石物種一般，身為一名科學家的我也必須要演化，否則就會滅絕。儘管滅絕對一個科學家來說無關緊要，深入瞭解遺傳學、發育生物學和DNA的世界也能讓我在這一行中持續下去。」

古生物學家就算不懂分子生物學，也不一定會滅絕，但是求知欲強烈的蘇賓，怎麼肯滿足於生存？「自從看了那些論文之後，我的實驗室有點像是裂腦了一樣，在夏季進行田野工作尋找化石，剩餘時間則研究胚胎與DNA。兩種方式都為了回答同一個問題：生命演化史中重大的改變是如何發生的？」

蘇賓在很好的環境下，受過優秀老師的教導。早在1980年代，邁爾已經預期到分子生物學會帶來重大變革，鼓勵學生持續關注。蘇賓繼承哈佛大師的前瞻眼光，深刻地認識：「利用DNA進行的研究，可以回答以前只能靠研究化石才能回答的問題。除此之外，我還瞭解到，研究DNA能讓我知道驅動化石所顯現變化的遺傳機制。」

台灣絕大部分的人，即使是留洋博士，也沒有機會親身受到指導、體驗科學大師的風範。但是不少大師並不藏私，如邁爾、古爾德、蘇賓等頂尖的科學家，除了教學、研究，也不吝於向大眾介紹自己的思想。這是我們的知識與文明，能夠不斷進步的泉源之一。

科學研究的時代與人

踏入學術四十多年的蘇賓不但經驗老道，專業成就受到認可（2011年獲得美國國家科學院院士），虛心求知下還相當博學。更難得的是，蘇賓的文筆相當好讀，《我們的身體裡的生命演化史》的架構也十分清楚，順著作者安排的脈絡，讀者能輕易認識那些論點提出的時代背景、先後傳承與影響，還有一些有趣的軼事。

比方說，「Ohno 1970」的大野乾（Susumu Ohno），當初研究基因組的方式，竟然是把染色體的照片剪下來秤重，比較不同生物的差異！他還會把遺傳訊息編成樂譜，和身為音樂家的夫人一起演奏。

而「King and Wilson, 1975」的瑪莉－克萊兒．金恩（Mary- Claire King），當年其實是活躍的社運分子，成天參加抗議活動。她在柏克萊大學認識了數學天才艾倫．威爾森（Allan Wilson），教授建議她可以讀個博士，有助於未來在政治領域發展，結果躁動的熱情，就此投入科學。

大部分人不知道金恩和威爾森，不過也許聽過「人類跟黑猩猩有99%基因一樣」？此一概念就能追溯到他們1975年的那篇論文。

總之，這本書不但好讀，篇幅不長，內容更是高潮迭起。只讀一次，多讀幾次，都會有不同的收穫。

相關書摘 ►《我們身體裡的生命演化史》：對基因而言，如果能夠複製與剽竊，為何要從無到有打造呢？

書籍介紹

本文摘錄自《我們身體裡的生命演化史：演化如何打造出身體，而身體的演化又如何構成新的物種？ 一部關於器官、組織、細胞、DNA長達40億年的故事》，鷹出版

作者：尼爾・蘇賓（Neil Shubin）

譯者：鄧子衿

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「身體」是演化的最重要容器。

身體的出現，打開了新的演化方式！

它就像是個什麼都有的材料箱，演化出你想不到的生命形態！

超級暢銷書《我們的身體裡有一條魚》作者蘇賓進階之作

達爾文當時無法回答的問題，蘇賓給出了解答！

數億年來，古代的魚類演化到能在陸地上行走，爬行動物轉變成能夠飛行的鳥類，類似猿的靈長類動物轉變成雙腿步行、能說能寫的人類。一百多年來，古生物學家的足跡踏遍全球，尋找能夠指出這些改變如何發生的化石。

現在我們處於一個非凡的時刻，史前時代的化石加上DNA技術，讓我們能夠回答關於人類存在的一些基本問題：演化如何打造出身體，而身體的演化又如何構成新的物種？演化中的重大改變是如何產生的？人類能在地球上出現只是因為剛好而已，還是是必然的結果？新的科學研究讓我們看到，演化當中充滿了曲折變化、競爭融合、嘗試錯誤，以及意外與創新。

達爾文當時無法回答的問題，蘇賓透過爬梳近一百年科學家的創新研究，解開演化的謎團！

論及從魚到陸生動物，涉及的不只是一個器官的改變，而是全身上百個特徵都要改變，意即上百個基因同時突變，這如何可能同時發生？

「2%個翅膀法則」告訴我們，演化不是漸進的。那麼，鳥類翅膀、麋鹿的角、長頸鹿的脖子如何出現的？鳥類的羽毛特徵早在擁有飛行能力出現之前就出現了，這意味著什麼？

個體在胚胎中分化的發生過程，是縮小版的物種演化史？比起與成年黑猩猩相似，幼年黑猩猩更像人類，我們可以怎麼理解這個現象？

我們跟黑猩猩的基因組有99%以上是相似的，那麼還有所謂的「讓人類成為人類」的基因嗎？為什麼說生命的演化歷史不完全是一連串意外事件，人類的出現是演化道路上必然的結果？

在《我們身體裡的生命演化史》一書中，蘇賓帶領讀者進入一場橫跨約兩世紀的發現之旅。物種的創新，來自使用舊指令打造新特徵，也來自於人類祖先的基因組和病毒的戰鬥，更自於基因和控制基因的基因之間的戰爭，如此打造出果蠅、小鼠、人類身體的遺傳結構。它們皆是一個主題的各個變奏。從共通的材料箱中，製造出生命之樹上許多不同分支的物種。

Photo Credit: 鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰