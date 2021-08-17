《我們身體裡的生命演化史》：對基因而言，如果能夠複製與剽竊，為何要從無到有打造呢？

文：尼爾・蘇賓（Neil Shubin）

基因的音樂

史帝夫．賈伯斯（Steve Jobs）說過：「畢卡索曾說——好的藝術家複製，偉大的藝術家剽竊。我們（蘋果公司）對於剽竊偉大概念這件事從不感到羞愧。」對藝術和科技來說如此， 對基因而言也是。如果能夠複製與剽竊，為何要從無到有打造出來呢？

在賈伯斯說這句話的數十年前，有一位沉靜且幾乎都是獨自進行研究的科學家大野乾（Susumu Ohno，1928~2000）把這句話應用在遺傳學上。他當時任職於美國加州的希望城國家癌症醫學中心（City of Hope），興趣是把蛋白質的結構轉譯成由小提琴和鋼琴演奏的曲目。他知道蛋白質由一串胺基酸所組成，便把每種胺基酸當成不同音符。對他來說，這樣轉譯出來的音樂會引發神祕又深刻的共鳴。引起惡性癌症的蛋白質轉譯出來的音樂，他聽起來就像是蕭邦的送葬進行曲；從幫助身體代謝糖分的蛋白質胺基酸序列做出的曲子，在他耳內有如搖籃曲。大野乾在基因與蛋白質中不只發現到輓歌與旋律，還發現到對於生物創新的新看法。

大野出生成長於日本占領時期的韓國，他從很小的時候開始就有幸接受教育、學習知識。他說自己的研究生涯，來自童年時期對於馬匹的喜好。一整個週末都在騎馬，讓他得到「如果馬本身跑不快，你能用的辦法不多」的見解。對於大野來說， 瞭解馬匹不同之處的關鍵，在於瞭解讓馬匹跑得快或跑得慢、比較壯或比較弱、比較大或比較小的基因。他先在日本研讀遺傳學，之後進入美國加州大學洛杉磯分校。他對摩根和布里奇斯的研究十分熟悉，他自己則是研究是否能從染色體的圖案中描述生物之間的相似與差異之處。

1960 年代，能夠採用的技術與數十年前布里奇斯所採用的相差不多。大野用化學藥品染色各種哺乳動物的細胞，好讓染色體的條紋顯現出來。他拍攝染色體照片，把照片中的染色體剪下，在桌子上擺開。面對眼前剪下的染色體照片，他可以研究各種動物之間的染色體有何不同。這個低科技又聰明的方法，讓人瞭解到造成物種不同的遺傳改變。

大野開始比較各種哺乳動物的染色體，從嬌小的鼩鼱到長頸鹿。他從動物園或是其他地方得到了動物細胞後，首先觀察到各種動物所具有的染色體數量差異很大——奧瑞岡田鼠（Microtus oregoni）只有十七對染色體，黑犀牛則高達八十四對。

大野接著做了一件漂亮的事，這件事之所以漂亮在於簡單卻深具意義。他把那些剪下來的照片染色體拿去秤重，因為他認為這些剪下來染色體的重量，相近於動物細胞中遺傳物質的總量。不過，他實際上秤量的並非染色體本身，而是剪下來的染色體照片，但是這種相對重量仍然是有意義的。為了讓這種意義存在，大野非常仔細地把照片中的染色體剪下來。

在秤了奧瑞岡田鼠（Microtus oregoni）的十七對染色體和黑犀牛的八十四對染色體後，他發現各種動物的染色體總量幾乎是相同的。事實上，從大象到鼩鼱，不同哺乳動物剪下來的染色體照片重量是相同的。因此大野認為，染色體相片重量相同，代表了不同哺乳動物染色體重量相同。雖然物種不同，染色體數量也不同，但是這種相似性卻是不變的。

大野把這種比較拓展到其他生物。兩生類或是魚類中不同的物種，遺傳物質的量也是相同的嗎？各種蠑螈看起來相似， 因此大野認為牠們的遺傳物質量應該也一樣，但在剪下染色體照片秤重之後，結果讓他大吃一驚：各種蠑螈構造上相似，但是細胞中DNA的含量卻變化很大；有些物種的DNA量是其他物種的五到十倍。在蛙類中也是這樣。除此之外，這兩種兩生類動物的遺傳物質量，都遠超過人類和其他哺乳動物。有些蠑螈和蛙類的遺傳物質量竟然是人類的二十五倍。

大野靠著這些剪下來的照片，發現了數十年後耗資數十億美元的基因組計畫才確認的事情。動物構造的複雜程度和彼此之間的差異，與細胞中所具備的遺傳物質量並沒有關聯。看起來相似的蠑螈，其中一種的遺傳物質量是另一種的十倍，而那些多出來的遺傳物質似乎和兩者之間結構上可見的差異無關。大野認為，蠑螈和其他物種的基因組中，充滿了許多無意義的DNA片段，用他的話來說，這些DNA是「垃圾」。

大野還注意到，擁有最大基因組的蠑螈，牠體內染色體上的條紋圖案很奇怪：整個看起來就像是由相同的條紋排列圖形重複連接而成。他認為蠑螈和蛙類體內多出來的DNA，來自基因複製的結果，就像是基因組中某些區域不斷複製。之所以會有「垃圾」的存在，就是複製過頭的結果。大野認為，這種狂亂的複製是在生命史中重大轉變出現的一個成因。他就如同優秀的偵探，想要瞭解複製的過程，以及對於演化史造成的影響。

大野知道，細胞分裂時染色體也會複製，有的時候複製會出錯。摩根的果蠅房團隊觀察過細胞分裂；他們利用染色體上的條紋，可以看到細胞中的染色體複製以及發生的錯誤種類。大部分的動物細胞中有兩組染色體，分別來自雙親。人類有二十三對染色體，每對中的一條染色體繼承自母親，另一條繼承自父親，讓我們總共有四十六條染色體。人類絕大多數的細胞中每種染色體有兩份，精子和卵子則各自只有一份。精子和卵子的產生過程中，DNA會複製讓染色體加倍，但是只有一組染色體會進入新形成的精子或卵子中。

不過事情總是有出錯的時候，當染色體加倍時，新形成的成對染色體彼此會交換遺傳物質，如果交換得不等量，有一個染色體後來就得到了一些多出來的基因，另一個則會變少。這個過程會使得後代某些基因有許多拷貝，基因組也變大了，就像布里奇斯觀察到的小眼突變果蠅，或是大野在染色體剪紙時看到的現象。

另一種錯誤也會讓整個基因組改變。染色體倍增之後，會移動到新的精子或卵子中。如果沒有正確地移動進去，有些精子或卵子就會多出染色體，這種狀況不只是某個基因數量加倍了，而是一條染色體上數千個基因都加倍了。這個精子或卵子會讓之後形成的胚胎不是只有兩組染色體，而是多出了一條染色體，甚至多出整組染色體。

多出來的一條染色體可以造成巨大的改變。通常是遺傳物質的均衡產生了變化，正常發育時所需要的細微基因互動會受到干擾，其中一個結果是畸型。唐氏症的出現是因為胚胎中第二十一條染色體多了一條，但症狀會出現在全身，包括神經系統、下巴、眼睛，手掌上出現皺紋等等。遺傳學家彙整了各種染色體多出來的狀況。巴陶氏症（Patau syndrome）是第十三條染色體多出一條，愛德華氏症（Edwards syndrome）是第十八條染色體多了一條。在這兩種疾病中，腦部、骨骼和器官（幾乎就是身體中的每個部位）的發育都受到了影響。

某個染色體多出一條會造成疾病，但如果整組染色體都多了出來則是另一回事，此時會發生神奇的生物現象。除了每個基因都有兩個拷貝之外，還可能有三個、四個，甚至六個。我們每餐的食物中幾乎都有多出整組染色體的生物。香蕉和西瓜有三套染色體，馬鈴薯、韭蔥和花生有四套染色體，草莓則多達八套。植物育種專家很久之前就知道如何以整個基因組加倍的方式來育種，子代有的時候多出了整套或是數套染色體，會長得更好或是更可口。沒有人知道原因，但有些人認為多出來的遺傳物質可能有新的用途，能讓生長與代謝旺盛。

多出染色體的狀況在自然界中經常發生。當有多一組染色體的精子和多一組染色體的卵子結合後，形成的胚胎可以存活下來，甚至更為健壯。發育形成的個體可能與同種的其他個體不同。在這種狀況下，由於基因組和雙親手足之間的差異非常大，這類個體只能和其他同樣也多出染色體組的個體交配，才能有效地繁殖。這種怪物的未來充滿希望，經由改變精子與卵子中染色體的分配方式，只用了一個步驟就造成了遺傳突變。世界上有超過六十萬種開花植物，其中有一半的染色體數量是倍增的，這些植物都是由精子和卵子中一個簡單的改變打造出來的。

這種在植物中常見的現象，在動物中卻很罕見。哺乳動物、鳥類和爬行動物中類似的突變個體鮮少能夠存活下來。在爬行動物、兩生動物和魚類當中，有許多物種有多出整組染色體。蜥蜴出生時往往有多組染色體，這樣的個體可以長大，外觀也都正常，但往往沒有生殖能力。蛙類和魚類有多組染色體時則可以正常繁殖。

大野剪下染色體的照片時，就知道細胞中發生一個錯誤就能讓單個染色體、染色體的一部分，甚至整組染色體倍增，因此他想像到一個持續發生複製的世界。對他來說，複製就是創新的種子。

蠑螈和蛙類的染色體照片，引導出一個對於生物演化史中遺傳創新的全新看法。之前大家的想法是，天擇造成的演化，主要由基因中的些微改變所助長。大野推測，如果演化改變是由基因複製所推動，那會怎樣呢？創新將會來自讓原有的基因有了新的用途。如果一個基因複製，那麼原先只有一個基因的狀況變成了有兩個基因，這種基因多出來的冗餘性（redundancy），代表一個基因可以保持不變，負責原來的舊功能；另一個基因則可以改變而發揮新功能。後者可以改變得飛快，但對於有這個基因的個體卻不會造成任何負擔。

在基因組中各個階層的複製，就是改變的基礎。現存有用的部分加以改變，便產生了新功能，也就是用舊的部分打造出新的部分。

大野完成他的染色體剪紙研究時，科學界已經可以定出不同蛋白質的胺基酸序列。這些序列證實了基因組中的確有複製事件發生，而且發生在各個階層當中：整個基因組可以複製， 基因可以複製，甚至蛋白質中某些地方的胺基酸序列是重複的。對大野來說，這些複製的蛋白質是特殊的音樂。大野的妻子綠（Midori）是演唱家，在某些場合中，兩人會一起演出轉譯出自這些複製分子的音樂。

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書籍介紹

本文摘錄自《我們身體裡的生命演化史：演化如何打造出身體，而身體的演化又如何構成新的物種？ 一部關於器官、組織、細胞、DNA長達40億年的故事》，鷹出版

作者：尼爾・蘇賓（Neil Shubin）

譯者：鄧子衿

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「身體」是演化的最重要容器。

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論及從魚到陸生動物，涉及的不只是一個器官的改變，而是全身上百個特徵都要改變，意即上百個基因同時突變，這如何可能同時發生？

「2%個翅膀法則」告訴我們，演化不是漸進的。那麼，鳥類翅膀、麋鹿的角、長頸鹿的脖子如何出現的？鳥類的羽毛特徵早在擁有飛行能力出現之前就出現了，這意味著什麼？

個體在胚胎中分化的發生過程，是縮小版的物種演化史？比起與成年黑猩猩相似，幼年黑猩猩更像人類，我們可以怎麼理解這個現象？

我們跟黑猩猩的基因組有99%以上是相似的，那麼還有所謂的「讓人類成為人類」的基因嗎？為什麼說生命的演化歷史不完全是一連串意外事件，人類的出現是演化道路上必然的結果？

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Photo Credit: 鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰