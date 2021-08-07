女性割禮在新加坡穆斯林社群依舊存在，政府對此選擇不公開表態

（中央社）莎薩（Saza Faradilla）一直到22歲，才發現自己在小嬰兒時就被行過「割禮」。新加坡的穆斯林少數族群至今仍默默行使這種傳統習俗。

新加坡雖然看似現代且都會，但社會價值觀仍保守，在全球大多數地方都被禁止的割禮，在新加坡仍不違法。

雖然一般認為割禮在馬來人穆斯林社群裡頗為普遍，但許多女性直到青少女或者長大成人，才知道小時候受過割禮。

莎薩說：「我感覺受到背叛。」她因為抗議一名年幼的親戚要被行割禮，才知道自己也曾受過割禮。

現年26歲的莎薩告訴法新社：「我很震驚，而且有非常被冒犯的感覺。」

她說，她質問母親為何要這麼做。「她說，妳被行使割禮，因為我不希望妳變得淫亂，因為這很乾淨，也因為這是信仰的一部分。」

在馬來語中，割禮被稱作「sunat perempuan」。通常是切除陰蒂或陰蒂包皮。

雖然新加坡的割禮沒有其他地方嚴謹，但當地維權人士譴責這違反人權，並呼籲終結割禮。

莎薩和一群大多為穆斯林的女性號召行動，利用Instagram和宣傳冊來破除迷思，成立工作坊，支持受過割禮的女性。

不過，要把這個禁忌話題搬上檯面並不容易。

發起活動的人被指控不是好的穆斯林，有些成員不敢告訴家人自己參與活動，以免爆發家庭革命。

她們也表示，馬來人社群抗拒公開討論女性的性慾，讓這個議題更具挑戰性。

全世界女性遭受割禮的實際規模並不清楚，但根據聯合國估算，現今在非洲、中東與亞洲的31個國家，合計至少有2億名女性受過割禮。

Photo Credit: iStock 本文為示意圖，非報導中人人物。

部分穆斯林認為，行使割禮對少女的健康與道德發展很重要，又或者毫無疑問地接受這就是傳統的一部分。他們認為這會降低女性的性慾，進而降低她們不忠的機率。

不過，世界衛生組織（WHO）警告，行使割禮根本對健康無益，反而很危險，且違反了女性人權，是「極度的性別歧視」。

新加坡並沒有女性行使割禮的官方數據，但莎薩的團體調查發現，約75%穆斯林女性都曾行過割禮。

新加坡大多為華人，在570萬人口中約10%是馬來人穆斯林。

替新加坡穆斯林提供信仰規範的「新加坡回教宗教理事會」（Islamic Religious Council of Singapore ）公開反對割禮。

理事會發言人告訴法新社，理事會的立場是「任何醫學上被證明會產生傷害的行為，包括女性割禮，都應該避免」。

不過，新加坡目前仍沒有跡象要破除這項習俗，官方也沒有明令禁止。

在教育界工作的莎薩認為，政府選擇不公開表態，小心踩在中線，以免激怒當地穆斯林社群或是國際人權團體。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元