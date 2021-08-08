為什麼貓喜歡躲在各種奇怪的空間？五種躲藏處設置建議，滿足喵星人對安全的基本需求

常常看到網友因為家裡貓咪很愛鑽到床底下、沙發下，或是各種隙縫處，只好上網發文求解，或是想辦法封住這些地方，讓貓咪無法進入就以為解決問題了。

但其實貓咪之所以這麼愛鑽到這些奇怪的地方？那是因為需要躲藏就是無法抹滅的天性！而且就算你家貓咪是很活潑外向、很大膽，什麼都不怕的個性，也是需要給貓躲起來的地方藏的，原因是什麼，一起往下看吧！

為什麼貓躲起來？為何貓愛躲在床底下、沙發下、各種奇怪的空間？

貓咪被嚇到、覺得沒有安全感、害怕、緊張、焦慮，生物的本能為了要安全地活下去，因此就會直覺地找尋一個「安全的地方躲藏」，而暗處、窄小的空間，對貓而言就是最好的藏身處，具有高度安全感的地方。

當然有時候想要一個人靜靜、或只是想找地方睡覺，也可能會尋找這樣的藏身處休息，確保自己不會被打擾。所以，當家裡沒有準備合適的躲藏處時，貓咪就會自主地尋找適合的地方，也就是你的床底下、沙發下、各種陰暗的隙縫處！而了解原因之後，就可以知道，無論你家貓咪是害羞內向、還是外放大膽，都還是需要數個躲藏處的設置。

如果沒有了躲藏處，但貓咪卻非常需要躲藏，就會造成貓咪極度的不安、焦慮、恐懼，長期的慢性壓力也會影響健康，衍生出疾病狀況。所以真的很重要唷！

五種躲藏處設置建議

在這邊提供你五種躲藏處的設置方法建議，可以按照你家裡的環境來安排適合的即可，不需要五種都要有唷。如果是一隻貓咪，建議至少要有兩個躲藏處，如果是多貓家庭，最好幫每位貓咪都設置一個以上的躲藏處，讓他們都能有安全空間（空間數＝貓數＋1）。

如果貓咪在受到驚嚇，逃跑躲起來的時候，若沒有選擇你設置的任一躲藏處，建議可重新檢視設置位置＆方法，可能是不符合貓咪心中的躲藏處，需要再調整！

1. 紙箱

紙箱是非常容易取得且貓咪又愛的物品，只要把側邊與前面挖一個貓咪可以輕鬆通過，但又不會過大的洞，把紙箱上下封好，就完成了。

要挖垂直面的兩個洞，是因為讓貓咪知道有兩個逃脫出口，對他們來說會比較安心（他們心中都會有數個逃生路線方案）而對兩貓以上家庭來說，更可以避免被別的貓咪堵住單一出口不讓他出來的狀況，是非常非常重要的唷！

2.用傢俱來打造

這邊可以盡情發揮你的創意！譬如家裡如果有長椅子，只要在上面蓋一塊布或毯子，完全遮住兩側，另外兩側有點點空隙也OK。這樣就成為了一個完美的躲藏處。

作者提供 買一張塑膠胸推長椅，蓋上布，一來貓咪不會立馬咬爆塑膠，還能成為超完美的躲藏處，還能當貓隧道用！超推薦！

或是在比較少用的椅子上，鋪上一些毛巾、衣服、布之類的遮住椅子下方的空間；餐桌或茶几放上長桌巾，蓋著四周，也成為了隱密的小空間，甚至衣櫃（有很多衣服可以遮擋）之類的，都可以成為很好的躲藏處。但記得使用這類傢俱前要小心，不要亂動椅子而嚇到貓咪或傷到他，或是誤把衣櫥關起來導致貓咪出不來的窘境唷！

3. 床下、沙發下

真心覺得這兩個地方是渾然天成的貓咪藏身處，還可以放一些貓抓板、紙箱、鐵鍋之類的，就成了超級安心的貓咪天堂！如果怕髒，記得定期清掃就好。

如果真的有困難不能讓貓咪去這兩個地方，就一定要製作比床下、沙發下還更有吸引力的藏身處來取代唷！（真心覺得長椅＋布是超完美的藏身處，而且又好打掃）

4. 外出籠

雖然只有一個出入口，不算是完美的躲藏處，但非常建議你做這個設置！

作者提供 外出籠長期放在讓貓咪可以隨時進出的地方，不但可以當休息躲藏用，下次要進外出籠出門時也不用上演一場大戰

想必非常多人都有要帶貓咪去看醫生，但他們打死都不想進去外出籠的經驗吧？如果把外出籠平常就放在居家空間，打造成一個舒服的休息處、躲藏處，那當需要外出，請貓進外出籠就不會這麼困難了，因為這就變成貓咪不排斥、甚至蠻喜歡的物品。

除了籠子裡鋪上軟軟的毛巾之外，上方也可以再掛一個毛巾微微擋住入口，讓隱蔽性更高（但不一定都要這樣做，可以測試看看，也許有些貓會愛有擋住、有些貓不愛）。

5. 各種有可能打造成躲藏處的小空間

除了具有危險性的小空間，建議要做好防護措施，以免貓咪不小心受傷、有危險等，其他安全的小空間則可以發揮創意，開放給貓咪作為躲藏處，譬如家裡某個神秘的小區塊、不用的/留一個小縫的小房間……各種可能性，等你來開發！

重要：當貓在躲藏處時，請絕對不要抓貓或打擾貓

對貓咪來說，躲藏處的定義是：心裡覺得安全、不會被發現、不被打擾的地方。所以當他們在躲藏處的時候，如果你去打擾他，甚至是伸手抓他時，躲藏處就不安全了，會讓他們十分恐懼，對環境產生不安全感（因為安全處都不安全了）。

雖然不一定會讓躲藏處失去魅力，但在打擾他的過程中，對貓咪的心理可能產生了害怕、緊張、恐懼等負面情緒，對於貓咪福祉來說是非常不好的。所以無論是貓咪因為真的被嚇到、害怕，還是單純想要進去休息睡覺，都不要在這時試圖跟他互動、打擾他。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

貓咪一直躲起來怎麼辦？

如果是剛到新環境的貓咪，因為對這個空間，或是人類並不熟悉，可能會長時間躲起來，不出來，這是非常正常的，請給他們一點時間適應。

先設置好安全的、舒適的躲藏處，讓貓咪躲藏，再把水、食物、貓砂盆放在躲藏處旁邊，並先當貓咪不存在，不要打擾他們，當貓咪覺得當下是安全的，他們會出來吃飯、喝水、上廁所。也可能會趁覺得安全的時候出來小心探索，並漸漸適應。

如果貓咪真的是比較怕人、敏感的貓咪（無論是新來的還是已經共同生活很久的），請來看這篇討論貓咪親人訓練的文章，或是找貓行為諮詢師來協助。

因為貓咪如果真的很怕人，卻必須長期和人類生活，沒有透過適合的方式讓貓咪慢慢習慣，這樣也會讓他們長期處於焦慮害怕不安的狀態下，對貓咪來說也並不友善。也可能衍生出許多問題，譬如：無法得到完善的醫療照護、無法剪指甲導致太長刺傷肉墊，或是其他問題讓家長心很累。

依照貓行為學發展的友善貓咪親訓，讓貓咪不怕一起相處的人，是非常重要的一件事（但請不要用強迫摸貓、強迫固定在某處等非常不人道的舊方法唷）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

結論

我也曾經覺得躲藏處真的有這麼重要嗎？我家貓完全不會躲起來，他應該不需要吧？但當我提供了非常適合的躲藏處後，才發現他有事沒事也會進去躺一下，雖然不常躲進去，但也算是喜歡的地方。並且「需要有安全可躲藏的空間，是貓咪的天性，是他們的基本需求，是需要被滿足的！」

這件事情也是貓行為科學提出，貓行為學也不斷強調的環境需求重點之一（其實還有更多的貓咪基本需求，我們之後會分享），因此真的強烈推薦你，找到適合你家和你家貓咪的躲藏處，是非常重要的唷！

本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航