2021/08/08,
健康

西瓜退火、芒果上火，中醫師教你水果怎麼吃才能「降火氣」

西瓜退火、芒果上火，中醫師教你水果怎麼吃才能「降火氣」
Photo Credit：Depositphotos.com

我們想讓你知道的是

本文分享的秘訣，主要是透過飲食來達到退火的功效，但要從根本上預防火氣大，最重要的還是平常的生活習慣要顧好。

文：林宜蒲醫師

台灣的夏季氣候炎熱，動不動就飆破30、甚至35度大關，在這種天氣下生活，除了要補充水分避免中暑，也要留心高溫和乾燥造成火氣大

還好，台灣號稱水果王國，夏季盛產西瓜、芒果、荔枝等等，想到這些冰涼香甜的水果，暑氣就消散了一大半吧！不過，並不是每一種水果都能降火氣喔！有些反而會上火，滿足口腹之慾的同時，也千萬不要忘記。

那麼，水果到底該怎麼吃，就讓中醫師來告訴你吧！

記得，寒、涼的水果才有助於退火！

水果也跟中藥一樣，有涼、寒、溫、熱的分別，適量的吃一些涼、寒的水果，像是香蕉、西瓜、水梨、蕃茄、奇異果、香瓜、火龍果、哈蜜瓜等，會有助於退火。反之，龍眼、荔枝、榴槤、芒果等水果，就算冰得涼涼的吃起來感覺很消暑，但其實無助於退火，反而可能上火喔。

順帶一提，很多人喜歡在夏天吃冰，但其實冰品只能短暫讓人感到爽快，反而會讓身體的血液循環下降、甚至體溫調節失衡。所以，與其吃冰或喝冰的飲料，不如選擇適量服用清熱的食物。

所謂清熱的食物，除了前面提到的寒、涼水果之外，還有寒、涼的蔬菜（如：小黃瓜、苦瓜、冬瓜、絲瓜、蘿蔔、大白菜、空心菜、菠菜、蘆筍）、果汁飲品（如：綠豆湯、椰子汁、檸檬汁、甘蔗汁、烏梅汁、蘆筍汁）、茶飲（青草茶、仙草茶、冬瓜茶、菊花茶、洛神花茶、決明子茶）都是健康的消暑聖品。

已經上火？切記，避免燥熱、刺激性、或太甜的食物

如果你已經出現上火的症狀，像是喉嚨痛、嘴巴破、牙齦腫、臉上長痘痘、煩躁睡不好等等，那除了選擇退火飲食之外，更要注意避免以下的食物類型：

  • 刺激性、燥熱飲食：像是麻辣鍋、炸物、辛香料（蔥薑蒜等）、羊肉、蝦子、鱔魚、韭菜、花生。
  • 甜食、高糖分飲食：如蛋糕、冰棒、甜甜圈，以及前面提到過的龍眼、荔枝、榴槤、芒果等水果。

改善生活習慣，才是根本之道

以上分享的秘訣，主要是透過飲食來達到退火的功效，但要從根本上預防火氣大，最重要的還是平常的生活習慣要顧好。

會造成火氣大的原因，除了氣候炎熱，還有生活作息不穩定、嗜吃重口味食物、水分攝取量少、壓力大、焦慮、緊張、忙碌疲勞等。這邊有四種預防火氣大的方式，提供給你參考：

  1. 作息正常化、多加休息、增加睡眠品質
  2. 隨時補充水份
  3. 適當運動增加體表散熱
  4. 調整心情、舒緩壓力

本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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